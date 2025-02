A Apple pode ser lançada por um novo iPhone esta semana. Poderia ter um redesenho radical

Se você estiver no auge da compra de um novo iPhone, pode desistir até nesta quarta -feira, 19 de fevereiro. Este é o dia em que o Apple Tim Cook CEO ele diz A empresa lançará um “mais recente membro da família”.

Mas o que exatamente essa provocação enigmática significa? Cook fala sobre um novo iPhone, um novo computador ou mesmo apenas uma nova adição? Aqui está o que você precisa saber sobre o próximo lançamento do produto da Apple.

Prepare -se para conhecer o mais recente membro da família.

Quarta -feira, 19 de fevereiro. #Applelaunch pic.twitter.com/0ml0nfmudu – Tim Cook (@tim_cook) 13 de fevereiro de 2025

Prepare -se para o primeiro iPhone novo de 2025?

Qualquer pessoa que segue o Technological News sabe que a Apple sempre anuncia sua nova família de iPhone todo setembro. O evento de outono acontece como um relógio nas semanas após as férias de férias.

Mas há uma exceção para este lançamento anual do produto: iPhone SE, smartphone da Apple no nível de partida. O iPhone SE, que está atualmente em sua terceira geração, foi sempre lançado historicamente na primavera, com a última estréia da iteração em março de 2022.

A suposição predominante é que o início do produto é Tim Cook para lançar uma nova quarta geração do iPhone SE. E se for esse o caso, o novo lançado na quarta -feira pode ter o primeiro reformulação radical no histórico de telefones.

Potencial iPhone de redesenho

O atual iPhone SE (terceira geração) tem uma grande novidade: a um preço inicial de apenas US $ 429, é o telefone mais barato que a Apple Sales.

Mas é a coisa mais bonita que você pode dizer sobre isso. O telefone tem uma abundância de desvantagens, a mais significativa das quais ainda é um fator do iPhone 8 desde 2017. Possui uma pequena tela de 4,7 polegadas, molduras grossas, ID de toque e raios arcaicos (os iPhones modernos têm um USB-C). Ele também contém um chip A15 mais antigo e apenas 4 GB de RAM – nem mesmo poderosos o suficiente para iniciar a inteligência da Apple.

Em outras palavras, o telefone está maduro para o Redesign, que é exatamente o que poderíamos obter nesta quarta -feira. Os relatórios estão circulando há pelo menos um ano para fazer o iPhone SE na quarta geração. Aqui estão alguns dos recursos que correram para o novo iPhone:

Tela maior de 6,1 polegadas

Tela com uma borda à borda com uma pequena estrutura (basicamente terá um corpo do iPhone 14, ele diz Bloomberg)

A18 Chipset

8 GB RAM -A

FACES ID

USB-C

Uma câmera traseira

Embora nenhum desses recursos seja considerado uma reformulação radical para a família do iPhone em geral (outros iPhones têm todos esses recursos ou mais), eles representariam uma reformulação radical do iPhone atual. E se o novo receber 8 GB de chipset Ram -Ai A18, seria poderoso o suficiente para iniciar a Apple Intelligence – primeiro para o dispositivo.

Se esse novo modelo for introduzido na quarta -feira, também representaria o fim da época para o iPhone. Se o novo iPhone for adicionado ao Face ID (que é quase segurança), indicaria o final do ID do toque no iPhone -o sensor biométrico da maçã, que revolucionou a segurança do dispositivo, que foi apresentado pela primeira vez em O iPhone 5s de volta 2013.

Outros possíveis anúncios da Apple

Obviamente, existe uma possibilidade externa de que Tim Cook não se aplique ao início imediato do novo iPhone em sua postagem. Se for esse o caso, existem vários outros produtos que podem ser iniciados pela Apple.

Eles incluem um Apple Vision Pro atualizado com chipset M5, MacBook Air atualizado com chipset M4 ou até mesmo atualizados. Ainda assim, o novo iPhone parece ser mais provável.

Quanto a quando a Apple anunciará na quarta -feira, a empresa geralmente rejeita as notícias da edição de produtos por volta das 22:00 PT/ 12:00.





