30 mercados imobiliários onde os preços das casas estão mais rápidos aumentando

Os preços nacionais das casas aumentam 2,6% ao ano. Enquanto alguns mercados nas regiões da baía e na Mountain West registraram um preço suave da casa, há outro grupo concentrado no nordeste, no meio do oeste e na costa oeste que veem ganhos significativamente acima do agregado nacional.

Entre os 200 maiores mercados do espaço do metrô, o gráfico abaixo enfatiza 30 mercados com o maior aumento nos preços das casas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, de acordo com a análise dos dados mais recentes sobre o índice da Zillow House publicado em janeiro.

Enquanto os preços da casa suavizaram nos mercados da baía, como Texas, Flórida e Louisiane (onde o inventário aumentou acima do nível pandêmico), a maioria dos mercados residenciais no nordeste e no oeste ainda tem inventários muito abaixo do nível antes do aumento da pandemia no preço da casa.

Muitos boom pandêmico no sol experimentam maior estresse de acessibilidade, bem como enfrentando redes de seguros significativas e níveis mais altos de inventário da nova casa. Em algumas áreas Sunbelt, este inventário requer descontos para venda no ambiente atual de migração pandêmica reduzida e acessibilidade tensa.

Pelo contrário, muitos mercados no nordeste e no meio do oeste dependiam menos da migração da pandemia e tiveram menos construção de um novo lar em andamento. Com uma pequena exposição a esse choque de demanda, o inventário ativo nessas regiões do meio e do nordeste permaneceu relativamente apertado, mantendo a vantagem nas mãos dos vendedores da casa.

Esses 30 mercados imobiliários apertados continuarão sendo os mercados para vendedores em 2025?

Com exceção de vários choques econômicos e monetários agudos ao longo da década, os apartamentos locais de apartamentos geralmente se movem lentamente – na medida em que esses mercados não são frios e não vêem suprimentos ativos de estoque, os vendedores de imóveis nesses bolsos provavelmente reterão seu ferro em Seus mercados imobiliários locais na primavera de 2025.

