Zim vs IRE Dream11 Precision hoje Match 1 Zimbabwe vs Ireland ODI Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o 1º Odi del Zimbabwe vs Ireland ODI Series 2025, que será tocado entre Zim vs IRE em Harare.

A partida única entre a Irlanda e o Zimbábue terminou em favor dos visitantes, enquanto eles mantinham seus nervos para vencê -lo por 63 corridas. Agora, esses dois lados se enfrentarão em uma série ODI de três jogos.

O primeiro ódio entre o Zimbábue e a Irlanda será disputado na sexta -feira no Harare Sports Club, Harare. Alguns especialistas em bola branca se juntarão a ambas as equipes, que não fizeram parte da configuração do teste.

O Zimbábue em casa tem uma ótima história e eles esperam mantê -la aqui. A Irlanda se sentirá segura após a vitória no teste e espera replicá -la aqui.

Zim vs IRE: detalhes da festa

Fósforo: Zimbábue (Zim) vs Irlanda (IRE), 1º ODI, Zimbábue vs Irlanda ODI Series 2025

Data de coincidência: 13 de fevereiro (sexta -feira)

Tempo: 13:00 es / 007: 30 em gmt / 09:30 nas instalações

Evento: Harare Sports Club, Harare

Zim vs IRE: Face da cabeça: Zim (8) -IRE (10)

Um total de 22 jogos foram disputados entre esses dois lados. A Irlanda está liderando com 10 vitórias em comparação com oito vitórias para o Zimbábue com quatro sem resultados e um empate.

Zim vs IRE: Relatório Meteorológico

A previsão prevê 40-50 % das chuvas durante o horário do jogo programado na sexta-feira em Harare. A temperatura será de cerca de 24 ° C com 70 % de umidade.

Zim vs IRE: Relatório de tom

A superfície do Harare Sports Club fica um pouco mais lenta. Como visto nos últimos anos, o lançamento aqui oferece uma recuperação variável principalmente, o que mantém sempre os jogadores interessados. A pontuação média aqui nos ODIs é de cerca de 229 e as equipes que eles buscam têm um recorde melhor.

Zim vs IRE: XIS prevê:

Zimbábue: Ben Curchan, Tadai Roman (WK), Craig Ervine (C), Bennett, Richard, loja de lavar, bênçãos na França

Irlanda: Andrew Balbirnie, Paul Stirling (C), Curtis Campher, Harry Tector, Lorcan Tucker (WK), George Dockrell, Mark Adair, Andy McBrine, Josh Little, Graham Hume, Craig Young

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 Zim vs IRE Dream11:

Goleiro: Lorcan Tucker

Batedores: Paul Stirling, Brian Bennett, Ben Curran

Todo terrenoS: Sikandar Raza, Sean Williams, Andy McBrine, Curtis Campher

Jogadores de boliche: Marka, Richard Barco, Bênção na França

Capitão Primeira opção: Be Williams || Capitão Segunda opção:

Vice-Capitán Primeira opção: Curtis Campher || Vice Capitão Segunda opção:

SuGADO DREAM11 Equipe de fantasia nº 2 Zim vs IRE Dream11:

Goleiro: Lorcan Tucker

Batedores: Brian Bennett, Criag Ervine, Andrew Balbirnie

Todo terrenoS: Sikandar Raza, Sean Williams, Andy McBrine, Curtis Campher

Jogadores de boliche: Marka, Richard Barco, Bênção na França

Capitão Primeira opção: Sikandar Race || Capitão Segunda opção: Em algum lugar em reparo

Vice-Capitán Primeira opção: Mark Adair || Vice Capitão Segunda opção: Steve Smith

Zim vs IRE: Dream11 Previsão – Quem vai ganhar?

Ambas as equipes têm bons jogadores que trarão emoção a esse confronto. Mas, sendo os anfitriões, o Zimbábue terá uma vantagem, e alguns de seus especialistas em bola branca retornarão para eles. Portanto, apoiamos o Zimbábue para ganhar o primeiro ODI.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.