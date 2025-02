143 dólares por uma dúzia de rosas, 20% de marcas de chocolate: por que esse dia dos namorados quebraria o banco

O custo do Dia dos Namorados deste ano pode ser muito maior que no ano passado. Você provavelmente ouviu dizer que o preço dos ovos saltou abruptamente, mas se você não começou a comprar seu namorado, esteja pronto para um adesivo de choque ao comprar essas rosas e chocolates. Ambos podem custar muito mais este ano, e aqui está o porquê.

Quanto vou pagar por rosas este ano?

Pegue uma dúzia de rosas primeiro: dependendo de onde você mora, você pode pagar um preço grande. Neste dia dos namorados, o preço médio de uma dúzia de rosas vermelhas (mesmo se você preferir branco) é um $ 90,50, 2% a mais do que no ano passado, de acordo com FinanceBuzz Como ele relatou CBS News.

E embora 2% possam não parecer muito, ainda existem alguns preços surpreendentes nos Estados Unidos. Por exemplo, se você mora no Havaí, esteja pronto para gastar US $ 143, o que é 58% mais caro que a média nacional.

Quer saber onde é o lugar mais barato para comprar o dez? É a Califórnia, onde você pagará uma média de US $ 68,33, em comparação com US $ 110 no Texas (onde os custos de vida são muito mais baratos em média do que na Califórnia).

Outro motivo para o alto preço das rosas? Inflação ao longo de muitos anos. O preço médio das rosas aumentou de US $ 80,16 em 2023. a US $ 88,61 no ano passado.

Aqui está uma comparação de países onde as rosas agora são as mais caras, com base nos dados do FinanceBuz:

Havaí: US $ 143,32 por uma dúzia de rosas

Texas: US $ 110,00 por uma dúzia de rosas

Washington: US $ 106,65 para uma dúzia de rosas

Montana: US $ 105,00 por uma dúzia de rosas

Kentucky: US $ 102,33 por uma dúzia de rosas

Wyoming: US $ 102,30 por uma dúzia de rosas

Ohio: $ 101,65 para uma dúzia de rosas

Carolina do Sul: US $ 101,65 para uma dúzia de rosas

Kansas: US $ 100,00 por uma dúzia de rosas

Iowa: US $ 98,98 para uma dúzia de rosas

Embora os padrões climáticos confusos possam desempenhar um papel na produção de flores e nos preços, este ano os preços das flores são principalmente resultado e De acordo com a inflaçãoporque as ações permanecem altas. De fato, cerca de 940 milhões de hastes de flores cortadas já chegaram aos Estados Unidos de férias no Aeroporto Internacional de Miami, principalmente da Colômbia e do Equador, de acordo com ABC News. Cerca de 90% das flores de férias vendidas para os Estados Unidos de todo o mundo chegam a Miami, e os outros 10% chegam a Los Angeles antes de distribuir para lojas em todo o país, afirma a ABC.

E os preços do chocolate?

O custo do chocolate também é aumentado. Com o preço de um cacau mais que o dobro do que foi no início do ano passado, espere pagar 10-20% por uma caixa de chocolate neste dia dos namorados CNN.

Razão? Como os ovos, a produção de cacau é afetada pelos problemas com a cadeia de suprimentos proveniente de coid-19, inflação e clima.

Na África Ocidental, que produz 70% global Suprimento de cacau, a Uma série de eventos climáticos extremosIncluindo o El Niño, ele aumentou as temperaturas na região, criando condições de seca e, na segunda vez, causou inundações que levaram o fungo nas colheitas. Como resultado, os criadores produzem culturas menores, o que significa menos feijão de cacau.

No momento da redação deste artigo na terça -feira, o cacau era comercial Com US $ 10.103,13 por tonelada métrica, que é de 72% nos primeiros meses de 2025, mas ainda menor que o máximo em dezembro.

Fonte