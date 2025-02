A administração de Trump da caça às palavras climáticas atrairá grandes projetos de infraestrutura

No segundo movimento da administração de Trump, com o objetivo de distrair a ciência climática, o Departamento de Comércio ordenou Noah, o Oceano Nacional e a atmosfera, a Administração Nacional Pesquisar bolsas de estudo para conceitos associados às mudanças climáticassinalizando que ele pode trabalhar para cancelar esse financiamento. Este é um movimento que poderia colocar em risco uma ampla gama de projetos – incluindo o trabalho de infraestrutura em pontes e estradas – e deixa os pesquisadores incertos sobre o futuro de seu trabalho.

Noah é uma das principais agências de ciências climáticas do mundo, e que Fundos funcionam Em tudo, de estudos atmosféricos a incêndios selvagens e recuperação de pesca. Noah também tem fundos disponíveis por meio de uma lei de infraestrutura dupla Restauração de habitatsResistência costeira e previsões meteorológicas.

A diretiva do governo Trump para pesquisar bolsas de estudo para expressão climática inclui palavras como clima,,, Ciência Climática,,, carbono,,, Qualidade ambientale poluição. Isso segue a transição do Ministério da Eficiência do governo de Elon Musk para pesquisar no banco de dados NOA por “conteúdo DEI”.

Mas termos como diversidade Eles poderiam aparecer em discussões sobre diversidade ecológica ou biológica, dizem os pesquisadores – os conceitos climáticos são onipresentes em tudo o que a agência trabalha. “Você dificilmente encontrará prêmios de concessão que não mencionam as mudanças climáticas, simplesmente por causa de seu papel em todos esses campos da ciência”, diz Douglas Price, cujo trabalho se concentrou no financiamento de subsídios e pesquisa climática. “Ele fala sobre a abordagem de uma força contundente que atualmente é levada ao governo”.

Projetos de infraestrutura estão relacionados à ciência climática

Ao corrigir a terminologia associada ao clima, todos os tipos de trabalho financiados por Noé poderiam ser ameaçados. Isso inclui projetos de infraestrutura que devem considerar influências climáticas – fundadas “tudo o que você constrói”, diz Price. “Tudo o que usa concreto, aço, asfalto, você deve observar eventos de calor extremo e chuvas extremas. Se você excluir a mudança climática do planejamento e engenharia de qualquer tipo de projeto, torne -os vulneráveis ​​a extremos climáticos que agora vemos regularmente”.

Seja em uma pequena cidade costeira da Nova Inglaterra ou na capital como Nova York, infraestrutura como estradas, pontes, linhas ferroviárias e túneis devem considerar ameaças climáticas. “Quais são os novos extremos de temperatura que veremos? Qual é o novo valor básico para as tempestades de 100 anos? Quais são os extremos de inundação que veremos e como o tamanho do esgoto tempestuoso?” Os projetos de infraestrutura devem durar décadas, para que não possamos construir novas pontes, por exemplo, apenas para os extremos climáticos que atualmente experimentamos; Precisamos pensar nos extremos projetados que veremos em 50 anos.

Já nossa infraestrutura atual está em perigo. Um trabalhador ambiental sem fins lucrativos, que falou sobre o estado de anonimato por causa do medo de que sua organização pudesse atingir o governo, está preocupado com essa diretiva que afeta os acordos existentes. Sua organização sem fins lucrativos usa o financiamento que vem de outras organizações através do apoio de Noah. Um projeto recente envolve projetar e construir duas pontes para substituir as omissões inferiores.

Quando as omissões são muito pequenas, a água que flui através delas é mais forte, o que aumenta a erosão, bloqueia a passagem de peixes e corre o risco de enxaguar edifícios. “Esses passes aumentam o risco de falha da estrada e os obstáculos são a desova de migração para espécies de salmão”, diz o trabalhador. “Todos esses projetos mencionam explicitamente” mudanças climáticas “e” diversidade de habitats “.

No geral, negligenciar influências climáticas não os impede de acontecer – isso apenas nos impede de preparar. Ao proibir certas condições, a história diz: “Amarre os olhos e entre em uma sala incomum, e você sabe que existem muitos itens nítidos naquela sala em que você pode tropeçar, mas decidiu não procurá -los. ”

Uma questão de vida e morte para a comunidade em risco

Outro trabalho financiado por Noah está mais no nariz quando se trata de mudanças climáticas, como esforço para aliviar ou projetar projetos de proteção ambiental no radar do radar de Trump. Isso não é feito em um laboratório que tem implicações para o futuro. Isso é aplicado “quase imediatamente aos problemas que enfrentamos”, diz Price.

Apoia a ajuda para conectar instituições de pesquisa com comunidades vulneráveis ​​e agências governamentais que podem fornecer recursos. Isso pode significar comunicar os riscos de inundações para as comunidades costeiras ou garantir que os esforços para se recuperar para incêndio selvagem em Los Angeles não deixem comunidades menos ricas.

Ou aproveite o calor extremo, que é um risco especial de comunidades com muitos residentes mais velhos ou pessoas com deficiência. “Se não conseguirmos entender esses riscos e onde estão a vulnerabilidade, e se não pudermos ajudar as políticas aos irmãos do caminho para obter apoio a essas comunidades, mais pessoas morrerão quando tivermos eventos térmicos extremos do que seria de outra forma”. ele diz.

Isso se aplica a todos os eventos de tempo extremo. “A principal razão pela qual queremos entender as mudanças climáticas e que queremos aumentar a resistência às influências é que essas influências são a vida e a morte das pessoas”, acrescenta preço. “Essas coisas não são abstratas. Eles não são um jogo. Estamos honestamente muito preocupados com a vida das pessoas nos negócios que fazemos”.

“Uma nuvem de incerteza” para os pesquisadores

Um problema maior em direcionar certos termos como clima ou diversidade é removê -los de um contexto -chave. “Você não pode falar sobre estatísticas sem falar sobre preconceito; Você não pode falar sobre isso, sem falar sobre um privilégio; Você não pode falar sobre nenhuma população de seres humanos, animais ou bactérias sem falar sobre a diversidade da população “, diz Price. Resultados Snatting requer uma certa compreensão desses tópicos, para os quais um trabalhador sem fins lucrativos suspeita de cães jovens de trabalhadores.

A abordagem de administração não é necessária para ser produtiva ou precisa. Em vez disso, observa a história, é uma maneira de criar um clima político no qual esses tópicos se sentem ameaçados e “se você está envolvido nessas coisas, está em risco”. Como a comunicação no nível da agência é amplamente extinta e constantemente mudando ordens, é difícil saber que tudo isso continuará-que as bolsas de estudo serão reduzidas, se os tribunais pisarão, se os pesquisadores precisarão pensar em trabalhar com o Congresso . “Há uma grande nuvem de incerteza sobre como tudo isso”, diz ele.

Isso significa que muitos pesquisadores e suas instituições ainda estão procurando o melhor caminho para defender seu trabalho. Mas para os pesquisadores climáticos, o antagonismo não é completamente novo. “Os cientistas climáticos estão acostumados a atacar politicamente”, diz Price. Somente ataques estão focados na “vulnerabilidade especial na ciência em geral, que é o caminho financiado pelo governo federal”.