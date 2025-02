5 comandos para economizar tempo Alex provavelmente ainda não usa

Mesmo se você é um usuário comum de Alex, há uma boa chance de você não ter descoberto alguns de seus recursos mais eficazes.

De fato, acerte: há uma boa chance de você estar apenas Usando seu dispositivo Alexa para configurar o tempo e reproduzir música.

Mas o Alexa funciona muito mais! Aqui estão cinco comandos que você pode adicionar ao seu vernáculo que pode economizar muito tempo com o uso regular.

“Alexa, tráfego de verificação”

Depois de conectar seus endereços de casa e trabalho no aplicativo Alex, basta solicitar um tráfego para verificar o tempo entre sua casa e o escritório de acordo com as configurações padrão – sempre à mão quando você passar pela porta.

Você também pode solicitar condições de tráfego a um destino específico. Alexa acabou de me dizer que o tráfego da minha casa para a Whole Foods mais próxima “lenta” – levaria todos os seis minutos para chegar lá. Ainda bem que economizei muito tempo procurando condições de tráfego, certo?

“Alexa, adicione geléia à minha lista de compras”

Você escreve manualmente uma lista de compras? Uma ordem tola. Abrindo um aplicativo e digite manualmente uma lista? Gambit Boob.

Enquanto você percebe os ingredientes que ficam baixos, basta dizer “Alexa, adicione (em branco) à minha lista de compras”.

Os itens aparecerão na lista de compras do Alexa App, pronta para sua próxima corrida de supermercado. Você pode até verificar o que está na sua lista perguntando: “Alexa, o que está na minha lista de compras?” Antes de correr para a loja.

“Alexa, anuncie que é hora do almoço”

Isso é 2025. Em vez disso, diga: “Alex, anuncie que é hora do almoço”.

Sua mensagem será transmitida imediatamente em todos os dispositivos Alex em sua casa ao mesmo tempo, assim como o sistema de intercomunicações de fantasia.

“Alexa, encontre meu telefone”

Minha esposa nunca lê esses artigos, então eu certamente lhe disse que, enquanto ela estava procurando freneticamente pelo telefone outro dia, acabou na mão.

Nem todos os telefones perdidos são tão fáceis de encontrar! Para testes mais pesados, o Alexa pode ligar para o seu dispositivo rebelde e você pode seguir a melodia.

Existem vários erros de luz: você precisará fazer uma configuração de uma vez, para que Alex saiba para qual número ele ligará e você recebe apenas três chamadas gratuitas por mês. Se você perguntar se deseja se inscrever para uma avaliação gratuita do serviço de localização de telefone premium, basta dizer que não e o Alexa ligará.

“Alexa, me lembra ..”

Assim como uma nota célebre, Alexa é um salvador de resgate. Existem várias maneiras de pedir que você se lembre das coisas para você.

Primeiro, basta pedir a Alex para se lembrar de algo. Ele o armazenará na seção Notas no aplicativo Alex no seu telefone.

Segundo, peça a ele para lembrá -lo de algo em um determinado momento. Ele vai. . . Bem, você tem uma ideia.

E o melhor é pedir a Alex para lembrá -lo de algo quando você estiver em um lugar específico. Se você forneceu um local no seu aplicativo telefônico, ele pode lembrá-lo de que você recebe um curativo na próxima vez que estiver no Walgreens. É quase muito simples.

Fonte