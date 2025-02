A CMO da Autodesk diz que a Nike foi a vencedora de uma grande marca no Super Bowl no domingo

O Super Bowl Lix teve um vencedor claro em campo, mas a vitória para as marcas era difícil de vencer. Muitos estão focados no impacto, mas eles entregaram? A Autodesk CMO Dara Tresder oferece a mais acertos e erros deste ano no anúncio do Big Game. Ele se junta ao anfitrião Bob Safian para quebrar o que o NBB (“nunca fez antes”), por que tantas marcas aceitaram a abordagem “segura” e o que os líderes empresariais deveriam mencionar adiante.

No ano passado, conversamos sobre se você compraria um lugar de 30 segundos para a Autodesk. Quando você assistiu este ano, você pensou, Oh, talvez eu deva; Essa seria uma boa maneira de gastar US $ 8 milhões?

Não, quando eu assisti ao jogo, fiquei tipo, Estou muito satisfeito por não termos comprado um anúncio em nosso Super Bowla em nossa estratégia. Olha, acho que às vezes faz sentido para o seu negócio. E acho que você realmente precisa entender: o que estamos tentando alcançar? Quais são os objetivos? E isso nos ajudará a acontecer?

Eu não acho que sejam marcas suficientes que apareceram este ano fizeram esse cálculo, devo dizer. Então, acho que fizemos a matemática certa, decidindo permitir que nossos clientes entrem no centro do palco.

Quando o jogo não estiver próximo, isso é bom do ponto de vista dos vendedores – pois as pessoas gastam mais tempo prestando atenção ao anúncio? Ou é ruim porque as pessoas não estão tão intensamente focadas na tela?

Não é bom. Não é bom porque as pessoas se levantam e as pessoas saem. Os consumidores começam a se afastar e retornar às suas vidas quando não é tão competitivo até o final.

Pague quando você decidir onde comprar um anúncio, onde no programa, certo? Como, de certa forma, é melhor estar no final, porque as pessoas se lembrarão mais de você, mas apenas se o jogo estiver próximo.

Somente se o jogo estiver próximo. Então você tem que pensar em calcular o que está tentando fazer. Eu sempre acho que é cedo e no meio do meio. Novamente se resume ao risco calculado, um risco claro. Você coleta o máximo de informações possível, remove a incerteza e toma uma decisão com uma crença. Tarde é o risco que você deve assumir apenas se tiver certeza de que, mesmo que os consumidores se levantem e saam, essa posição ainda faz sentido da sua marca. Mas se você não tiver certeza disso, comece cedo ou vá para o meio é provavelmente uma boa maneira de garantir que você coloque tantos globos oculares forem necessários.

Se você é uma marca como a Autodesk e não comprou um lugar do Super Bowla, como você participa do momento em torno do Super Bowla?

Se você tem um motivo autêntico para participar da conversa, ei, o bom tempo é como qualquer um. Assim, para nós em Autodeska, nosso software é usado para projetar e fazer qualquer coisa, seja um estádio literal de Superdom César em Nola que colocou tudo isso, ou fases como Kendricks ou anúncios como o Michelob Ultra Ad. Nosso software é usado para projetar e fazer qualquer coisa. Então, para nós, fazer parte da conversa faz sentido em termos de celebrar nossos clientes que desempenham um papel no jogo.

Agora você usou esse termo, nbdb (“nunca feito antes”). Não houve muito disso este ano.

Adoramos um bom NBDB. E eu pensei que a marca que realmente fez isso era um foguete. Então Rocket tinha um anúncio maravilhoso que estava realmente falando sobre posse de um sonho, posse do sonho americano e posse da casa.

Eles dedicaram um tempo para contar a história de uma maneira que era tão poderosa. Eu o vi morar, e toda minha mãe -LAW para minha filha disse: “Oh, nós gostamos deste”. E todo americano pode se lembrar dessa música. Quero dizer, Bob, tenho certeza em um bar às 1 da manhã em algum momento, você cantou sobre as estradas da vila que o levaram para casa.

Nenhum vídeo sobre isso.

Você não confirma ou nega, mas achei o anúncio ótimo. Mas o que foi particularmente fenomenal foi ver como ele se conecta com a experiência de “estradas rurais” que jogam nas arquibancadas e têm fãs no estádio. Foi uma magia de marketing, certo?

Porque o anúncio, a extensão era tão real, tão poderosa, tão maravilhosa. Então foi NBB. Acho que não vi nenhum anúncio antes de conectar o que está acontecendo na tela com o que está acontecendo fisicamente no estádio de uma maneira tão poderosa integrada. Eu pensei que Rocket fez isso.

Eles certamente possuíam essa categoria NBDB com esta integração original.

Portanto, não é uma pele de cowboy de um tubo. Eu não continuei.

Quero dizer, então todo mundo ficou tipo, “Estou indo para um pouco de batatas fritas”.

Ninguém quer assistir, não é?

Eu pensei que o anúncio havia empurrado uma direção criativa. Isso é o que eu pensei. Como as pessoas eram mantidas longe de relevância, às vezes aprimoravam o mostrador por sua própria habilidade ou memória de uma maneira que nem sempre agiu.

E eu acho que, para esse anúncio de tubo, eles foram um pouco demais da escolha da memorabilidade, e isso não funcionou.

Quero perguntar sobre o anúncio da Nike “So Win” com os melhores atletas como Caitlin Clark e Jordan Chiles. De certa forma, ele foi como um retorno a alguns anúncios que vimos da Nike antes. Então, na verdade “nunca terminou antes”, mas ao mesmo tempo eu pensei que era muito eficaz.

Acho que a Nike foi o vencedor da noite e vou lhe dizer o porquê. Eles fizeram um trabalho incrível que puderam virar. Foi como você disse: era um possível ponto da Nike. Você viu o lugar e soube imediatamente que era a Nike por causa da presença de atletas, estética visual, estética e mensagens em preto e branco. Ela mostrou a força do propósito e do desempenho, e eu tenho que dar a Nike muito crédito para este lugar, porque no ano em que muitas marcas permaneceram longe de qualquer coisa pronúncia, a Nike disse alguma coisa.

Eles disseram algo importante. Eles disseram algo que importa. E eles disseram algo a dizer, certo? E esse era o poder das mulheres no esporte. E a importância da igualdade de gênero nos esportes. E eu pensei que eles realmente disseram isso bem. Não havia pregação. Foi poderoso. E então fale sobre ser inesquecível e relevante.

E muitos de nós conseguem lembrar o que estava acontecendo nos Jogos Olímpicos, quando Sha’Carri (Richardson) correu: ela estava à frente e olhou para ela à esquerda e olhou para ela para a direita. E esse momento fazia parte da narrativa, não foi? Muitos de nós se lembram das viagens que tinham esses atletas. E para vê -los em pé no trabalho, em vigor, em vigor, disse: “Olha, vamos lá, o esporte feminino está lá para ficar”, e eu adoro isso. Apenas olhando para minha filha assistindo aquele lugar e seu rosto brilha, foi um momento poderoso. Bem, acho que a Nike fez isso, e eles eram realmente a única marca que ele fez uma declaração, não é?

Muitas marcas falaram sobre unidade e nostalgia, que eu achei um pouco exagerada, para ser sincero, e de fato não refletia sobre a situação no país, por isso parecia um pouco forçado. Mas eu pensei que a Nike fez um bom trabalho dizendo: “Ei, estamos no trabalho. Estamos intencionalmente”. Mas estamos no que faz sentido dos nossos negócios. Nossos valores permanecem inalterados.

