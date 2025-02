5 aplicativos Windows gratuitos para economizar tempo cada computador

Se você configura um novo PC Windows ou deseja melhorar sua configuração atual, existem alguns aplicativos que alteram sua vida que você pode tirar gratuitamente, que transformarão a maneira como você usará seu computador.

Desde a captura da tela até os arquivos de pesquisa até a partida rápida e muito mais, esses aplicativos básicos compensarão sua produtividade – tudo por um preço baixo e baixo de nada.

Compartilharx: os registros da tela e depois alguns

O Windows inclui uma ferramenta básica de captura de tela. Ainda assim, não se contente: obtenha Sharexque os rivais até pagaram pelas telas. Você pode criar as regiões de imersão personalizada que se lembra de suas configurações, defina uploads automáticos com a cópia do seu relacionamento atual e configurando o trabalho do trabalho que processa e organiza suas gravações.

Embora os recursos para a gravação sejam ótimos para si mesmos, é um número significativo de recursos após a gravação que separou esta jóia. Se você está procurando uma ferramenta de captura que não faça tudo, é isso.

Todos: pesquisa de arquivos que só funcionam

Se a sua pesquisa no Windows parece que não foi desenvolvida a partir da administração de Clinton, Todos Eles não vão deixar você enforcado. Em vez de indexar todos os arquivos, ele indexa apenas arquivos e pastas, o que significa que pode envolver a cabeça na instalação limpa do Windows em cerca de um segundo.

Sua sintaxe de pesquisa poderosa ajuda a encontrar rapidamente documentos recentes, filtrar em tamanho para liberar o espaço de armazenamento e criar marcações para pastas frequentes.

Powertoys: o melhor segredo da Microsoft

Microsoft é grátis Powertoys é um pacote de produtividade que empacotou os recursos que provavelmente deveriam ser incorporados ao Windows desde o início. A Fancoszanes permite criar uma aparência personalizada de janelas que entram no lugar. O PowerRame lida com operações com um grande número. O extrator de texto pega o texto das imagens ou não escolhendo. O mouse sem limites permite que você use um mouse e teclado em até quatro computadores.

Estes são apenas algumas decaimentos climáticos de cavalcades envolvidos com este excelente programa de serviço. Se você ainda não o fez, instale -o e comece a se casar com suas vantagens.

Autohotky: para automatizar qualquer coisa

Se você investe tempo para aprender a usá -lo, Autohototkoy Tornará -se um assistente digital sem o qual você não pode acreditar que já viveu. Faça atalhos personalizados no teclado para quase tudo, preenchendo automaticamente o formulário com um texto comumente usado ou inicie vários programas com um comando.

O verdadeiro poder está em sua capacidade de conectar ordens. Com um pouco de criatividade, você pode automatizar todo o fluxo de trabalho que levou uma dúzia de cliques.

Fluxo inicial: venha lá mais rápido

Driver de fluxo é uma pequena janela que oferece uma enorme economia de tempo. Abra -o com as teclas ajustáveis ​​das teclas, comece a digitar e deixe lidar com o resto. Use -o para iniciar rapidamente aplicativos, gerenciamento de música, pesquisa na web, iniciando os comandos do sistema e muito mais – tudo sem precisar clicar em uma multidão de menus e janelas.

Ele também possui um excelente ecossistema de suplementos baseados na comunidade que permite adicionar recursos como gerenciamento de senhas, verificações climáticas e controle de casas inteligentes.

