A EEOC move para desistir de casos de discriminação de pessoas trans, citando a ordem executiva de Trump

Sinalizando uma grande mudança na implementação dos direitos civis, a agência federal que implementa as leis anti -discriminação no local de trabalho passou a rejeitar seis de seus próprios casos em nome de trabalhadores que citam discriminação de identidade de gênero, alegando que os casos estão agora em conflito com o O comando executivo recente do presidente Donald Trump, dizem documentos judiciais.

Os requisitos da Comissão Americana de Oportunidades de Emprego Igual (EEOC) indicam um grande afastamento da interpretação anterior da Lei dos Direitos Civis e um contraste há dez anos, quando a agênciaemitiu uma descoberta significativaQue o funcionário civil transgênero do Exército dos EUA foi discriminado porque seu empregador se recusou a usar os pronomes preferidos ou permitir que ele use banheiros com base em sua identidade de gênero.

Apenas no ano passado, EEOCAtualizou sua liderançaPara determinar que o uso intencional dos pronomes errados para o funcionário ou a rejeição do acesso aos banheiros que correspondem à sua identidade de gênero é uma forma de assédio. Que se seguiu a2020 Decisão da Suprema Corte de que pessoas gays, lésbicas e transgêneros estavam protegidasda discriminação de emprego.

Quase todo o custo da discriminação no local de trabalhoDeve passar pela EEOC – pelo menos no início – e a decisão da agência de rejeitar pelo menos seis casos faz perguntas sérias sobre se sua proteção continuará a se expandir paratransgênero e gênero não reconciliandoPessoas que avançam.

A EEOC quer descartar três casos em Illinois, bem como um no Alabama, Nova York e Califórnia. De qualquer forma, as queixas originais indicam a discriminação de trabalhadores transgêneros ou de gênero que não correspondem. A agência cita a ordem executiva de Trump em 20 de janeiro, que afirma que o governo reconhecerá apenas dois sexos “invariáveis” – homens e mulheres – como uma razão pela qual ele não pretende mais seguir casos.

O caso do Alabama acusou a Harmony Hospitality LLC, discriminou um funcionário que se identifica como um homem homossexual não-bínico, liberando-o algumas horas depois que os co-proprietários souberam de sua identidade natal. A denúncia de Nova York alegou que a Boxwood Hotels LLC havia demitido uma dona de casa transgênero que reclamou que o supervisor os enganara repetidamente e fez declarações contra o transgênero, referindo -se à dona de casa como um “transformador” e “it”.

Outro processo alegou que o Farnise Fardboard Group, de Wendy, Inc. Subiu três funcionários transgêneros com um assédio sexual generalizado no Wendy Restaurant em Carbondale, Illinois, alegando que o supervisor pediu para saber se um funcionário tinha um pênis. No segundo caso, Illinois, um tesoureiro de pizza de transgêneros Reggio no Aeroporto Internacional de Chicago O’Hare “verificou” seu gerente, chamado de lanche racista e homofóbico por associado e demitido quando ela reclamou. Sisbro, Inc., um associado supostamente expôs seus órgãos genitais a um funcionário transgênero e tocou seus seios.

E em Papai Noel, Califórnia, a EEOC acusou de ter um líder exuberante com o comércio cosmético, assediado sexualmente, três funcionários de gênero que não estão alinhados com “comportamento sexual físico e verbal ofensivo”.

Ex -consultor -chefe da EEOC e professor e Ko -dekan emérito da Rutgers Law em Rutgers David Lopez, que serviu na agência por mais de 20 anos, a EEOC nunca rejeitou casos com base em uma substância na sexta -feira, não crédito -todo o mérito agora .

Para uma agência de antidiscriminação no país, “distinguir o grupo e dizer:” Não implementaremos a lei em seu nome “, na minha opinião, a discriminação é”, disse Lopez. “É como um desvio completo da responsabilidade”.

Os requisitos de EEOC para rejeitar casos vêm apenas algumas semanas depois de Trumprejeitou dois comissários democratasDesde a EEOC de cinco membros antes de suas condições expiradas, uma decisão sem precedentes que eliminaria o que seria o principal obstáculo aos seus esforços no governo para lançar a interpretação das leis estaduais sobre os direitos civis. Se os comissários pudessem executar suas condições, a EEOC teria uma maioria democrata no mandato de Trump. O governo também divulgou Karl Gilbride como consultor -chefe da EEOC, substituindo -a por Andrew Rogers como consultor interino.

Logo após a libertação, o presidente interino da presidente EEOC, Andrea Lucas, republicano, sugeriu sua intenção de colocar os recursos da agência por trás da implementação da ordem executiva de Trump no gênero. Em um comunicado, ela anunciou que uma de suas prioridades seria “a defesa da realidade biológica e binária de gênero e direitos relacionados”. Mais tarde, ela ordenou que a EEOC continuasse a aceitar tudo e todas as acusações de discriminação apresentadas pelos trabalhadores, embora as queixas estivessem “implícitas” pelo comando de Trump deveriam ser elevadas à sede da “revisão”.

“A biologia não é bigotia. O sexo bioológico é real e é importante”, afirmou Lucas em seu comunicado. “O sexo é binário (masculino e feminino) e imutável. Não é um assédio admitir essas verdades – nem usar uma linguagem como os pronomes que vêm dessas realidade, até repetidos. “Ela removeu o aplicativo de desculpa da agência”, que permitiu aos funcionários exibir seus pronomes em seus perfis do Microsoft 365, entre outras mudanças.

EEOC no ano fiscal de 2023. Ele recebeu mais de3.000 custosA alegada discriminação baseada na orientação sexual ou na identidade de gênero “, principalmente desde que a agência começou a monitorar esses custos no ano fiscal de 2013 e mais de 36% em comparação com o ano anterior”, disse o site da agência, que também fornece um link para obter mais informações sobre mais informações discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero. Mas as informações parecem ter sido removidas e a conexão agora leva a uma página vazia com a mensagem: “A página solicitada não foi encontrada”.

Jocelyn Samuels, um dos comissários democratas EEOC que foi demitido no mês passado, disse que a ordem executiva e a resposta de Trump é uma EEOC para ele “realmente arrependido”.

“Os esforços da administração para excluir pessoas trans são profundamente prejudiciais à comunidade vulnerável e em desacordo com a lei de gestão”, disse ela.

Sarah Warbelow, vice -presidente da Campanha Legal pelos Direitos LGBTQ+ dos Direitos Humanos, disse em comunicado e -Após a vida: “Este é um resultado inevitável quando a EEOC está armada com a discriminação de trabalhadores americanos.

“Em vez de defender os direitos de todos sem discriminação, incluindo assédio e preconceito, o governo Trump afirma claramente que eles não protegerão os trabalhadores”.

– Bal Claire Savage e Alexandra Olson, Associated Press

As mulheres associaram a força de trabalho e o governo do estado recebem apoio financeiro de empreendimentos fundamentais. AP é o único responsável por todo o conteúdo. Encontre APpadrõesPara trabalhar com a filantropia, uma lista de apoiadores e áreas de cobertura financiadas emAP.org.

Fonte