4 intervenções que apóiam a ciência para melhorar os líderes das mulheres

Décadas de pesquisa mostram que os benefícios das mulheres na liderança são inestimáveis. As fêmeas incorporam mais Estilo de orientação de transformação Encorajando culturas destinadas à falta. A presença feminina também melhora dinâmica da equipecom melhor cooperação e inteligência coletiva; Quanto maior a proporção de mulheres, maior a igualdade nas conversas, explorando assim o conhecimento e os conjuntos de equipes completos. Tudo isso significa resultados mensuráveis: metaanalizar a liderança feminina com Vendas aprimoradase sua representação em Conselho Administrativo Também está diretamente relacionado ao efeito financeiro.

O maior estudo de mulheres na América corporativa marcou o décimo aniversário e descobriu que o ganho era frágil, especialmente para mulheres em cores. E Relatório das mulheres no local de trabalho 2024 De McKinsey e Lean nos shows da representação das mulheres, melhorou em todos os níveis de gerenciamento, mas o capital foi removido por décadas. Apesar do fato de o ganho ainda ter sido realizado, a priorização da diversidade de gênero da América corporativa diminuiu. No entanto, haveria um aumento de 22% Riqueza global de capital humano Se houvesse igual participação de mulheres apenas na própria indústria de saúde!

Exemplo de traços

O destinatário da indústria de alimentos Prêmio pela primeira liderança femininaA mulher pioneira do ano Yasmeen Nkrumah-Elie, um doutorado, é um exemplo da liderança transformadora que as mulheres trazem para a mesa. Reconhecendo a cooperação revolucionária pioneira na indústria de akademia, Nkrumah-Elie selecionou um conselho de nutrição responsável e minha empresa, Radicles Science, por sua paixão por “promover a ciência, promover a diversidade e a orientação da próxima geração de líderes femininos”.

O Diretor Global de Pesquisa Externa sobre Chromadex foi liderada pelo programa de pesquisa líder da indústria líder da empresa, que resultou em cerca de US $ 100 milhões em pesquisas de terceiros com 300 cooperação de pesquisa, incluindo Harvard, Mayo Clinic e Instituto Nacional de Envelhecimento.

Quando Nkrumah-Elie a recebeu atribuirEla levou o momento para comemorar outro pioneiro: Chioma Iconte, um doutor em ciências, a primeira mulher negra a se tornar a principal balconista científica da indústria de nutrientes. Esse tipo de campeão e construção da comunidade também ajuda a resolver um dos maiores desafios que as mulheres enfrentam nos negócios: acesso limitado a recursos e redes.

Intervenções baseadas em evidências

As experiências de nkrumah-eliea estão alinhadas com as melhores práticas destacadas no relatório da McKinsey que exploraram 280 organizações, bem como a metaanasia publicada em um diário médico Lanceta Revisão de 91 estudos em seis continentes.

Essas fontes convergem em quatro intervenções que apóiam evidências para a melhoria das mulheres na liderança:

Processos estruturados para consciência e engajamento

A responsabilidade deliberada da liderança e das políticas justas são essenciais para resolver obstáculos sistêmicos. A McKinsey identifica o viés do monitoramento e lembretes de viés nos exames de emprego e desempenho como entre as práticas mais eficazes.

Nkrumah-Elie está considerando minhas experiências: “Entrei na minha entrevista com o eu 100% autêntico e aceitei quem sou e pelo que defendo todos os dias estava na empresa. É maravilhoso estar em algum lugar que sou comemorado, não apenas tolerado. “

Orientação e networking

A orientação é crucial para incentivar a liderança das mulheres. Benefícios não apenas vistos no progresso individual da carreira, mas também através toda a organizaçãoIncluindo melhor retenção de funcionários, engajamento e troca de conhecimento.

Nkrumah-Elie enfatiza a orientação da base de sua filosofia: “Ser mentor é um dos maiores presentes, formal ou informal … em nossa indústria, isso significa que nos juntamos a organizações como mulheres em nutrientes que ajudam a criar mulheres em a indústria. “

Programas de desenvolvimento de libertação

Programas eficazes lidam com obstáculos sistêmicos, ao mesmo tempo a construção das habilidades de liderança das mulheres. A codificação dessas iniciativas com as partes interessadas garante o alinhamento com as necessidades organizacionais e individuais.

Nkrumah-Elie compartilha que é incentivado a crescer como líder na indústria: “Quando as coisas aconteceram por volta de 2020 e eu comecei a me apresentar como uma voz, como uma voz para as mulheres, para grupos deliberadamente marginalizados, fiquei tão preocupado que eu faria perder minha posição. Meu mentor disse: “Você pode dizer que em uma reunião do NBJ (indústria da Samit C-Suite) e manter essas conversas e ser ouvido”. Eu acho que isso é exclusivo da nossa indústria. Pergunto quanto a indústria continua com essa perspectiva e ouço essa voz, mas seus funcionários e consumidores são a beleza dessa diversidade na América. “

Ferramentas de suporte

Quando integrados em estratégias mais amplas, as ferramentas de suporte podem identificar e resolver a desigualdade de gênero. Os gerentes de treinamento operacional de suporte de boas -vindas dos funcionários estão entre as melhores práticas da McKinsey. Intervenções, como o apoio da menopausa, com foco severo na influência mensurável, também são diferenciais essenciais em organizações de grande sucesso.

Entender as mulheres tem necessidades diferentes, Nkrumah-Elie liga para integrar as mulheres em todas as partes da pesquisa e desenvolvimento em seu setor: “Isso significa que estamos progredindo na ciência que estuda e inclui mulheres em todos os estágios da vida … não devemos excluir as mulheres por causa das diferenças em nossa biologia, que são feitas há centenas de anos. Agora é a hora de dizer que há um direito para as mulheres se envolverem em todos os aspectos desse processo. “

Manter o progresso

Mais importante, para que qualquer intervenção seja eficaz e sustentável, deve haver apoio organizacional em todos os níveis. Ecos Lanceta Metaanálise, a McKinsey revelou que a dedicação e o engajamento, especialmente com gênero e diversidade racial, eram uma prioridade estratégica, estavam entre os melhores diferenciais para as melhores empresas de desempenho.

A ciência é clara. As empresas vinculadas ao investimento em processos estruturados, orientação, programas de desenvolvimento para liderança e ferramentas de suporte personalizadas não apenas melhoraram o capital na liderança das mulheres-elas estão subititadas para obter melhores efeitos e crescimento a longo prazo.

Ao celebrarmos as mulheres incríveis que mudam o mundo, lembramos que cada um de nós desempenha um papel. Seja uma orientação, aliança ou simplesmente aprimorando as vozes das mulheres, juntos podemos construir um futuro no qual o potencial de todos reconhecidos e comemorados.

Jeff Chen, MD, MBA é o co -fundador e diretor executivo da Radicle Science.

