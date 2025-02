5 Hot leva uma idade inventada como conceito

James Chappel é professor associado de história da Duke University e colegas mais velhos no Duke Aging Center. Ele é o autorModerno católicoE sua escrita apareceu em New York Times,,,NaçãoeNova República.

Qual é a ótima ideia?

O envelhecimento na América está se tornando uma das nossas arenas políticas mais importantes do nosso país. Com mais cidadãos velhos do que jovens, a relevância de membros mais velhos na sociedade nunca foi tão grande. Apesar do grande progresso na qualidade da idade no século passado, há muita necessidade de crescimento em termos de política prática e percepção cultural.

Abaixo, Chappel compartilha cinco insights principais de seu novo livro, Anos dourados: como os americanos inventaram e inventaram a velhice. Ouça a versão em áudio – leia o próprio Chappel – no próximo aplicativo Big Idea.

1. O envelhecimento da população é uma das maiores transformações históricas de nosso tempo.

Pensamos no envelhecimento da população como um problema para medicina e finanças, mas geralmente não pensamos nisso historicamente. Do ponto de vista mais ampla, o envelhecimento da população é uma das maiores mudanças que ocorreram na sociedade americana no século passado. Muitas pessoas pensam em política, iPhone ou IA ao considerar mudanças sociais dramáticas, mas essas coisas são importantes das principais mudanças demográficas. A vida humana não é o que foi há um século – é duas vezes mais! – E isso merece muito mais atenção.

2. Centramos a sério o envelhecimento da população há séculos.

A maioria das principais coisas com as quais lidamos como sociedade (educação, política, saúde, guerra, gênero) são tópicos que discutimos publicamente há séculos. Por um longo e cansativo, pensamos em muitos casos, mas ninguém realmente prestou atenção ao envelhecimento da população até a década de 1930.

Até as pessoas que pensam muito sobre reforma social e progresso, como Karl Marx, não pensaram em envelhecimentode forma alguma. Portanto, o envelhecimento é um problema que tem uma história bastante curta. O que fazer com a idade e como pagar pela idade das áreas são reflexões com muito espaço aberto da criatividade. É uma avenida emocionante, vibrante e fresca para a contemplação coletiva.

3. Houve muitas abordagens diferentes para o envelhecimento.

Muitas vezes pensamos em envelhecer como algo barato. A educação é ideológica e o exército é ideológico, por isso temos um forte debate público sobre significado dessas coisas. Mas a velhice é como, Bem, você obtém seguro social e Medicare e não queremos pensar muito mais sobre isso do que isso. A idade está no momento do caminho ideológico. Mas a maior parte do século passado foi discutida muito sobre o que significa envelhecer: social, político e justo.

Havia envelhecimento socialista, envelhecimento conservador, envelhecimento verde ou ecológico, etc. Uma tradição que assisto é a teoria crítica da raça. Nessa perspectiva, a história do envelhecimento parece completamente diferente. De fato, havia uma tradição robusta de pensamento negro de envelhecimento. Muitos negros inspiradores disseram, basicamente, que o racismo e os preconceitos seguem os americanos ao longo do curso da vida. Os americanos negros mais velhos têm todos os tipos de resultados negativos, e ativistas negros sugeriram reformas específicas para trazer informações sobre o movimento dos direitos civis para a política e a política da velhice.

Precisamos fortalecer e repolitar a idade. Deveríamos lembrar como era político e divisão (e, portanto, e como é emocionante) discutir a velhice apenas algumas décadas atrás.

As soluções do século IV para os 20 anos são muito boas.

Os historiadores geralmente são bastante reduzidos na história americana. Eles geralmente se concentram na persistência da desigualdade, violência ou desonesto. Mas quando se trata de velhice, a situação é muito melhor do que um século atrás.

Um século atrás, as pessoas mais velhas costumavam viver em miséria, em cabanas de um quarto com pisos sujos. Havia apenas alguns idosos porque a saúde pública era tão ruim. Agora, as pessoas mais velhas são economicamente privilegiadas e têm acesso ao melhor programa de redução da pobreza no país, que é um seguro social. Eles são a única idade com algo como medicina socializada através do Medicara. Há muita gratidão pelo envelhecimento dos americanos, mas resta muito.

Existem falhas na política da velhice, especialmente para pessoas com mais de 80 anos, velho velho. Questões de fragilidade, atendimento domiciliar de enfermagem e coisas semelhantes. Muitos casais americanos em meio a médios, especialmente mulheres, são financeiramente ou emocionalmente devastados pelos cuidados para parentes mais velhos. Esta é o resultado de uma decisão sobre uma política que pode ser abordada de maneira diferente. Havia abordagens na mesa que diminuiriam o ônus dos cuidadores não remunerados, e não é tarde demais.

Quando pensamos historicamente sobre a velhice, é importante contar a história otimista. Estou animado para envelhecer. Haverá mais programas sociais para mim quando tiver 65 anos do que agora. Mas há também um espaço para o crescimento, especialmente na solução da políticavelhovelho. As casas de repouso e os cuidados expandidos serão a arena política mais importante em um futuro próximo.

5. O envelhecimento é uma aventura.

A idade na América pode ser muito boa. Pode ser muito divertido. Você tem muito acesso quando se trata de opções de lazer e saúde. Mas o que quero dizer com aventura da idade é um pouco diferente.

Como americanos, tendemos a acreditar que damos nossas maiores contribuições como cidadãos quando somos jovens, que a política é um jogo de um jovem: a energia verde, a matéria negra e outros movimentos são destinados aos jovens, e os idosos podem renunciar. Eu não acho que é absolutamente verdade. É uma maneira completamente desatualizada de pensar sobre a política americana. Eu acho que a idade da juventude é eclipse.

Há mais pessoas mais velhas na América do que mais jovens. As decisões que tomamos sobre como envelhecer e pensar sobre a idade da idade serão importantes agora. Como ele é provocativo, eu poderia dizer que as decisões do envelhecimento serão importantes das decisões dos jovens, porque acho que a idade dos jovens acabou. Houve uma grande transição demográfica neste país e em muitos outros. À medida que envelhecemos, não devemos considerar que nos tornamos menos relevantes. Devemos pensar em nós mesmos como se estivéssemos nos tornandomaisrelevante.

Esseartigooriginalmente apareceu emPróximo clube grande ideiaA revista e é transcrita com permissão.