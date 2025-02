3 maneiras de líder podem transformar desafios no local de trabalho capazes

A equipe líder nunca foi simples, mas os desafios de hoje exigem mais. COM Divisões profundas Nos Estados Unidos, é derramado em nossos empregos, simplesmente fazer “negócios como de costume” não o reduzirá.

Os funcionários desejam autenticidade, transparência e líderes que estão realmente preocupados. Então, como você pode intensificar, mesmo quando o caminho a seguir parece incerto? Através de conversas com os líderes da Fortune 500 e startups de rápido crescimento, descobrimos três ações que podem ajudá-lo a mover esse momento com coragem e empatia.

Cultivar confiança através da transparência e curiosidade

No tempo marcado liberação em massaarbitrário o termo de retorno ao escritórioe Corroendo a fé nas instituiçõesA confiança na liderança falha.

Nossa empresa, A coragem do coletivoEles deram palestras com líderes que descobriram duas chaves para renovar e manter a confiança: curiosidade e transparência. Aisha Washington, vice -presidente global e diretor de diversidade, igualdade e entrada no HPE, compartilhou: “Líderes que abordam conversas com curiosidade, em vez de julgamento, revelam insights mais profundos. Trata -se de fazer perguntas, abertas a todas as perspectivas e ao uso dessas idéias para tomar decisões informadas. “Recente Enquete Eles descobriram que os líderes que mostraram fortemente comunicação clara mostraram uma visão inspiradora do futuro e apoiaram mudanças, acreditavam que 95% de seus funcionários.

Cultivar confiança durante os tempos inseguros requer reconhecimento de incerteza e seja honesto que eles não tenham todas as respostas. Carolyn Moore, ex -CHRO e atual diretora da Momentum People, explicou: “Trata -se de honestidade e vulnerabilidade – atribuindo que não sabemos tudo, mas criando confiança aberta e realista”. Os líderes devem estar dispostos a fazer perguntas difíceis: quem é deixado de fora da conversa? Como posso mostrar que o feedback de cada funcionário é valioso?

Transparência sem táticas de medo estimula a abertura e Ativa as equipes Juntos movimentos de desafios. Os líderes que aceitam diálogo aberto, sinceramente compartilham informações e influenciam as informações para informar decisões, criam fortes fundações para a confiança.

A criação de uma visão de ascensão, não a instalação dos padrões criminais, é a competência fundamental de líderes de sucesso. Definindo a direção da organização (visão) e, ao mesmo tempo, permitir “como” aparecer através da cooperação da equipe. Delicie a carga (impossível) para obter todas as respostas e liderar a curiosidade, a transparência e a confiança.

Invista nas opções de conexão e cuidado da comunidade

Se o retorno ao escritório for obrigado a incentivar um Cultura de trabalho saudávelOs líderes devem efetivamente comunicar suas intenções. Posicioná -lo como um falso reforço da produtividade envia uma mensagem sobre desconfiança. Os funcionários engolem rapidamente buracos nesta explicação e absorverão uma mensagem implícita: “Se eu não vejo como você trabalha, não acredito que você faça o seu melhor”.

Marc Berger, EVP em DH, percebeu que “Rigid (retorno ao trabalho) da política pode levar à frustração e à separação, especialmente quando perde a intencionalidade à medida que o tempo é gasto.” e às vezes ansioso – ser pessoalmente se receberem flexibilidade e propósito.

Os líderes devem se inclinar para um novo normal, criando opções para significativo laços. Abaixo estão várias táticas que os líderes usam para fazer com que os dias pessoais pareçam mais propositados, relacionados e associados.

· Dias do escritório voltados para o propósito: Use dias no escritório para incentivar a cooperação com reuniões em todas as mãos ou as capacidades de trabalho de cruzar

· Significativamente todas as empresas retiradas: o host também investem em uma ou duas reuniões de todas as mãos por ano com programas equilibrados que misturam discussões estruturadas com eventos para construir uma equipe.

· Invista na experiência: atribua recursos para eventos bem organizados e engajados para incentivar o alinhamento e a conexão.

· Incentive o feedback e a melhoria contínua: colete a contribuição dos funcionários para purificar reuniões futuras e garantir que você esteja alinhado com as necessidades da equipe.

Prioridade à experiência humana por escuta ativa e resposta significativa

Na época das crises complexas, os funcionários duram muito tempo, ouvem, nutrem e incentivam.

Mais do que nunca empregado são Procurar empregos Onde posso compartilhar feedback, experimentar escuta profunda e ver mudanças feitas como resultado. Embora muitas organizações tenham criado sistemas para sinalizar o cuidado de receber feedback, não o tratamento nele muitas vezes deixa os funcionários a se sentirem frustrados e microparente.

Elaine Gibbons, diretora -chefe de impacto da panorama global, compartilhou: “Um dos maiores defeitos das organizações é a falta de escuta verdadeira. Os líderes precisam transcender o feedback dos funcionários – eles devem agir de forma consistente e autêntica. Mudança real, não apenas se sentiu apreciada, sua dedicação em organizá -la.

Simplificando, se você solicitar feedback, verifique se há um monitoramento e rastreamento. Quando os funcionários veem os líderes como ouvem ativamente e trazem mudanças reais, cria um relacionamento, motivação e confiança.

Para muitas organizações é o moral dos funcionários em o tempo todo baixo. Um simples ato de escuta profunda e conexão com os funcionários do nível humano pode incentivar mudanças significativas, especialmente em tempos desafiadores.

À medida que a dinâmica do local de trabalho se desenvolve, os líderes têm uma oportunidade única de surgir na ocasião e mostrar orientações eficazes focadas no homem. O futuro da liderança requer coragem, empatia e devoção persistente para crescer. Embora alguns desafios possam parecer assustadores, eles também dão aos líderes da oportunidade de criar empregos onde as pessoas se sentem empoderadas por isso e para serem as melhores.

O mundo do trabalho se desenvolve. A maneira como você lidera também deve.

