A Apple supostamente mata seus óculos de projeto de projeto associados ao Mac

A Apple acabou de acertar outro problema para encontrar uma posição no mercado de fones de ouvido que visam usuários comuns. A gigante técnica tem alegadamente Ele cancelou seu projeto para construir um óculos de realidade ampliada que pudessem emparelhar com seus dispositivos.

O projeto, Codnoly chamado N107, deveria produzir óculos que parecem normais, mas adicionaram telas e exigiriam um relacionamento com o Mac, Bloomberg relatado. No entanto, a empresa supostamente lutou para tornar a tecnologia certa a um preço atraente.

A Apple inicialmente tentou fazer com que os óculos se conectem ao iPhone, mas encontrou a duração da bateria, informou a Bloomberg. Mas a mudança para o MAC, que possui uma bateria maior e processadores mais rápidos, foi mal realizada entre os gerentes da Apple, de acordo com o relatório.

A retirada do projeto significa que a Apple provavelmente está ainda mais atrasada por trás de seus concorrentes tecnológicos. O alvo, por exemplo, revelou seus óculos Orion no outono passado. Os óculos de maçã eram supostamente semelhantes aos óculos de arealidade de Xreal e Lenovo.

Ao mesmo tempo, os fones de ouvido da Apple Vision Pro encontraram adoção devido ao seu preço de US $ 3.499. A empresa supostamente parou de trabalhar no Vision Pro 2 no verão passado para se concentrar na criação de um modelo mais barato.

Fonte