5 maneiras pelas quais você pode ajudar com comunidades imigrantes que visam a política de Trump

Um dos primeiros trabalhos de Donald Trump como presidente foi a assinatura de uma ordem executiva para atacar a cidadania. Enquanto vários juízes se mudaram para Bloqueie o pedidoA pressão antimigrante de Trump continua a permitir que as autoridades de imigração realizem prisões nas escolas e Locais de culto Treinamento de oficiais legais locais para testar e reter imigrantes em Sua custódia.

No entanto, Deirdre Schifeling, diretor de política e advocacia na União dos EUA da Liberdade Cívica (ACLU), ressalta que a resistência das administrações locais, bem como indivíduos que lutam contra os imigrantes, mostram resultados.

“Nós vemos isso em ChicagoOnde Trump processa o governo porque ele não ajudou o suficiente “, diz ela.

Aqui estão cinco maneiras de combater a política contra a imigração:

Os políticos são levantados pela opinião pública. Aplique a pressão constantemente ligando e enviando E -para seus representantes.

“A maneira mais eficaz de mudar a política de imigração é entrar em contato com os membros do Congresso e expressar oposição à política contra imigrantes”, disse Oleg Nekrirtin, advogado dos escritórios de advocacia de Robert J. DeGroot, disse por e -mail.

E não negligencie as autoridades locais. Schifeling ressalta que cidades e estados não podem ser forçados a ajudar com uma deportação em massa do governo federal. Embora não possam obstruir o governo federal, eles podem decidir não ajudar.

A Schifeling recomenda pedir aos líderes locais que aprovassem as leis da cidade ou do estado dos santuários, o que significa que eles não usarão seus recursos para ajudar os órgãos de imigração federal, bem como as leis que impedem os dados da cidade usados ​​para deportar imigrantes. Ele também recomenda que solicite comitês escolares que emitam orientações para as escolas, pedindo -lhes que não monitorem a imigração dos alunos e não compartilhem se eles tiverem status.

2. Eduque -se

Descubra o que está acontecendo em sua comunidade em relação à lei.

Schifeling recomenda participar de um Workshop “Conheça seus direitos” Assim, as pessoas podem entender quais são seus direitos se enfrentarem funcionários dos EUA para imigração e costumes (gelo).

Além disso, como muitas pessoas que entendem a lei, essas são mais pessoas que podem educar outras pessoas em sua comunidade, além de ter testemunhas quando ocorrem ataques de gelo e tentam ajudar a evitar procedimentos ilegais. Por exemplo, se o gelo não tiver ordem, você não precisará deixá -los entrar.

“Ouvimos falar do governo de Trump de que as comunidades são altamente educadas e que como um grande obstáculo ao desempenho das deportações em massa”, diz Schifeling. “Esta é uma confirmação de que o alcance do conhecimento de seus direitos trabalha”.

3. Doe

Embora organizações como a ACLU desejam expandir e apreciar doações, doar para organizações locais para serviços jurídicos e grupos de imigrantes também pode ser poderoso. Esses grupos menores estão na linha de frente na luta para proteger os imigrantes, mas muitas vezes não têm os recursos de seus colegas maiores.

Elizabeth Sweet, diretora executiva da Coalizão para Processar imigrantes e refugiados de Massachusetts, observa que menos organizações geralmente estão lutando para financiar porque podem não ter o reconhecimento de marcas ou mesmo a capacidade de contratar equipes de marketing.

No entanto, muitas vezes as organizações locais são melhor entendidas pelas necessidades da comunidade de imigrantes, diz Sweet, “e pode ser a mais controversa”.

Além disso, considere doar um imigrante conexão fundos. “Ajudar as pessoas a se conectarem de uma detenção de imigração será realmente importante para lhes dar a oportunidade de encontrar um advogado que os representará em seus casos de deportação”, disse Tara Tidwell Cullen, diretora de comunicação do Centro Nacional Imaculado para Imigrantes, UE – Poruci.

4. Voluntário

O voluntariado pode ter muitas formas diferentes. Schifeling na Aclu -in recomenda ser treinado Conheça seus direitosPortanto, se ocorrer um ataque na comunidade, os voluntários poderão aparecer e distribuir conhecem seus cartões pelos direitos impressos em vários idiomas.

As organizações também precisarão de voluntários para ajudar as pessoas a cumprir sua documentação de cidadania ou se registrar para votar.

As pequenas organizações geralmente também precisam de habilidades profissionais porque não têm um orçamento para reter funcionários grandes. As organizações para serviços jurídicos dependem de advogados voluntários, enquanto em geral as organizações sem fins lucrativos precisam de conhecimentos com coleta de fundos, finanças, marketing e gerenciamento de sites. Verifique com as organizações locais para ver quais de suas habilidades podem estar bem instaladas.

5. Verifique as informações antes de compartilhá -las

Por último, mas não menos importante, em seu desejo de ajudar, certifique -se de não espalhar desinformação inadvertidamente. As comunidades de imigrantes já estão vivendo com medo. Se você tiver informações, antes de dividir se você dividir de uma fonte credível.

“Ouvimos tantos rumores voando por aí, às vezes de pessoas que querem ser úteis”, diz Sweet. “Mas quando se diz:” O gelo está aqui e eles tomarão medidas nesta comunidade “, realmente assusta as pessoas que já têm medo”.

