Zim vs Ire Dream11 Precision hoje Match 3 Zimbabwe vs Ireland ODI Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o terceiro ODI da série 2025 do Zimbábue vs Irlanda ODI 2025, que será tocada entre Zim vs IRE em Harare.

A série ODI de três jogos entre o Zimbábue e a Irlanda chegou a um final interessante desde que ambas as partes venceram um jogo cada. Isso tornou o terceiro e o último jogo um decisivo da série.

O Zimbábue e a Irlanda se reunirão no terceiro jogo na terça -feira (18 de fevereiro) no Harare Sports Club, Harare. Curtis Campher teve um jogo excepcional no segundo ODI, onde pegou três Wickts e acertou cinquenta vencedores do jogo. O capitão Paul Stirling também estava entre as corridas.

A superfície tem sido até agora até agora. Os batedores também obtiveram corridas após se estabelecer, o que será um ponto notável, enquanto os jogadores de boliche receberam ajuda. A nova bola será um desafio, mas à medida que a bola fica macia, os spinnings agarrarão. No entanto, se chover, os batedores terão mais desafios nas corridas de pontuação.

Zim vs IRE: detalhes da festa

Fósforo: Zimbábue (Zim) vs Irlanda (URE), 3º ODI, Zimbábue vs Irlanda ODI Series 2025

Data de coincidência: 18 de fevereiro (terça -feira)

Tempo: 13:00 é / 07:30 em GMT / 09:30 nas instalações

Evento: Harare Sports Club, Harare

Zim vs IRE: Face da cabeça: Zim (9) -ira (11)

A Irlanda já venceu 11 dos 24 jogos entre as duas equipes do ODI de críquete. O Zimbábue venceu nove jogos, enquanto quatro jogos não tiveram resultados e um estava empatado.

Zim vs IRE: Relatório Meteorológico

A previsão para terça -feira em Harare prevê uma precipitação de 20 % durante o horário de jogo programado. A temperatura máxima atingirá até 24 ° C com uma umidade de 70 %.

Zim vs IRE: Relatório de tom

Zim vs IRE: XIS prevê:

Zimbábue: Brian Bennett, Ben Curran, Citly Dragon, Situana Raza, Shinenhan Campbell, Thirthan Campbell, Thillathan Campbell, Thinga Kamzor, Whellathan Campbell, Trevir Zambue, Whellathan Camperni, Whesington, Richard Ships

Irlanda: Andrew Balbirnie, Paul Stirling (C), Lorcan Tucker (WK), Curtis Campher, Harry Tector, George Dockrell, Mark Adair, Graham Hume, Andy McBrine, Matthew Humphreys, Joshua Little

Sugerired Dream11 Fantasy Team No. 1 Zim vs IRE Dream11:

Goleiro: Lorcan Tucker

Batedores: Paul Stirling, Brian Bennett

Todo terrenoS: Sikandar Raza, Wessly Madhevere, Andy McBrine, Curtis Campher

Jogadores de boliche: Marka, Richard Barco, Bênção na França

Capitão Primeira opção: Raça sikandar || Capitão Segunda opção: Andy McBrine

Vice-Capitán Primeira opção: Mark Adair || Vice Capitão Segunda opção: Cerradas no táxi completo

SuGADO DREAM11 Equipe de fantasia nº 2 Zim vs IRE Dream11:

Goleiro: Lorcan Tucker

Batedores: Paul Stirling, Brian Bennett, Craig Evine

Todo terrenoS: Sikandar Raza, Wessly Madhevere, Andy McBrine, Curtis Campher

Jogadores de boliche: Marka, Richard Barco, Bênção na França

Capitão Primeira opção: Curtis Campher || Capitão Segunda opção: Paul Stirling

Vice-Capitán Primeira opção: Brian Bennett || Vice Capitão Segunda opção: Richard Ship

Zim vs IRE: Dream11 Previsão – Quem vai ganhar?

A Irlanda se sentirá segura, pois a maioria de seus jogadores está em boa forma. Eles têm opções mais adequadas de boliche adequadas de acordo com o campo. É por isso que apoiamos a Irlanda a vencer este jogo.

