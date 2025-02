A Adobe Firefly AI Gerador de Vídeo Gerador de Ferramenta-AI com o maior IP-SAF?

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Adobe Ele estende seus recursos generativos de IA publicando um novo modelo de geração de modelos, marcando uma etapa significativa para pressionar a empresa a fornecer aos criativos profissionais ferramentas de IA que eles podem usar com segurança em projetos comerciais.

A empresa anunciou hoje que é Modelo de vídeo do Firefly Ele entra na versão beta pública, oferecendo às ferramentas da Adobe AI que a Adobe afirma ser treinada apenas com diferencial de chave de conteúdo licenciada em toda a geração de vídeo AI do mercado completo.

“Somos a solução mais útil porque somos um modelo comercial e amigável para a IP. Você pode usar nosso modelo. Não há risco de violação de IP”, disse Alexandru Costin, que administra a iniciativa da AI da Adobe -‘s, em entrevista à VentureBeat. “Mais do que qualquer outra pessoa, somos apaixonados por resolver designers de vídeo, videógrafos profissionais”.

(Crédito: Adobe)

Como a nova estratégia de preço da Adobe -O torna a geração de vídeo de IA mais acessível

A partida vem porque Adobe relata que seu modelo de AI da família de incêndio criou mais de 18 bilhões de ativos globalmente com ela liberação inicial Em março de 2023. Essa rápida adoção sugere uma forte demanda por ferramentas de IA que os profissionais criativos podem usar com segurança em trabalhos comerciais.

Novos recursos de vídeo estarão disponíveis no aplicativo Web de Firefly reprojetado da Adobe e integrado em Premiere ProSoftware da Adobe para edição de vídeo profissional. O sistema pode gerar vídeos de 1080p a partir de consultas ou imagens de texto, com recursos como o controle do ângulo da câmera e a criação de efeitos atmosféricos.

“Apenas vindo do laboratório de pesquisa, eles demonstraram algumas das incríveis oportunidades de geração que virão nesta manhã, aumentando a resolução, fazendo vídeos transparentes … fazendo um vídeo real de tempo”, revelou Costin, indicando o caminho da tecnologia da Adobe.

Adobe apresenta uma camada Planos de preços A partir de US $ 9,99 por mês para um plano padrão, que inclui 2.000 empréstimos de vídeo/áudio em aproximadamente 20 geração de vídeo cinco segundos 1080p. O Plano Pro de US $ 29,99 oferece US $ 7.000.

(Crédito: Adobe)

Na estratégia de Adobe para dominar a criação de vídeo profissional AI

A integração com as ferramentas criativas existentes da Adobe parece ser uma vantagem estratégica essencial. Kylee Pena, gerente de marketing de produtos mais antigo da Adobe, mostrou que os editores podem usar a tecnologia para preencher lacunas em períodos de tempo ou gerar efeitos atmosféricos como a neve e, em seguida, ajustar incorretamente os resultados usando ferramentas profissionais do Premiere Pro.

“Como estou no Premiere Pro, também tenho muitas ferramentas adicionais, incluindo ferramentas de IA que tivemos por um tempo, como uma partida de cores”, explicou Pena durante a demonstração.

O início vem porque a concorrência é aprimorada na geração de vídeos da IA, e entradas recentes como Sora de Openai recebem atenção significativa. Adobe está apostando que seu foco na segurança comercial e na integração do curso profissional do trabalho ajudará a se destacar em todo o mercado lotado.

Para garantir a transparência, a Adobe incluirá O conteúdo das credenciaisUm tipo de certificado digital, com todo o conteúdo de vídeo com classificação AI. Isso está alinhado com a liderança da empresa em Iniciativa de autenticação de conteúdoque visa fornecer ferramentas para verificar o conteúdo digital.

Marcas globais, incluindo Recesso,,, Gatoradae Árvore Eles já testam a tecnologia na versão beta, o que sugere a adoção potencial da empresa. A Adobe planeja apresentar um plano premium projetado para usuários profissionais em um futuro próximo.

O desenvolvimento sinaliza o foco estratégico da Adobe em manter sua posição como fornecedor de ferramentas criativas para profissionais, enquanto se adapta à revolução da IA, que transformou a indústria criativa. Com 85% dos projetos em um recente Festival de Cinema de Sundance Usando a Adobe Creative Cloud, a empresa parece bem posicionada para preencher a lacuna entre o trabalho criativo tradicional do trabalho e as novas oportunidades de IA.