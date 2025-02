5 melhores anúncios do Super Bowla 2025

O Super Bowl é um momento mágico e um lugar para marcas. Um momento raro e curto de três horas, quando as pessoas querem ver anúncios. O Xanad de cada vendedor.

O que define um ótimo anúncio do Super Bowl é obviamente subjetivo, independentemente de quais anúncios de anúncios e qualquer número de outras tecnologias de medição dizem. Inferno, até o seu próprio cérebro pode mentir para você. O mapa real com o resultado é único para qualquer marca e o que considera valer até US $ 40 milhões ou mais investimentos no jogo.

Meus critérios para um bom anúncio Super Bowla permanecem relativamente simples: é divertido ou emocional de uma maneira divertida e inesquecível? Uma pergunta fácil de fazer, mas como comprovado a cada ano, é muito mais difícil de responder.

Antes de entrar na minha lista dos 5 melhores, aqui estão a menção honrosa.

Guerras de café vêm para o Super Bowl! Sou fã do trabalho de Dunkin com Ben Affleck, criado pela Artists Equity Advertising (AD ARM of Affleck e Matt Damon, artistas baseados). O lugar deste ano foi uma aceitação ridícula de guerras de café, usando parteGuerreirospapel-Âncora Dinâmico para continuar a aventura de um centro da cidade.

Eu também gostei muito da Starbucks “Olá de novo“A anomalia, que teve como objetivo lembrar por que Mark gosta do primeiro lugar. No entanto, um lugar poderia ser usado como um estudo de estudo sobre como a música certa é a música certa, porque esse anúncio não atingiria quase tanto sem o clássico AC/ DC – um “Thundersstruck”.

Após 27 anos, é hora de ver outro anúncio da Nike no Super Bowl. “Hare Jordan“É provavelmente um dos 10 melhores anúncios para o Super Bowl, então Swoosh se sente de volta. Agora você “Então ganhe“A marca usou o Led Zeppelin e os assassinos do assassino da estrela feminina para continuar seu impulso com a atitude ultra competitiva de que a Nike foi construída.

Minha admiração pelo que Fanduel criou com “Kick of Destiny” está bem documentado e continua este ano. Embora o evento principal tecnicamente não seja um anúncio nos Jogos do Ano, ele está sabiamente incorporado à peça Fox Pregama-Stage, uma das melhores idéias para a marca Super Bowla.

Falando sobre todas as idéias das marcas de todos os tempos, outro gritando Doritos para retornar “Skuck the Super Bowl” após um hiato de oito anos. Os lugares eram divertidos, engraçados, e a competição continua sendo uma referência na participação dos fãs.

E, finalmente, gritando para marcas que decidiram ir emoSHA e retirá -lo com resultados impressionantes. NFL -vi “Alguém“Lay é”Um pequeno fazendeiro“E Google” “O trabalho de sonhar“Todo mundo alcançou um bom equilíbrio para marcas e um momento.

OK, agora no meu 5 Top Anúncio Super Bowla 2025.

Stella Artois “David & Dave: Second David”

Esta é uma suposição que pode ser explicada em uma linha: David Beckham descobre que ele tem gêmeos americanos secretos chamados Dave. Este é o primeiro lugar da publicidade do Super Bowl Artist Equity para uma marca que não está cansada, e aqui temos outro co-fundador da Damon no papel principal.

Conversei com os executores da história da história que saiu ainda esta semana, e eles me disseram que estava aquém da marca que a imagem de Stella nos Estados Unidos foi transferida para uma cerveja de topo para uma cerveja diária de mais qualidade. Entre Dave Beckham. Vimos David lançar Mark muitas vezes, em anúncios, sobre QuenteAinda assim, mas aqui veremos o lado mais engraçado da lenda do futebol.

Mountain Dew “Lime Kiss from Lime”

O Mountain Dew tem sido um dos anunciantes experimentais do Super Bowla. 2021 inscrito John Cena para causar os espectadores com a competição Para ser a primeira pessoa a twittar o número exato de garrafas com os principais melões da montanha, que no anúncio apareceu para a oportunidade de ganhar um milhão de dólares. Em 2018, ele se juntou à marca Doritos Marko para batalha surreal de rap Entre Peter Dinklange e Morgana Freeman. E, claro, 2016 nos deu um clássico “PuppymonkeyBaby. “

Este ano, Mark entrou em tudo na versão desequilibrada do Big Game. Selagem como um selo? Ao direcionar Taika Waititi, não apenas este Bullseye absurdo está de acordo com a identidade do refrigerante quando se trata do Super Bowl, mas fornece cuidados para a balada de amor de 1994. O que não gosta? (Ainda está na sua cabeça, não é?)

Uber come “um século de desejo”

A Uber Eats tomou uma decisão relativamente tardia em setembro de mudar completamente seus planos super -bowla – o processo de planejamento que geralmente começa em julho. Um vídeo estrelado por Matthew McConaughey, no qual ele lançou uma teoria da conspiração de que a função de todos os esportes é atuar como um catalisador para comer mais comida, recebeu uma ótima resposta. Posso continuar isso no grande jogo? Resposta curta: Sim.

Vai mais profundo aqui. Não tão profundo quanto Booger de rolamento de dedo em seu Lincoln Deep; Apenas de maneira diferente. Uma década, McConaissance ainda está profundamente em sua era comercial, e aqui o vencedor do Oscar mantém uma linha viva, dando -nos a história da história de sua conspiração anterior.

É uma parcela de entretenimento de toda a estratégia de propaganda embebida em celebridades que conseguem destacar, mesmo como Pringles deu um forte desafio para sua abordagem multi-celebrista.

“Acho que as pessoas agora têm uma compreensão mais clara de nossa marca e tom, porque sempre nos mostramos com um tipo de lugar muito específico que seqüencia um certo tipo de humor”, disse -me o chefe de marketing da Uber para a América do Norte, Georgie Jeffreys, na semana passada . “Mesmo que a mensagem mude, os princípios básicos de nossa marca são os mesmos”.

Bud Light “Grandes pessoas no beco sem saída”

Assim como no bar, foi uma estreita chamada entre isso e a luz rival Bud Light Blood Coors Light. Ambos os anúncios são realmente engraçados e exatamente o que você deve ter como alvo um anúncio de cerveja leve no Super Bowl.

O que coloca uma luz de brota sobre a linha aqui é que ela não apenas cumpre os critérios acima, mas também faz com a sólida consistência da marca. Um grande anúncio com grandes jogos que não parece um -One -Off é frequentemente uma espécie rara. Esta não é a primeira vez que vimos o post como ele atingiu o campo de luz de Bud, e trabalhar Gillis fez No ano passado, ele fortaleceu completamente a personalidade da marca.

Todd Allen, vice-presidente de marketing mais antigo da Bud Light, me disse que a marca não era pametana para continuar o momento e continuar a se apoiar contra o humor da marca de Gillis. “Não há palco absolutamente maior para sorrir do Super Bowl e, quando você combina poder poderoso poderoso como Shane com uma luz de brota, acho que temos uma fórmula vencedora”, disse Allen.

Morte líquida “Seguro para o trabalho”

Mencionei a importância da música real anteriormente com a Starbucks, e aqui ela é aplicada igualmente, mas de uma maneira completamente diferente. Em vez de confiar em uma música clássica ou um novo sucesso para se envolver no público existente da platéia, Liquid Death criou seu próprio hilariante e pseudo-país sobre beber no trabalho.

Os policiais bebem, os cirurgiões bebem, os pilotos bebem, juízes da corte, refinarias de futebol e até os motoristas do ônibus escolar que todos bebem no trabalho.

A morte líquida não é estrangeira para celebridades. Ele colaborou com Martha Stewart, Bert Kreischer, Tony Hawku e muito mais. Mas aqui o Marko evitou bastante nomes que eles sabem bem, é o oposto do que a maioria dos anunciantes faria. Um forte contraste entre um desfile de arremessos de celebridades -essa falta de uma estrela de Hollywood, o anúncio se destaca por todas as razões certas.

