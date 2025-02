7 Função Cada proprietário de uma pequena empresa deve superar (e como gerenciá -los

Neste episódio de The Channel Marketing Marketing, falei sobre muitos proprietários de pequenas empresas e como gerenciá -las efetivamente. O gerenciamento da empresa geralmente parece trocar de painéis – equilibrar liderança, vendas, gerenciamento de clientes e muito mais. Sem os sistemas certos, os empreendedores podem rapidamente se inundar.

Demolei sete papéis essenciais que todo proprietário de uma pequena empresa deve superar e compartilhar estratégias práticas para simplificar operações, explorar ferramentas de automação e usar uma delegação de negócios para implantação efetivamente. Das estratégias de marketing ao gerenciamento de projetos, esses insights ajudam os empreendedores a se concentrarem no crescimento dos negócios enquanto reduzem o caos diário.

Manter essas funções para gerenciar pequenas empresas é crucial para a digitalização de negócios sem combustão. Ao delegar, automatizar e focar em prioridades fundamentais, os empreendedores podem construir um trabalho sustentável e mais lucrativo.

Aceitação chave:

Vision CEO: Os proprietários de pequenas empresas precisam reservar um tempo para planejar metas e estratégia de crescimento de longo prazo para evitar estar presos em tarefas diárias.

Os proprietários de pequenas empresas precisam reservar um tempo para planejar metas e estratégia de crescimento de longo prazo para evitar estar presos em tarefas diárias. Vendas e marketing: A geração consistente de clientes em potencial e a automação do monitoramento garante um pipeline permanente de clientes.

A geração consistente de clientes em potencial e a automação do monitoramento garante um pipeline permanente de clientes. Planejamento estratégico: Repetível Estratégia de marketing Ajuda a distinguir seus negócios e obter resultados mensuráveis.

Repetível Ajuda a distinguir seus negócios e obter resultados mensuráveis. Gerenciamento de projetos e clientes: Usar Ferramentas de produtividade para empreendedores Como segunda -feira ou asana simplifica o curso do trabalho e a comunicação com os clientes.

Usar Como segunda -feira ou asana simplifica o curso do trabalho e a comunicação com os clientes. Finanças e contabilidade: A terceirização de contabilidade libera tempo e fornece estabilidade financeira.

A terceirização de contabilidade libera tempo e fornece estabilidade financeira. Gerenciamento de tempo e delegação: Utilização Assistentes de Negócios Virtuais e Terceirização para pequenas empresas Reduz a carga de trabalho com melhoria de eficiência.

Utilização e Reduz a carga de trabalho com melhoria de eficiência. Automação e AI: Automação de vendas e Automação de processos de negócios Ajude os proprietários de pequenas empresas a aumentar sem aumentar a carga de trabalho.

Capítulos:

(00:26) Malabando vários papéis

(04:38) O papel do diretor executivo

(05: 37) O papel de um vendedor

(07:09) papel estratégico

(08:46) O papel do guia do projeto

(09:49) Função de marketing

(12:59) O papel do gerente do cliente

(13:56) Abordagem de 4 pontos