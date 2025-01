Zlatan Ibrahimovic su Marcus Rashford durante i colloqui con il Milan

Zlatan su Rashford e il Milan parla





Senior Advisor dell’AC Milan Zlatan Ibrahimovic ha aperto la porta alla firma Marco Rasford dal Manchester United questo mese.



Il nazionale inglese è considerato in eccedenza rispetto ai requisiti dello United ed è libero di lasciare il club durante la finestra di mercato.

Il Milan ha espresso il desiderio di prenderlo in prestito con opzione di riscatto, ma è riluttante a pagare più del 50% del suo ingaggio.

Questo si sta rivelando un ostacolo in questo momento, ma Ibrahimovic non ha escluso un passaggio da Rashford in rossonero.

Dice: “Conosco bene Marcus, giocavamo insieme. Non è un accordo facile con il Manchester United… vedremo se decideremo di aprire la trattativa oppure no”.

Rashford non ha giocato nelle ultime sei partite con i Red Devils. Non dovrebbe essere nella squadra che domani affronterà l’Arsenal in FA Cup.

L’attaccante ha avuto contatti indiretti con diversi club europei, ma a quanto pare i rossoneri sono in testa alla corsa per assicurarsi i suoi servigi.