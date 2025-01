A cidade de Dallas tem o logotipo perfeito. Agora lutando contra uma marca registrada para protegê -la

Dallas está pronto para gastar muito para proteger seu logotipo. De fato, o Conselho da Cidade de Dallas votou até US $ 200.000 na semana passada como parte de um processo federal pelo cancelamento de uma marca registrada Equipamento Triple D.A empresa de roupas de Dallas que a cidade nos afirma usar o logotipo tão parecido com o seu próprio que causa confusão.

Um sinal de uma boa marca cívica, seja um logotipo ou bandeira, está se tornando um símbolo de uma expressão popular. As pessoas fazem tatuagens da bandeira de Chicago, por exemplo, mas não a bandeira de Illinois (daí os esforços do estado para redesenhar). O logotipo de Dallas fez seu trabalho. Talvez demais bom.

O logotipo da cidade, que é usado desde 1972, contém formas concêntricas de D feito de três listras com uma árvore estilizada no meio. É um ótimo logotipo – minimalista e contemporâneo, mesmo em mais de 50 anos. Cidade Considere a abolição do logotipo em 2015Mas no final ele decidiu contra.

À esquerda: o logotipo da engrenagem T Triple D; Logotipo de Dallas City

Segundo a cidade, Dallas registrou seu logotipo como marca registrada em 1972 no Texas. Somente em 2020. A cidade enviou uma solicitação A proteção federal da marca registrada. Naquela época, a Triple D Gear já havia registrado seu próprio logotipo com a patente e o sinal de proteção dos EUA (USPTO). Seu logotipo – três DS concêntricos com uma estrela no meio – está protegido desde 2014 para uso em roupas e equipamentos esportivos. Mais tarde, ela se inscreveu em outra marca registrada em 2020 para um logotipo mostrando apenas DS concêntrico.

Quando o fundador Triple D Gear Turo -Sanchez apareceu em Bom dia Texas Em 2018, ele disse: “Basicamente, pegamos o logotipo da cidade de Dallas e apenas colocamos a estrela e a apoiamos”. Quando o apresentador do programa brincou que eles os procurariam, o co -proprietário de Sanchez notou que o logotipo da empresa estava protegido.

“Aqui está a história de David e Golias”, diz Sanchez Uma empresa rápida em luta legal. “Ele é um homem grande que vai contra uma pequena empresa e tenta superar, especialmente quando as pequenas empresas fizeram tudo pelo livro”. Ele diz que a data do julgamento está agendada para 5 de maio.

A cidade de Dallas, que fala Uma empresa rápida Ele não comenta o litígio, apelou contra o logotipo de roupas de 2021. A UP até recusou a petição de Dallas em 2023, De acordo com Notícias da manhã de Dallasque relataram pela primeira vez em uma batalha legal, e a cidade entrou com uma ação. É controverso em uma petição recusada se a cidade tem o direito de usar um logotipo em roupas, que é um equipamento Triple D, especialmente envolvido em seu pedido de marca registrada. Ele não disse que a cidade não havia fornecido evidências suficientes para provar que havia estabelecido o uso de seu logotipo de roupas.

Em um pequeno e -ord na semana passada, a cidade de Dallas alegou que uma marca registrada e de recurso da UP -Per -Per “cometeu um claro erro legal” em busca de evidências de que ele usou especialmente seu logotipo em suas camisas, observando que sua O uso de logotipos em outros bens e serviços, incluindo uniformes dos funcionários, deve ser suficiente para provar seu caso.

Talvez o melhor exemplo do logotipo da cidade, muitas vezes imitado e amado, e ♥ NY Mark, projetado por Milton Glaser. Nova York fez o possível para proteger a marca, e o Departamento de Desenvolvimento Econômico do Estado de Nova York enviou inúmeras cartas de dedicação e uma emoção dividida na versão knockoff e, exigindo aprovação prévia e contrato licenciado para usá -lo.

Dallas tem um contrato licenciado com a Universidade do Sul Metodista (SMU), que possui seu próprio logotipo concêntrico que inclui seu mascote Mustang; A Triple D Gear entrou com uma ação contra a SMU 2023.

Dallas tem um logotipo tão icônico que é inspirado pelos imitadores. Se ele tem uma marca registrada, porém, resta ser visto. O Tribunal Federal poderia decidir.

Fonte