Janeiro foi um longo mês, mas finalmente temos boas notícias 2025. planeja abrir pelo menos 60 novas lojas este anoNo topo do recorde de 57 lojas do ano passado e marcando o renascimento permanente de suas livrarias de tijolo e argamassa em todo o país.

“(Barnes & Noble) está experimentando fortes vendas em suas lojas existentes e abre muitas lojas novas após mais de 15 anos de queda nas lojas”, disse a empresa Uma empresa rápida. “2024. A Barnes & Noble abriu mais novas livrarias em um ano do que em toda a década de 2009 a 2019. . . (Empresa) desfruta de um enorme período de crescimento porque a estratégia para controlar cada livraria provou ser tão bem -sucedida com seus livros locais. “

Como Uma empresa rápida Anteriormente, após mais de uma década, foi relatado a localização do fechamento, finalmente fechando 150 locais, a cadeia começou a aumentar novamente em 2023 com cerca de 30 novas lojas e depois abriu outras 57 lojas no ano passado.

Algumas das novas lojas que serão abertas este ano estarão nos principais varejistas, como a nova loja da DC em sofisticação Georgetown.

2025 denota um novo bar para a Barnes & Noble e outras livrarias, graças a vários fatores, incluindo fadiga digital, Tiktokov #booktok, uma epidemia de solidão e um aumento nos terceiros espaços com chamados (mais sobre isso abaixo).

Mas primeiro, aqui está uma lista de cidades onde Barnes e Noble abrirão novos locais em 2025.

Novos locais Barnes & Noble já foram inaugurados em 2025.

Bellevue, Washington

Town & Country, Texas

Nápoles, Flórida

Superior, Colorado

Brentwood, Califórnia

Locais Barnes & Noble que ainda não abriram 2025.

Barnes & Noble disseram Uma empresa rápida A cadeia também possui 37 inquilinos assinados para as próximas lojas nos seguintes países:

Califórnia

Flórida

Colorado

Texas

Washington

Pensilvânia

Ohio

Virgem

Nova Iorque

Nebraska

Michigan

Illinois

Connecticut

Arizona

New Hampshire

Maryland

Kansas

A Barnes & Noble também acrescentou que há várias outras lições em andamento. Ele não ofereceu uma faixa de tempo quando seus novos locais seriam abertos.

Por que há uma livraria revivendo?

Embora nesta era de consumo digital possa parecer contra -ataque, com pessoas que muitas vezes estão enterradas em seus telefones, livrarias (e livros!) De fato, elas voltam.

Uma das principais razões é a ascensão da comunidade Tiktok de terríveis leitores, #booktok, que era adotado Ao ajudar os autores a vender milhões de livros, e se desenvolveu em um dos ângulos de plataforma mais populares, e os criadores gravaram vídeos sobre o sorteio de livros, resenhas e configurações de livros com livros e substituição de recomendações.

“A partir da ascensão do livro durante a pandemia, as livrarias notaram um aumento significativo na popularidade, especialmente entre os jovens”, disse Barnes & Noble Uma empresa rápida. “Nossas lojas se tornaram lugares sociais populares, oferecendo a experiência que as compras na Internet podem simplesmente não podem responder”.

Há também um aumento recente em “terceiros lugares”, que reúne lugares fora do trabalho e de casa, onde as pessoas podem contornar outras pessoas ou encontrar amigos, como cafés, bares e academias.

Com solidão e isolamento por todos os lados, as pessoas retornam a esses terceiros lugares, incluindo livrarias, porque são ambientes gratuitos e seguros estocados com material de leitura, e muitas vezes café e bebidas frias-o que atrai mais visitantes (é por isso que muitos são livrarias mais recentes Adicionado um café ou café para tornar a loja mais atraente).

As livrarias também oferecem uma maneira de estar em torno de pessoas que têm interesses semelhantes. Por esse motivo, em todo o país, os nichos de livrarias – especialmente livrarias, também são florescidos. Na verdade, Mais de 20 abriram nos últimos anos, apenas de dois 2020.

Uma dessas novas livrarias é Livros de amorque acabou de abrir o Smack no centro da Harvard Square em Cambridge, Massachusetts. A loja excelentemente decorada tem mais de 12.000 livros, exceto o espaço de varejo com velas, chá, imprensa e George Howell Café. (Nota do autor: Sim, admito que estava lá – e no final fiquei por uma hora. Eu recomendo encontrar uma livraria perto de você!)

Fonte