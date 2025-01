3 maneiras de ajustar a busca de empregos para se destacar para o LinkedIn Expert

Quase três das cinco pessoas em todo o mundo – 58% significativas – para comercializar um novo emprego em 2025. São muitas pessoas na caça e, se você é uma delas, pode parecer um pouco esmagador. Não ajuda que muitos candidatos a emprego também se sintam presos, aplicando mais posições do que nunca antes de serem ouvidos ainda mais. O mercado de trabalho em movimento, influenciado por mais concorrência e crescimento da IA, tornou as estratégias antigas menos eficazes.

Para ter sucesso, os candidatos a emprego precisam reexaminar sua estratégia – concentrar -se em papéis alinhados com suas habilidades, criando aplicativos adaptados e encontrando maneiras de destacar. Boas notícias? Com uma abordagem clara e deliberada, você pode se mover com esses desafios e fazer um progresso significativo na carreira. Veja como assumir o controle de sua busca de emprego 2025:

Ser adaptável: vá onde as possibilidades estão

O mercado de trabalho muda rapidamente. Considere o seguinte: quase três quartos dos papéis de hoje, a reflexão mais rápida de engenheiros de inteligência artificial ou o diretor geral de crescimento-nem sequer existia há 25 anos. É um bom lembrete de que construir uma carreira sustentável significa ficar na frente da curva.

Identifique quais são as habilidades de demanda e quais indústrias estão crescendo. Recursos como o LinkedIn’s Empregos em ascensão O relatório pode ser útil para perceber tendências. Por exemplo, vemos a prontidão entre os candidatos a emprego para recorrer à nova indústria. A produção desse salto começa com uma avaliação de seus atributos de habilidades portáteis, como comunicação, liderança, resolução de problemas e adaptabilidade e pesquisa sobre como se alinhar com papéis em setores desconhecidos. Ao combinar a curiosidade com a preparação, você pode se posicionar como um candidato forte nos campos de emergência.

Marque sua experiência

Simplesmente alegando que a experiência não é suficiente – você precisa mostrá -lo. Os gerentes de emprego estão procurando habilidades específicas, portanto, corresponda ao seu perfil e resumo com uma descrição do trabalho. Destaque as realizações que mostram que suas habilidades deram resultados. Atualize seu perfil do LinkedIn; Uma lista de pelo menos cinco habilidades importantes pode ajudá -lo a obter até 5,6 vezes mais exibição de perfil do que os recrutas.

Imagine isso como sua oportunidade de construir um portfólio digital que fala para você. Se um projeto é exibido, compartilhando informações sobre o setor ou destacando as novas habilidades que você adquiriu, seu perfil pode se tornar uma conta dinâmica de sua marca especializada e profissional.

Concentre -se na qualidade em relação à quantidade

A aplicação do maior número possível de empregos pode parecer uma boa estratégia, mas não é eficaz. Em vez disso, concentre -se na qualidade em vez da quantidade. Para ajudá -lo a estar estrategicamente nos papéis para os quais está se candidatando, considere usar um novo recurso do LinkedIn para ver como suas habilidades e experiência se alinham com o que os gerentes de emprego estão procurando. Também pode ajudá -lo a identificar todas as habilidades que você pode perder e pode melhorar suas chances de ouvir o recrutamento. E reserve um tempo para ajustar seu aplicativo – escrever uma carta de uma função adaptada permite que você explique claramente como você pode atender às suas necessidades. Pode parecer exagerado, mas ajudará você a se destacar para os empregadores.

O movimento no mercado de trabalho atual não precisa ser frustrante. Ações pequenas e focadas – como a melhoria dos perfis, a espalhamento de redes ou o aprendizado de uma nova habilidade – podem aproximar -se da próxima função. No mercado de mudança rápida, focando e estrategicamente a melhor maneira de permanecer em frente.

