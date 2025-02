8,7 milhões de pessoas poderiam ser infectadas com AIDS se Trump desistir do apoio humanitário

O CEO da Aids Aids da Agência da Aids disse na segunda -feira que o número de novas infecções por HIV pode saltar mais de seis vezes para 2029 se o apoio dos EUA estivesse caindo no maior programa de AIDS, alertando que milhões de pessoas poderiam morrer e doenças mais resistentes do doença poderia aparecer.

Em uma entrevista à Associated Press, o CEO da UNAIDS da Winnie Byanyima disse que eles foram infecções por HIV no ano passado, com apenas 1,3 milhão de novos casos registrados em 2023, que estão caindo 60% desde que o vírus atingiu o ano em 1995.

Mas, a partir do anúncio do presidente Donald Trump, os EUA congelariam toda a ajuda de 90 dias, de Byanyima disse que as autoridades estimam que até 2029, 8,7 milhões de pessoas recém-infectadas com HIV, um salto do décimo tempo na morte associado à AIDS e para 6,3 milhões-i 6,3 milhões-i 6,3 milhões-i 6,3 milhões a 6,3 milhões de 6,3 milhões a 6,3 milhões a 6, 3 milhões-i a 6,3 milhões de 6,3 milhões de 6,3 milhões de 6,3 milhões de 6,3 pol. 6,3 Milhões de 6,3 milhões de 6,3 milhões a 6,3 milhões a 6,3 milhões a 6,3 milhões em 6,3 milhões a 6,3 milhões. Outros 3,4 milhões de crianças fizeram órfãos.

“Veremos um aumento nessa doença”, disse ela a Byanyima, falando de Uganda. “Isso custará vidas se o governo dos EUA não mudar de idéia e manter sua liderança”, disse ela, acrescentando que não era seu lugar para criticar a política de qualquer governo.

Byanyima declarou que o governo de Trump não interrompeu abruptamente o financiamento, que, segundo ela, resultou em “pânico, medo e confusão” em muitos países africanos que são os mais afetados pela AIDS.

Em um condado do Quênia, ela disse que 550 trabalhadores do HIV foram imediatamente descarregados, enquanto milhares de outros na Etiópia foram abolidos, deixando as autoridades de saúde que não conseguiram monitorar a epidemia.

Ela observou que a perda de financiamento do HIV nos EUA era catastrófica, com financiamento externo, principalmente dos EUA, que representa cerca de 90% de seus programas. Quase US $ 400 milhões vão para países como Uganda, Moçambique e Tanzânia, disse ela.

“Podemos trabalhar com (americanos) sobre como reduzir sua contribuição, se quiserem reduzi -la”, disse ela. Byanyima descreveu a retirada americana dos esforços globais para o HIV como a segunda maior crise que o terreno já enfrentou – após anos de atraso que deveriam ter tido países pobres para obter a vida antirretrovírus que estão disponíveis há muito tempo em países ricos.

Byanyima também disse que a perda de apoio americano no esforço de combater o HIV ocorreu em outro momento crítico, com a chegada do que ela chamou de “ferramenta de prevenção mágica” conhecida como Lenacapavir, duas vezes por ano, que demonstrou oferecer proteção completa contra HIV em mulheres, que trabalhavam quase tão boas quanto homens.

O uso generalizado dessa foto, exceto por outras intervenções para interromper o HIV, poderia ajudar a acabar com a doença como um problema de saúde pública nos próximos cinco anos, disse Byanyima.

Ela também observou que Lenacapavir, vendido como Sunlen, foi desenvolvido pela empresa americana Gilead.

A assistência internacional, para Byanyima disse, “ajudou a empresa americana a inovar, que eles entendem algo que lhes pagará milhões e milhões, mas ao mesmo tempo impedir novas infecções no resto do mundo”. O congelamento no financiamento americano, disse ela, não fazia sentido econômico.

“Apelamos ao governo dos EUA para reconsiderá -lo, para perceber que isso é mutuamente útil”, disse ela, observando que a assistência externa representa menos de 1% do orçamento total dos EUA. “Por que você deveria ficar tão perturbado com isso 1%?”

Byanyima disse que nenhum outro país ou doadores até agora aprimorou para preencher o vazio que deixará a perda de assistência americana, mas que ela planeja visitar numerosas capital européia para conversar com líderes globais.

“As pessoas vão morrer porque adotaram suas ferramentas de resgate”, disse ela. “Eu não ouvi falar de nenhum país europeu que foi obrigado a pisar, mas sei que eles ouvem e tentam ver onde podem entrar porque se preocupam com os direitos, sobre a humanidade”.

O Departamento de Saúde e Ciência da Associated Press recebe apoio do Grupo Médico de Mídia Científica e Educacional do Instituto Médico Howard Hughes e da Fundação Robert Wood Johnson. AP é o único responsável por todo o conteúdo.

– Maria Cheng, escritora médica da AP

