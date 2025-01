Zay Flowers ha ammesso apertamente di aver mancato i playoff

I Baltimore Ravens sono entrati nei playoff in questa stagione sembravano avere una vera possibilità di arrivare al Super Bowl, ma hanno finito per perdere nel turno di divisione contro i Buffalo Bills con un margine molto stretto.

Un giocatore che avrebbero potuto utilizzare in quella partita è il wide receiver del secondo anno Zay Flowers, che ha subito un infortunio al ginocchio nella settimana 18 contro i Cleveland Browns.

Flowers ha detto che non poter giocare nei playoff di quest’anno lo ha colpito duramente emotivamente.

“Voglio essere là fuori in ogni partita. Voglio passare attraverso tutto quello che stanno passando loro, quindi ci è voluto un po’ di me per essere là fuori”, ha disse.

Zay Flowers, WR dei Ravens, sulla mancata corsa ai playoff del 2024 a causa di un infortunio: “Voglio essere là fuori in ogni partita. Voglio passare attraverso tutto quello che stanno passando loro, quindi non essere là fuori mi ha messo a dura prova”. pic.twitter.com/CP8c1sKocE — Intorno alla NFL (@AroundTheNFL) 22 gennaio 2025

Flowers ha dato ai Ravens il tipo di corsa verso il basso nel gioco di passaggio che in precedenza mancava, e in questa stagione ha ottenuto 74 passaggi per 1.059 yard e quattro touchdown, guadagnandosi un posto nel Pro Bowl di quest’anno.

Senza forzare la difesa dei Bills, il quarterback Lamar Jackson ha lanciato un’intercettazione e ha avuto un fumble mentre veniva licenziato, portando a un touchdown di Josh Allen subito dopo.

Dopo essere sotto 21-10, Baltimora ha reagito e un touchdown di Isaiah Likely con 1:44 rimasto li ha portati a due punti.

Ma il loro tentativo di conversione da due punti fallì quando il tight end Mark Andrews fece vacillare un passaggio di Jackson appena prima che raggiungesse la linea di meta, e la loro stagione finì lì.

Andando avanti, i Ravens hanno molte ragioni per essere fiduciosi, soprattutto perché Flowers potrebbe avere ancora un potenziale di rialzo, ma la narrativa secondo cui Jackson non può vincere quella partita per far superare la difficoltà alla sua squadra continua a peggiorare.

