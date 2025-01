Zion Williamson suspenso: a estrela do Pelicans perderá o jogo de sexta-feira contra o 76ers por “não atender aos padrões do time”

Zion Williamson não jogará na partida do New Orleans Pelicans contra o Philadelphia 76ers na noite de sexta-feira. A equipe anunciou horas antes do jogo.. Williamson foi suspenso por um jogo por violar as políticas do time. Ele estava atrasado para o voo da equipe de quinta-feira para a Filadélfia, Relatórios de Shams Charania da ESPN.

“Essa suspensão de um jogo é resultado do não cumprimento dos padrões do nosso time”, disse David Griffin, vice-presidente executivo de operações de basquete do Pelicans, em comunicado. “Sua dedicação a esta organização é de extrema importância para nós e para ele. Ele assumiu a responsabilidade por suas ações e reafirmou hoje esse compromisso com a equipe. Estou confiante de que ele continuará a evoluir positivamente dentro e fora das quadras.”

Williamson está limitado a sete jogos nesta temporada devido a uma grave lesão no tendão da coxa que o manteve afastado por dois meses. Ele havia retornado recentemente à ação em 7 de dezembro contra o Minnesota Timberwolves, mas não participou do confronto de 8 de dezembro contra o Portland Trail Blazers na segunda noite consecutiva.

“Assumo total responsabilidade por esta suspensão”, disse Williamson. “Trabalhei muito na reabilitação para me manter saudável e jogar por este time. Não há desculpa para chegar atrasado às atividades do time. Pedi desculpas à Sra. Benson e aos meus companheiros de equipe e treinadores e também devo desculpas aos fãs. “Posso e serei melhor como companheiro de equipe e membro desta organização.”

Devido em grande parte à ausência de Williamson, juntamente com inúmeras outras lesões, os Pelicanos estão presos em último lugar na Conferência Oeste com 7-31.