O governo de Trump anunciou na terça -feira para retirar quase todas as agências americanas para trabalhadores do desenvolvimento internacional do trabalho e fora do campo em todo o mundo, passando para todos, mas terminando a missão com seis décadas para aumentar a segurança dos EUA lutando contra o Fome, financiamento da educação e Trabalhando no fim da epidemia.

O governo informou os trabalhadores da USAID em e-mails e notificações publicadas on-line, que é a mais recente do desmantelamento repentino da agência de assistência, retornando a nomeação política do primeiro mandato do presidente Donald Trump e do bilionário Elon Musk, equipes dos programas de eficiência no exterior são desperdício.

O pedido entra em vigor pouco antes da meia -noite de sexta -feira e oferece emprego direto à agência no exterior – muitos dos quais foram ferozmente repletos de famílias em antecipação ao anúncio – 30 dias para voltar para casa, a menos que sejam considerados chave. Os artistas que não foram encontrados que a chave também foram descarregados, de acordo com o aviso.

Havia rumores de rumores por vários dias e foi a mais extrema do que várias propostas consideradas para consolidar a agência ao Departamento de Estado. Outras opções envolveram o fechamento de missões menores da USAID e o fechamento parcial dos maiores.

Milhares de funcionários da USAID já foram demitidos e os programas em todo o mundo estão fechados depois que Trump, um republicano, impôs congelamento de ajuda externa. Apesar do entusiasmo dos legisladores democratas, a agência de assistência era uma meta especial porque o novo governo e o Departamento de Orçamento Orçamentário da Musk para a eficiência do governo do governo do governo reduziriam o governo federal.

Eles ordenaram a parada do consumo que paralisavam a Aids American e o desenvolvimento de trabalhos em todo o mundo, extinguiram a liderança e o trabalho da série com licença e tiroteio e fecharam a sede de Washington na segunda -feira. Os parlamentares disseram que os servidores de computador foram rejeitados.

“Passei um fim de semana trazendo uma USAID para um picador de madeira”, ele ostentou almíscar no X.

Remoção maciça de milhares de funcionários no exterior e Washington teria falhado bilhões de dólares em projetos em cerca de 120 países, incluindo assistência de segurança a parceiros como a Ucrânia, bem como o trabalho de desenvolvimento para água limpa, trabalho e treinamento educacional, inclusive para estudantes sob talibãs governar no Afeganistão.

O maior doador humanitário do mundo é agora. Ele consome menos de 1% de seu orçamento ao lado da ajuda, que é uma participação menor no orçamento do que alguns países.

Programas de saúde como os atribuídos à ajuda do fim da poliomielite e uma pequena deusa e um programa reconhecido de HIV/AIDS que salvou mais de 20 milhões de vidas na África já pararam. Portanto, você tem a supervisão e a implementação de equipes para responder a doenças infecciosas, como a epidemia do Ebola em Uganda.

Centenas de milhões de dólares em alimentos e medicamentos que já estão entregando empresas americanas sentadas em portos por causa da parada repentina da agência de administração.

Os legisladores democratas e outros dizem que a USAID está fechada à legislação como agência independente e não pode ser fechada sem a aprovação do Congresso. Os apoiadores da USAID dizem que ambos os partidos políticos dizem que seu trabalho no exterior é crucial para a supressão da Rússia, China e outros oponentes e rivais no exterior, e para a cimentação de alianças e parcerias.

A decisão de retirar a equipe de emergência direta e suas famílias antes de suas partidas planejadas provavelmente custará dezenas de dezenas de milhões de dólares em custos de viagem e realocação.

A equipe que foi colocada em licença inclui autoridades estrangeiras e serviços públicos que têm proteção legal contra a demissão arbitrária e estão de licença sem motivo.

A Associação dos Serviços Estrangeiros dos EUA, um sindicato que representa diplomatas dos EUA, enviou um aviso a seus membros que negaram a decisão e disse que era uma preparação para um procedimento legal para combater ou parar.

Empregado localmente pela equipe da USAID, no entanto, não há muitas queixas e foram excluídas do fornecimento de compra voluntária do governo federal.

Os funcionários da USAIDS e as principais decisões enfrentaram os rumores, incluindo se eles tirariam seus filhos da escola. Alguns deram a gatos e cães, temendo que o governo de Trump não lhes dê tempo para concluir a papelada para trazer animais com eles.

A notificação de terça -feira afirma que eles considerarão exceções a um caso para aqueles que precisam de mais tempo. Mas com a maioria dos funcionários das agências em breve no trabalho, não ficou claro quem processaria essas reivindicações ou outros documentos necessários para a remoção maciça de milhares de funcionários estrangeiros.

As equipes masculinas apresentaram o site da USAID na rede na rede na noite de terça -feira, com uma notificação de aviso ou rescisão da equipe global para seu único cargo.

O anúncio chegou enquanto o secretário de Estado Marco Rubio estava em uma turnê de cinco países na América Central e se reuniu com a embaixada e a equipe da USAID nas duas maiores missões da USAID: El Salvador e Guatemala na segunda e terça -feira.

Jornalistas que seguem Rubio não tinham permissão para testemunhar as sessões tão chamadas “Meet and Greetings” nesses dois países, mas foram permitidos um evento semelhante no Panamá no domingo, em que ele arruinou os funcionários, especialmente os habitantes locais, por seu compromisso e serviço .

Em uma entrevista coletiva na terça -feira, Rubio disse que “ele há muito tempo apoia a ajuda estrangeira. Ainda apoio a ajuda estrangeira. Mas a ajuda externa não é caridade”.

O aviso on -line diz que aqueles que estarão isentos de licença incluem a equipe responsável por “funções críticas, orientação básica e programas particularmente específicos” e serão notificados até quinta -feira à tarde.

“Obrigado pelo seu serviço”, concluiu o aviso.

Lee relatou na cidade da Guatemala.

—Elen Knickmeyer e Matthew Lee, Associated Press

