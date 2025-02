A Disney recupera seus grupos de recursos de funcionários – mas não remove Dei diretamente

Após as ordens executivas de Trump, focadas na DEI, as principais empresas da Corporation America reconsideram seus programas de variedades. A Disney agora se junta às fileiras dos principais empregadores que mudam seus esforços em Dei, de acordo com uma carta obtido Axios.

Uma das principais mudanças será que os objetivos da diversidade se correlacionaram com a taxa executiva, que se tornou uma prática comum em muitas grandes empresas. A Disney agora considerará a “estratégia de talentos”, não “diversidade e envolvimento” como um fator na compensação dos executivos, embora ainda inclua os elementos de Dei – uma mudança que parece mais refrescante, não como uma rejeição direta da prática dei .

A Disney também muda o nome de seus grupos de afinidades dos “recursos de funcionários de negócios” para o “Grupo Pertencente de Recursos dos Empregados”, para enfatizar que Erga é uma parte essencial do “fortalecimento de nossa comunidade de funcionários e da experiência no local de trabalho”, de acordo com para uma carta.

Não está bem claro o que significa rebrand para ERG, embora, diferentemente de outras empresas (ou seja, Ford), a Disney parece não restringir esses grupos para se concentrar em interesses profissionais, não em uma identidade comum. (A empresa não respondeu ao pedido de comentário e esclarecimento de sua estratégia de ERG.) Além disso, a Disney também muda as mudanças na linguagem da renúncia da responsabilidade e da iniciativa de reimagina amanhã, que enfatizou as histórias das comunidades subdesenvolvidas.

Além disso, ao contrário de outras empresas, a Disney parece não dissolver sua equipe DEI ou eliminar completamente a iniciativa da diversidade. A maioria das mudanças listadas na memória pretende se afastar do programa tradicional do programa de diversidade – talvez para resolver qualquer risco legal -, mas a Disney ainda usa expressões como “pertencimento” que há muito fazem parte do DEI.

De fato, parece que a empresa ainda expressa seu apoio aos valores de DEI no memorando – sem o uso do próprio termo. “Criar um ambiente bem -vindo e respeitoso para nossos funcionários e convidados é fundamental para a cultura da nossa empresa e nossos negócios”, escreveu o chefe de recursos humanos de Sonia Coleman. “Nossos valores – integridade, criatividade, colaboração, comunidade, envolvimento – gerenciam nossas ações e como nos tratamos”.

