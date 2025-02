A empresa UGC VoldEx adquire Roblox Life Sim Brookhaven

VoldEx anunciou hoje que adquiriu o título de simulação da vida de Roblox, Brookhaven. O título da UGC, criado pelo programador do Wolfpaq 2020, se tornou uma das experiências mais populares do Roblox, e a página teve 60 bilhões de visitas. De acordo com a VoldEx, a aquisição é possível graças às recentes transações para aumentar o capital, embora o preço exato da aquisição não tenha sido publicado.

A página da loja Brookhavena descreve como “um lugar para sair com pessoas semelhantes e jogos de função”, com servidores onde os jogadores podem possuir casas, dirigir carros e geralmente explorar o mundo aberto. VoldEx comprou Brookhaven, da Wolfpaqa, e Alex Singer, diretor executivo da Voldex, disseram a aquisição: “Esta aquisição é uma transformação para a VoldEx. É nossa honra que Wolfpaq nos confiou a Brookhaven. Advogamos ser um ótimo gerente do mundo incrível que criou uma comunidade animada que a torna especial. “

Os negócios da VoldEx são principalmente em jogos Roblox, criando e aquisição. Em abril passado, a empresa comprou o Ultimate Football, um dos principais títulos da Roblox, e continuou a transferi -lo para o futebol da NFL Universe em parceria com a NFL. Voldex também possui o jogo de motorista do Roblox nº 1, chamado Empire Ride.

A Raine Partners liderou o financiamento de capital, com um Fundo do Fabricante, QIA, MIT, Tirta Ventures e Lalotte Ventures. Ele também coletou financiamento adicional de dívidas liderado pela Shamrock Capital, com a participação dos fundos de crédito da ARES Management e Cadma Capital Partners.

Todd Rosoff, sócio de Raine e o chefe do jogo, disse em comunicado: “Em Raine, estamos sempre procurando opções de investimento para os líderes da categoria com o potencial de transformação da indústria. Voldex se destaca como um dos Empresas mais fortes em seu setor, com potencial de crescimento significativo.