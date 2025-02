5 Psicólogos-Bypags as maneiras de usar uma declaração de imposto para comprar felicidade

5 Psicólogos-Bypags as maneiras de usar uma declaração de imposto para comprar...

A sabedoria convencional diz que você usa uma declaração de imposto de reembolso para reembolso da dívida ou aumentar a economia, mas os psicólogos dizem que também é aceitável usar uma declaração de imposto para investir em sua felicidade.

“Quando as pessoas recebem uma declaração de imposto, ela pode ser vista como um bônus e pode parecer um bônus ainda maior quando as pessoas optam por investir em si mesmas”, diz Maya Weir, psicóloga clínica e fundadora emO sucesso da CalifórniaPrática particular em PII, Califórnia.

Não limite seu pensamento sobre dinheiro apenas com poupança e investimento, diz Annie Cole, Edd, fundadora e treinadora de dinheiro em Dinheiro básico para mulheres Em Vancouver, Wasy. “Se você já preenche a marca quando se trata de finanças, pagando dívidas, colocando dinheiro extra em economizar e custar custos, a próxima coisa é investigar como o excesso de dinheiro pode afetar sua vida”, diz ele.

Cole recomenda que você faça uma lista de baldes do que faria se tivesse dinheiro extra para consumo. No entanto, ele adverte sobre a criação fácil de uma lista de itens caros para comprar. Em vez disso, ela recomenda focar em maneiras de gastar dinheiro que criarão uma memória de longo prazo, como uma viagem ou jantar especial ou melhorará sua vida, como ingressar em um centro de fitness de primeira linha que oferece ioga e meditação se você fizer bem -estar.

Jenny MahlumPsicoterapeuta integrativo no aconselhamento de Manhattan de Nova York, concorda que, se você deseja investir em sua felicidade, é melhor se concentrar em novas experiências, não no acúmulo de objetos. “Embora possamos obter uma alegria tumultuada por um momento em que você usa um novo suéter ou dirige um carro novo, no final a novidade é desgastada e você para de apreciar a experiência dos itens que você acabou de comprar”, diz Mahlum. Para comparação, uma nova experiência pode criar uma nova memória.

Aqui estão cinco maneiras únicas de usar o reembolso de impostos para investir em sua felicidade.

1. Comece na aula ou oficina que lhe daria habilidades para obter uma renda lateral ou ajudá -lo a obter uma promoção.

Aprender uma nova habilidade pode aumentar seu senso de conquista e confiança, o que pode contribuir para sentimentos de felicidade, diz Mahlum. Ele recomenda enquadrar essa compra como um investimento em si mesmo e reconciliá -lo com seus valores e um maior senso de propósito, não o vendo como um meio de ganhar mais dinheiro, para que você possa comprar um suéter ou bolsa extra.

Criar mais receita através da pressa lateral ou de um aumento também cria uma sensação de abundância, o que faz as pessoas se sentirem mais felizes e seguras, diz Weir.

2. Faça uma atualização de uma casa que lhe traria alegria, como criar um jardim para ler ou um mini-urina.

A atualização da casa que cria um mini -santuário pode trazer alegria ao diariamente, no entanto, Mahlum recomenda que ele passe o tempo de pensar antes para garantir que isso seja realmente algo em que você deseja investir. Pense no motivo pelo qual você quer e imagine que o use de maneira diferente, se você o construir e não usar, poderá se sentir culpado, avisa Mahlum.

Lembre -se de que a atualização da casa não precisa ser complexa. Cole recomenda voltar para casa e pensar em onde você passa mais tempo e como pode tornar a área mais confortável. Por exemplo, convém tornar seu quarto mais confortável com novos travesseiros e hotéis folhas de qualidade.

Pense em termos de pequenos prazeres. “Às vezes é uma boa refeição, um bom chocolate, uma mistura especial de café ou um pijama agradável”, diz Weir. “Tudo o que faz você se sentir fisicamente confortável.”

3. Crie um fundo “tentando algo novo” e use dinheiro para experimentar algo novo todos os meses.

De acordo com o estudo Dr. Laurie SantosAs experiências nos tornam mais felizes do que os bens materiais porque fornecem um senso de conexão social e crescimento pessoal, diz Mahlum.

Novas experiências tendem a trazer pessoas de alegria, diz Weir. Há algo na tentativa de fazer algo novo que nos dá uma sensação de conquista e fornece liberação de dopamina.

As pessoas sentem alegria quando são generosas com os outros, diz Weir. Há também uma camada de empatia, diz ela. Quando você vê que outra pessoa está feliz, isso pode fazer você se sentir feliz.

As pessoas relatam o incentivo da felicidade ao concluir boas ações para os outros. E estudar Pesquisadores da Universidade de Ohio descobriram que o desempenho das obras de bondade pode facilitar a depressão e a ansiedade.

5. Crie um fundo de “micro-agita” e use dinheiro para algumas experiências únicas ao longo do ano, não espere até que você tenha economizado o suficiente para um grande feriado de três semanas.

Cook Experiences por si mesmo que criam admiração, diz Mahlum. “Subestimamos o que os sentimentos de reverência podem causar em nós em termos de um senso mais alto de bem -ser que pode se harmonizar em sentimentos de alegria e criatividade”, diz ela.

