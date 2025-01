A Comcast apresenta uma internet incrivelmente boa para jogadores e chamadas de vídeo

A Comcast revela um atraso ultra-NIC quando se trata de aplicativos muito interativos, como jogos, videoconferências e realidade virtual. Pode diminuir o atraso da interação até 75%.

A Comcast se juntou à Apple, Nvidia (e seu GeForce Now Cloud Gaming) e Valve em sua plataforma de jogo a vapor. Uma coisa boa para os consumidores: não haverá custos adicionais para a Internet da Comcast Xfinity e no primeiro trimestre aparecerá em milhões de termos de condições.

A nova tecnologia ajudará você a se livrar do atraso ou atrasar na interação que pode custar a você vencer em um jogo de ação rápida ou em um jogo de Arena de Batalha Online Multiplayer (MOB). É algo sobre o qual escrevi há anos, mas sempre parecia um problema transitório. Comcast acredita que pode reduzir o atraso (ou atraso na interação) com centenas de milissegundos para 22 a 25 milissegundos, disse Jason Livinging, vice -presidente de política de tecnologia, produtos e padrões da Comcast, em entrevista à GamesBeat.

Com o lançamento, a Latência da Internet da Xfinity da Comcast será dramaticamente reduzida a mais rápida que o piscar de olhos, especialmente quando usado pelo FaceTime no iPhone, iPad, Mac, Apple TV -ui Apple Vision Pro -u, Nvidia’s GeForce Now A Play Service Na nuvem ou muitos jogos na plataforma de jogos a vapor da Valve.

Se você é uma estrela de esports ou contrabalâncias: um jogador ofensivo global, você realmente se preocupará com essa melhoria. Eu provavelmente me divertiria mais no Call of Duty. E os fãs do simulador de voo 2024 da Microsoft devem ter um dia em campo.

“Nossa conexão é essencial para desbloquear o mundo da diversão, esportes, notícias e informações e constantemente empurrar os limites da inovação de rede para criar experiência que exceda as crescentes demandas de nossos clientes”, disse Emily Waldorf, o consumidor do consumidor produz na Comcast Connection e plataformas, em comunicado. “As aplicações modernas são em tempo real e interativas e exigem mais do que velocidade rápida. Os atrasos da Internet XFinitity mais baixos serão um diferencial para a Comcast. “

Esl Esports Finals for Counter-Strike: Ofensivo Global em Katowica, Polônia, 2017.

Com a baixa internet, a Comcast quebra uma nova base de tecnologia que ajudará seus clientes a usar o que a Internet pode oferecer hoje e no futuro. Aplicativos sensíveis ao atraso sofrerão menos atrasos e uma experiência suave e mais reativa na Internet em comparação com outras opções, como a Internet doméstica 5G, onde a rede fica presa, e o relacionamento fica pior quando muitas pessoas na rede, Comcast, disseram .

Já em outubro de 2023. A Comcast começou a fornecer uma velocidade de permeabilidade e a tomar velocidades de 2 GB em casas com modem a cabo, mas a largura do cinto não é um problema para os jogadores, disse Livongood.

Inicialmente, os clientes verão os benefícios de uma nova tecnologia de primeira mão quando os produtos da Apple, NVIDIA e Valve. A experiência de baixa mentira da Comcast será expandida porque provedores e candidatos adicionais de conteúdo usam novas tecnologias para seus produtos. Quando totalmente programado, ele estará disponível para todos os clientes da X -Finity Internet.

A Comcast testou a tecnologia de baixo rego com seus grupos de usuários no ano passado, e esses testes atenderam ou até excederam as expectativas. Começou e se expandirá para cidades como Atlanta, Chicago, Colorado Springs, Filadélfia, Rockville (Maryland) e São Francisco, que rapidamente se destacaram em vários locais em todo o país nos próximos meses.

Inicialmente, os recursos estarão disponíveis nos modelos XB6, XB7 e XB8 Xfinity Gateway. Modelos adicionais de arrendamento e varejo serão adicionados no futuro, à medida que o software nesses dispositivos começa a apoiar novas tecnologias.

A Internet de baixa mentira é ativada pela rede mais moderna da Comcast, que foi construída para ter uma experiência excepcional na Internet em mais de 63 milhões de casas e empresas em todo o país.

“Estamos cruzando a largura do cinto para muitos outros fatores que, especialmente para jogar, afetam a experiência do usuário”, disse Livongood.

O multiplayer é satisfatório para Call of Duty: Black Ops 6.

Uma das razões é que a Comcast atualizou seu equipamento, incluindo caixas em suas casas, para cumprir padrões como IETF, DOCSIS e muito mais para permitir uma nova tecnologia de baixo atraso. Basicamente, os jogadores cuidam do tempo do ping ou do tempo necessário para obter o sinal para o servidor da Internet e depois retornar. O tempo de ping é mais baixo, pois muitas pessoas na casa usam a Internet.

Se um observar a Netflix e o outro interpreta um Call of Duty multiplayer, o jogador poderá ver as fotos começarem a gaguejar ou borradas. O tempo de ping pode disparar até 300 milissegundos e voltar para baixo, e esse tipo de variabilidade também não é bom para jogar para mais jogadores.

“Reduzimos dramaticamente a latência média (de trabalho)”, disse Livongood. “O que podemos fazer com essa nova forma de redes baixas de redes é uma latência de trabalho quase a mesma dos atrasos em branco. Reduzimos esse atraso de trabalho cerca de 75% para nossos usuários, o que é enorme. E não é apenas que é Mais baixo, já está consistentemente mais baixo.

Ele disse que trêmula, atrasar a variabilidade, acabou de sair.

“É apenas consistentemente baixo. E você verá que o tempo de ping é muito constante. Torna -se completamente barulhento e suave, e você não recebe omissões em videoconferências e essas coisas”, disse Lylingood.

O LAG baixo opera em locais usados ​​pelo sistema de cabos virtuais da Comcasts para a abolição do Modem (VCMTS), uma tecnologia de software que conecta a Internet com casas de consumo. É uma parte essencial da arquitetura de abordagem distribuída (DAA) distribuída (DAA).

“Isso usa o software que temos nos gateways domésticos”, disse Livongood.

Ele disse que a Comcast organiza silenciosamente a tecnologia em algumas cidades e agora está em cerca de um milhão de casas. Será em milhões de residências até o final do primeiro trimestre, disse Livongood. A nova tecnologia é baseada no padrão aberto e se torna maior para mais pessoas, porque mais desenvolvedores do aplicativo a adotam.

A Comcast acabará pressionando o marketing sobre a tecnologia ao expandir. A tecnologia VCMTS está presente em muitas das 63 milhões de casas em todo o país.

“Do nosso ponto de vista, colocar à disposição da mesma parte do serviço era uma maneira de alcançá -lo o mais amplo da base do usuário o mais amplo possível, para atrair o maior número possível de desenvolvedores”, disse Lymbigood.

A Valve também permite várias formas de reprodução na nuvem, permitindo que você jogue melhores jogos em um dispositivo que geralmente não as inicia.

O voo 2024 do Microsoft Simulator simula o Africano Savan porque pode.

Existem certos tipos de jogos que podem se beneficiar da corrida na nuvem. Chamado de nativo de nuvem, o maior lançado este ano é o Microsoft Flight Simulator 2024. Em comparação com a edição de 2020, este é um jogo muito maior e mais realista. A versão 2024 tem 4000 vezes mais detalhes em campo do que a versão 2020 e funciona principalmente na nuvem. Voltando 2020, pode levar 450 GB de armazenamento para armazenar todas as diferentes peças de jogo. Agora, 2024, a Microsoft pode iniciá -lo com apenas 50 GB em uma máquina local. Mas requer um bom relacionamento com o Cloud Data Center, como a Microsoft aprendeu na versão de buggy do lançamento em novembro.

Esse tipo de jogo seria bem -sucedido com base em uma nova tecnologia da Comcast, você poderá pilotar o mundo sem se preocupar que a paisagem demore a carregar. Já em 2020, lembro -me de voar pela Baía de São Francisco e lembrar que só vi meia ponte de San Mateo. Ele pulou o resto enquanto trouxe uma memória para uma área copiada da nuvem.

Em suma, obteremos melhor realismo e interagiremos com essa tecnologia mais rapidamente. A Livinggood disse que você seria melhor com uma conexão de modem a cabo do que uma solução sem fio ou 5G fixo.

“Só trabalhamos nele para tornar essa latência menor e mais baixa”, disse ele. “Acho que somos um dos puxões que nós, como eu quero dizer, de alguma forma na época após o gigabit. Você sabe, depois de ter centenas de megabits por segundo ou gig Limite para a qualidade do usuário.

A solução é “gerenciamento ativo de gerenciamento”. Este é um tipo de controle de tráfego clássico em que o software pode procurar diferentes tipos de fluxo. Se você baixar informações, isso pode não ser tão importante quanto um jogo de ação real. O tráfego do jogo de ação seria uma prioridade para que não seja interrompido. E o fluxo do filme da Netflix pode desacelerar e lidar com a experiência de visualização não é fino. O grande salto é o novo padrão IETF L4S, que define as regras para a permeabilidade escalável com uma pequena perda.

“No passado, os padrões de networking sempre pensaram que você precisava fazer um comércio entre alta largura permeável e um atraso ruim, e você poderia escolher um ou outro. Você não poderia ter alta permeabilidade e baixa atraso. E esse padrão IETF basicamente Disse que ambos você podem ter as coisas ao mesmo tempo e, da maneira que faz isso, adicionaremos outra rede a qualquer uma das gargantas estreitas típicas de performances “, disse Livongood.

Em suma, é uma fila rasa, onde seus pacotes não precisam esperar muito.

“Não estamos em uma época em que a largura do cinto é mais escassa. A permeabilidade é abundante II, você tem um problema com o atraso. E isso fez com que a comunidade de rede realmente no IETF -UI em outros lugares, mas principalmente no IETF a dizer , se isso não é um problema de permeabilidade e, por um tempo, seguimos essa prioridade, o que mais eles foram gravitados para esse novo padrão “, disse Livongood.