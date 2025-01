A 4ª temporada da comédia de brinquedo Mythic Quest estreia em 29 de janeiro na Apple TV +

Junte-se aos nossos boletins informativos diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura de IA. Saiba mais

A quarta temporada do programa de TV não é algo sobre o qual escrevo com frequência, visto que meu foco são os videogames. Mas a 4ª temporada de Uma busca mítica é outro assunto.

Estreando seus dois primeiros episódios no dia 29 de janeiro na Apple TV+, o programa traz de volta a comédia local de trabalho sobre um estúdio de videogame. O conjunto retorna com estrelas como Rob McElhenney (como Diretor Criativo da Mercurial, Ian Grimm) e Charlotte Nicdao (Tech Lead Poppy Li) e muito mais. O programa é bom em distorcer a cultura às vezes ridícula da indústria de videogames, e está certo porque a Ubisoft o criou originalmente.

O show é bobo como sempre, mas adoro como uma das cenas da abertura é sobre o Play Pen, uma dica de conteúdo gerada pelo usuário que visa reviver o principal jogo online do estúdio. No segundo episódio, os usuários estão ocupados criando jogos sexuais e o estúdio precisa descobrir o que fazer com isso. David pede a ajuda de um comitê de ética em estudos para encontrar a resposta. E, claro, a IA é a próxima grande tendência a ser analisada na feira.

A testadora de jogos Rachel (interpretada por Ashly Burch) foi agora nomeada chefe de monetização do estúdio. Dificilmente pode ser mais malvado do que Brad Bakshi (interpretado por Dani Pudi) querendo ganhar dinheiro.

O chefe do estúdio, David Brittlesbee (interpretado por David Hornsby, produtor executivo) continua preso entre o estúdio e a sede corporativa. Ainda é demais quando se trata de referências a coisas bobas na indústria de jogos. De acordo com a Review, eu estava verificando.

Na abertura do programa, Boundaries, descreve as novas responsabilidades e limites que os personagens traçam à medida que suas vidas mudam. Ian e Poppy voltaram ao estúdio depois de saírem por conta própria. Mas Poppy, sempre programadora, não está trabalhando tanto agora que tem um novo namorado. É interessante porque o programa reconhece problemas no desenvolvimento de jogos no mundo real, como muitos crossovers ou longas horas, muitas vezes não remuneradas. Então, é claro, Poppy cria uma versão de IA de si mesma para trabalhar para ela e ajudar Ian com suas fotos brilhantes.

A temporada terá 10 episódios, com lançamento final na Apple TV+ em 26 de março.

Uma busca mítica A produção executiva foi de McElhenney e Charlie Day sob sua bandeira RCG, Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel para 3arts, e Margaret Boykin, Austin Dill e Gérard Guillemot para Ubisoft Film & Television. Hornsby e Megan Ganz também são produtores executivos. A série é produzida para Apple TV+ pela Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Ubisoft. As três primeiras temporadas de Uma busca mítica agora transmitindo globalmente na Apple TV+.

Na nova temporada, o show também tem uma expansão Uma busca mítica universo, Missão paralelaque explora a vida de funcionários, jogadores e torcedores afetados pelo jogo em formato de antologia. Se você precisa de uma pausa da CNN/Fox News o tempo todo e de nosso cenário político atual, eu recomendo Uma busca mítica como uma boa diversão.