4 Estratégias que organizações sem fins lucrativos no exterior seguem quando a ajuda externa para

O governo dos EUA dá outras nações 68 bilhões de dólares em ajuda Anualmente – mais do que qualquer outro país. Mais da metade desta soma é Gerencia a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUAIncluindo programas destinados a combater a fome e a explosão de doenças, proporcionando alívio humanitário em zonas de guerra e apoiando outros programas de resgate, como Plano de emergência do presidente para assistência à AIDS.

O presidente Donald Trump suspendeu a maior parte da assistência externa dos EUA em 20 de janeiro de 2025, no dia em que assumiu seu dever pela segunda vez. No dia seguinte, o Secretário de Estado Marco Rubio emitiu um um comando de parada Isso interrompeu o pagamento de financiamento estrangeiro por agências como a USAIDS, os Estados Unidos da Agência Internacional de Desenvolvimento.

Uma semana depois, dezenas de dezenas de altos oficiais da USAID foram Coloque de licença Depois que o governo de Trump os acusou de tentar “ignorar” a ajuda de congelar. O escritório de gerenciamento e orçamento é agora parar e avaliar todo o lado da ajuda Vendo se a política e a prioridade do governo de Trump foram respeitadas.

Eu sou um Cientista Assistente Estrangeiro Quem explora o que está acontecendo com os parceiros locais do governo dos EUA em países que receberam essa assistência quando o fluxo de fundos é interrompido. A maioria desses parceiros são organizações locais sem fins lucrativos que constroem escolas, vacinam crianças, respondem a emergências e fornecem outros bens e serviços importantes. Essas organizações geralmente dependem de financiamento estrangeiro.

Movimento “imprudente”

Ajuda Egito e Israel foi poupado, junto com alguém ambulância. Agora mais tarde renunciou à ordem de parada para distribuição de drogas de resgate.

Quase todos os outros programas de ajuda ficou em espera De 29 de janeiro de 2025.

Muitos profissionais do desenvolvimento criticaram o congelamento, enfatizando um distúrbio que causará em muitos países. E Oficial Sênior da USAID Ele emitiu uma declaração anônima chamando -a de “imprudente”.

Interação, a maior coalizão de organizações não governamentais internacionais nos Estados Unidos, chamados parados Ao contrário da liderança e dos valores globais americanos.

De US $ 35 bilhões a US $ 40 bilhões de ajuda que a USAID distribui por ano, US $ 22 bilhões É entregue através de subsídios e contratos com organizações internacionais para a implementação do programa. Eles podem ser ensinados ainda parceiros locais em países destinatários.

Quando isso ajuda a congela, reduzido ou completamente cortado, esses parceiros locais começam a preencher as lacunas.

Departamento de Estado controla o resto US $ 68 bilhões por ano de assistência estrangeira americanaJuntamente com outras agências, como um Corpo de Paz.

Como as organizações locais sem fins lucrativos respondem e se adaptam a

Embora distúrbios repentinos em assistência estrangeira sejam sempre desestabilizadores, pesquisas mostram que Os fluxos de ajuda variaram Desde 1960, tornando -se mais instável ao longo dos anos. Meus parceiros de pesquisa e eu descobrimos que esses distúrbios danos aos prestadores de serviços locais, embora muitos deles sejam Eles conseguem continuar seu trabalho.

Ao longo dos anos, fiz centenas de entrevistas com organizações não -governamentais internacionais e parceiros locais de organizações sem fins lucrativos na América Latina, África e Ásia sobre seus serviços e fontes de financiamento. Eu estudo Estratégias seguintes a isso seguem os grupos de desenvolvimento e humanitários para obter ajuda Quando a ajuda para. Estes são quatro com mais frequência.

1. A mudança para o financiamento do governo nacional ou local

Em muitos casos, o auto -governo nacional e local acaba apoiando grupos que anteriormente confiaram no lado da ajuda, preenchendo o vazio.

Programa educacional liderado pela organização sem fins lucrativos do Equador local, Desenvolvimento e apenas -renderizaçãochamado Ciclo básico acelerado Um é um exemplo. Este programa tem como alvo jovens que estão fora da escola há mais de três anos. Ele permite que eles terminem o ensino fundamental – conhecido como “ciclo básico” no Equador – em um ano para entrar no ensino médio. Primeiro, é parcialmente apoiado pelo financiamento de governos estrangeiros, mudou -se para totalmente financiado pelo governo do Equador e depois se tornou um programa oficial do governo operado pelo Ministério da Educação do país.

2. Ganhe receita

As organizações locais sem fins lucrativos também podem gerar receita cobrando taxas por seus serviços ou vendendo mercadorias, o que lhes permite cumprir suas missões enquanto gera algum dinheiro necessário.

Por exemplo, Envie um gan é uma organização de desenvolvimento que promove boa gestão e igualdade no Gana desde a sua fundação em 1998. Em 2009, o Gana criou um composto para um ramo de lucro Baía que gerencia programas microfínicos e cooperativas de crédito. Esta filial agora ajuda a financiar o trabalho enviado de Gana.

Comitê de Bangladeski sobre Progresso Rural E Incorporarque também está em Bangladesh, use essa abordagem.

3. Toque em filantropia local

Redes como Iniciativas de suporte mundial do Grantmaker e Fundo Comunitário Global Eles pareciam promover a filantropia local em todo o mundo. Eles pressionam os governos a adotar políticas que incentivam a filantropia local. Esse tipo de doação tornou -se mais fácil de fazer, obrigado A aparência de uma plataforma para crowdfunding.

No entanto, sistemas tributários complexos e falta de incentivos para dar em muitos países que recebem ajuda estrangeira são desafios permanentes. Alguns governos vieram. Índia Lei de Responsabilidade Social CorporativaAdotado em 2014, ele aumentou os incentivos de caridade. Por exemplo, é preciso 2% de lucro corporativo para ir Iniciativas sociais na Índia.

4. Obtendo apoio da comunidade da diáspora

Diáspora São pessoas que vivem fora de seus países de origem ou de onde vêm suas famílias, mas mantêm um forte relacionamento com lugares que consideram sua terra natal.

Organizações locais sem fins lucrativos em todo o mundo usam Desejo à comunidade da diáspora contribuir para o desenvolvimento econômico em seus países de origem. Na Colômbia, por exemplo, Fundação Carl CristinaNGODA Organization, administra a Escola de Nurserim e oferece refeições para crianças com baixa renda.

Recebe alguns de seus fundos de organizações sem fins lucrativos sob a orientação de uma diáspora nos EUA Nova Associação Inglesa para Crianças Colombianasisso é baseado em Boston, e Dê a Colômbia em Miami.

Incentivo para os habitantes locais trabalham mais

O comando de parada de Trump coincidiu com um relevante a empurrando localização Atualmente, isso está afetando a ajuda estrangeira de muitos países.

Com a localização, as nações que fornecem ajuda estrangeira buscam aumentar o papel das autoridades e organizações locais em desenvolvimento e ajuda humanitária. USAID era um proponente líder da localização.

Acredito que parar abruptamente É provável que eles atrapalhem muitos projetos de desenvolvimento. Esses projetos incluem apoio à ajuda ucraniana para ajudar a fornecer ajuda humanitária e projetos de emergência que servem refeições a crianças que não recebem o suficiente para comer.

Certamente, às vezes há boas razões para interromper a ajuda. Mas quando isso acontece, soa e Estratégias de saída de doadores responsáveis são essenciais para evitar a perda de serviços locais importantes.

Susan Appe é um professor associado de administração pública e política sobre Universidade de Albany, Universidade Estadual de Nova York.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

Fonte