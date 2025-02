Zim vs IRE Dream11 Precision hoje Match 2 Zimbabwe vs Ireland T20i 2025 Series

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o segundo T20i da série Zimbabwe vs Ireland T20i 2025, que será tocada entre Zim vs IRE em Harare.

Não foi um ótimo começo para a série T20I de três jogos entre o Zimbábue e a Irlanda, já que o primeiro jogo foi arrastado devido à chuva. Isso deixou dois jogos para jogar.

O segundo T20I entre as duas equipes está programado para domingo no Harare Sports Club, Harare. Essas equipes, jogadores e fãs esperarão para ver alguma ação.

A Irlanda ficaria feliz, pois eles não estavam em uma boa posição no primeiro T20I quando a chuva chegou e estragou a ação. Mas eles tentarão se reagrupar e garantir que tomem bem. O Zimbábue, por outro lado, tem sido bom e só precisa continuar de onde eles o deixaram.

Zim vs IRE: detalhes da festa

Fósforo: Zimbabwe (Zim) vs Irlanda (IRE), 2ª T20i, Zimbábue vs Irlanda T20i 2025 Series

Data de coincidência: 23 de fevereiro (domingo)

Tempo: 17:00 é / 11:30 GMT / 13:30 Local

Evento: Harare Sports Club, Harare

Zim vs IRE: Face da cabeça: Zim (9) -ira (11)

16 T20 foram tocados entre esses lados. A Irlanda venceu oito jogos, enquanto o Zimbábue venceu sete jogos, e um jogo foi eliminado.

Zim vs IRE: Relatório Meteorológico

Há uma probabilidade de 40 % de chuva durante o tempo agendado no domingo. Espera -se que a temperatura esteja em torno de 24 ° C com 84 % de umidade.

Zim vs IRE: Relatório de tom

O tom em Harare é uma boa superfície, pois ajuda os batedores e jogadores de boliche igualmente. Pode haver alguma recuperação variável, que será um desafio para o lado da rebatida. Os rebatedores podem usar o limite quadrado curto para o efeito máximo. Se chover, pudemos ver mais os marcapassos entrarem mais no jogo, e o jardim pode ser lento.

Zim vs IRE: XIS prevê:

Zimbábue: Brian Bennett, Tardaukhe Roman (WK), Ryan Bocll, Syny Chizza, Sindly Deva (C), Wells, Wellington, Wellington, Ricar Ships

Irlanda: Paul Stirling (C), Harry Tector, Lorcan Tucker (WK), Curtis Campher, George Dockrell, Neil Rock, Gareth Delany, Benjamin White, Josh Little, Craig Young, Graham Hume Hume

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 Zim vs IRE Dream11:

Zim vs IRE Dream11 Equipe 1

Goleiro: Lorcan Tucker

Batedores: Paul Stirling, Brian Bennett

Todo terrenoS: Sikandar Raza, Wessly Madhevere, Ryan Burl, Curtis Campher

Jogadores de boliche: Josh Little, Richard Ngarva, Craig Young

Capitão Primeira opção: Brian Bennett || Capitão Segunda opção: Richard Ngarva

Vice-Capitán Primeira opção: Ryan Burl || Vice Capitão Segunda opção: Josh Little

SuGADO DREAM11 Equipe de fantasia nº 2 Zim vs IRE Dream11:

Zim vs IRE Dream11 Team 2

Goleiro: Lorcan Tucker

Batedores: Paul Stirling, Brian Bennett

Todo terrenoS: Sikandar Raza, Wessly Madhevere, Ryan Burl, Curtis Campher, Gareth Delany

Jogadores de boliche: Bênção na França, Josh Little, Richard Ships

Capitão Primeira opção: Raça sikandar || Capitão Segunda opção: Paul Stirling

Vice-Capitán Primeira opção: Curtis Campher || Vice Capitão Segunda opção: Wessly madhevere

Zim vs IRE: Dream11 Previsão – Quem vai ganhar?

Muito depende do clima no domingo. Se chover ou o jogo for reduzido, a equipe da equipe terá uma vantagem. Exceto por isso, o Zimbábue começará como favorito. Eles têm jogadores em forma e vantagem em casa; Apoie -os para ganhar este confronto.

