5 sinais de aviso é hora de fazer uma mudança de sua equipe executiva

Uma vez contratei o diretor executivo – chamaremos de Alice – que criou nossa empresa da noite para o dia. Ela ajudou a moldar nossa estratégia, construiu uma grande equipe e trouxe uma credibilidade atual à nossa marca. Nosso crescimento acelerou. O comitê a respeitou. Tim a amava. Fiquei feliz por ter tido um.

Mas cinco anos depois as coisas mudaram. Alice parecia exausta. Ela foi curta -Living nas reuniões. Uma de suas melhores pessoas restantes. O desempenho da equipe parou. Ela não cometeu erros óbvios, mas diminuiu o trabalho. Olhando para trás, os sinais estavam lá, mas eu os assisti ao lado deles – como muitos diretores executivos. Quando o diretor executivo foi a principal contribuição para o sucesso, é fácil liberar lealdade, otimismo ou realizações passadas do borrão do seu julgamento.

Quando finalmente me sentei de Alice e disse a ela que achava que era hora de mudar, parecia magoado – mas também libertado. E ela sabia disso. A conversa foi difícil, mas precisava.

Se você é um diretor executivo, esse momento virá para você. Mudar o executivo não está se alguém é ou não capaz. É mais frequentemente sobre se o diretor executivo que estava certo para ontem ainda está certo para amanhã. A parte mais difícil não está ligando quando os números são ruins, a equipe está frustrada ou o comitê está preocupado. Até então, a resposta é óbvia, mas é uma pena – tanto negócios quanto individuais – já foi feita. O verdadeiro desafio é reconhecer os sinais de um aviso precoce antes que o fracasso aconteça.

Aqui estão cinco sinais para ter cuidado:

1. Eles estão empregados para ontem, não amanhã

Grandes executivos empregam pessoas que os pressionam, causam e trazem novas oportunidades para organizá -las. Mas quando a regra executiva para de escalar, seu emprego reflete. Em vez de trazer um talento que estende o potencial futuro da empresa, eles são empregados para o que já sabem – pessoas com conjuntos de habilidades que faziam sentido nos últimos estágios de crescimento e não no próximo.

Pior, eles podem evitar empregar pessoas mais experientes do que são, temendo que as superem. Este é um dos mais sutis, mas o mais diz que o diretor executivo não se desenvolve com o trabalho. Líderes fortes não são ameaçados pelos jogadores da AGRAC; Eles estão procurando por eles.

No início do crescimento da empresa, o forte executivo está em frente à curva. Eles antecipam problemas antes de aparecer e ver oportunidades antes de competir. Mas, como empresa da empresa, as coisas se tornam mais complexas – a dinâmica de negociação muda, as operações se tornam mais complexas e a liderança exige um nível diferente de execução.

O diretor executivo que levou à previsão pode repentinamente responder constantemente, pego de lado da maneira que nunca esteve antes. Muitas vezes, não é que eles tenham perdido seus instintos estratégicos – é que o trabalho entrou na fase em que nunca começaram antes e o livro anterior não é mais aplicado.

3. A equipe deles não sabe para onde ir

O papel principal de qualquer governo executivo é garantir que sua equipe compreenda a estratégia da empresa e como traduzi -la em sua função. Em uma pequena empresa, isso é relativamente simples – a estratégia é estreita e o diretor executivo geralmente está próximo dos funcionários, fortalecendo diretamente a visão.

Mas à medida que a empresa cresce, isso muda. A estratégia se torna mais complexa e os executivos – não o diretor executivo – que são responsáveis ​​por garantir que suas equipes percebam que seu trabalho está associado a uma imagem maior. Se os funcionários não parecem incertos na direção da empresa ou seu papel nela, é um sinal de que o líder deles não define a clareza estratégica. E não é apenas comunicação; É uma autoridade executiva para cultivar complexidade, destilada em prioridades eficazes e inspirar o alinhamento.

4. Eles estão lutando para traduzir a estratégia em execução

Da mesma forma, nos estágios iniciais da empresa, traduzir a estratégia em ação é relativamente simples: a organização é menor e as etapas a serem executadas são claras. Mas à medida que a empresa está crescendo, a lacuna entre a estratégia e a execução se estende. O sucesso requer mais do que apenas entender os objetivos da empresa; Exige que eles divulgem -os a planos operacionais com pontos de virada claros, definidos pela propriedade e pela responsabilidade construída.

O diretor executivo que já conseguiu um ambiente enxuto e rapidamente em movimento pode começar a lutar à medida que a organização se torna mais complexa. Se eu não consigo mais conectar uma estratégia de longo prazo ao desempenho diário, as equipes perdem o foco, as decisões são atrasadas e o momento desaparece.

5. Eles estão em reuniões de operação sem parada

Grandes executivos aumentam com o tempo. Eles passam de operador para líder – direção, reconciliação da equipe, capacitam seus gerentes e garantem a execução por meio de outros.

Mas quando o diretor executivo não pode trocar, eles se aprofundam em ervas daninhas. Em vez de criar um ambiente em que a estratégia, as expectativas e os processos estão em uma equipe para agir, eles prenderam a proteção contra incêndio. Se eles forem constantemente eliminados em reuniões na solução de problemas operacionais, resolvendo problemas táticos ou detalhes sobre como governar uma microcomanização, é um sinal de que o trabalho é guiado por eles – não o contrário.

O que você faz quando vê esses sinais?

Esses são os sinais de alerta que aprendi a procurar, mas perceber o deles nem sempre significa que o executivo deveria ir. Se o diretor executivo estiver lutando para traduzir uma estratégia da empresa para sua equipe, por exemplo, pode ser um sinal de que a estratégia em si não está bem definida. E se forem micro gestão, pode ser um reflexo das expectativas, cultura ou toneladas estabelecidas pelo diretor executivo. É por isso que o primeiro passo deve sempre ser feedback e treinamento.

Mas se os mesmos padrões durarem apesar das sinceras conversas e apoio, esperar mais não resolverá o problema. Isso apenas atrasará o inevitável. As empresas não estão se movendo para trás.

Alguns líderes reconhecem essas lacunas e crescem no desafio. Outros não. E quando não o fazem, não é um fracasso – é fácil para suas forças se alinhar com a fase anterior da viagem da empresa, não para onde se move a seguir.

A mudança de poder executivo é perturbador. É caro. Pode ser arriscado. Mas a falha na mudança geralmente é exponencialmente mais. Os diretores executivos que trocam com sucesso as empresas são as que fazem essas ligações cedo – antes do trabalho, a equipe ou os resultados forçam sua mão.

Quando se trata do desenvolvimento da equipe executiva, como muitas outras áreas de liderança, saber o que fazer raramente é a parte mais difícil. Saiba quando agir.

