A faculdade ainda não morreu para a Geração Z. As matrículas atingiram um pico pós-pandemia

Novos números divulgados na quinta-feira mostram que as matrículas em faculdades nos Estados Unidos aumentaram no outono de 2024, ultrapassando pela primeira vez os níveis pré-pandêmicos.

O total de matrículas no ensino pós-secundário aumentou 4,5%, para cerca de 19 milhões de alunos, o que está acima do nível pré-pandemia. De acordo com dados de Câmara Nacional de Pesquisa Estudantil (NSCRC).

O centro de pesquisa observou incorretamente nos dados do outono passado que o número de calouros de 18 anos registrou um grande declínio. Isso se deveu em grande parte a um erro metodológico que rotulou erroneamente os calouros como alunos com matrícula dupla ou alunos do ensino médio em cursos universitários. Isso resultou na não inclusão de vários calouros nos dados. O NSCRC disse que abordou esta metodologia para evitar erros futuros.

Os dados mostraram neste outono que o total de matrículas de calouros aumentou 5,5%, com o maior aumento vindo de faculdades comunitárias, e os calouros de 18 anos tiveram um aumento de 3,4% nas matrículas.

As instituições públicas com quatro anos cresceram acima dos níveis pré-pandemia, depois de crescerem 3,2% no outono de 2024. As instituições privadas sem fins lucrativos com quatro anos cresceram 4,5% e permaneceram acima dos níveis de 2019, mostram os dados.

A matrícula de estudantes negros e hispânicos continuou a aumentar pelo terceiro ano consecutivo. Após quatro anos de declínio, os estudantes brancos também apresentaram um pequeno aumento nas matrículas. O centro de pesquisas também mencionou que tem havido um aumento de calouros que optam por não divulgar sua raça.

“Isto significa que os restantes detalhes de quantos calouros vemos em cada uma destas categorias específicas entre estudantes para os quais temos origens raciais ou étnicas devem ser considerados com alguma cautela”, observou Doug Shapiro, diretor executivo do NSCRC.

Numa altura em que muitos americanos questionam o valor da faculdade, estes dados constituem uma surpresa bem-vinda.

você relatório A Gallup e a Fundação Lumina divulgaram em julho de 2024 que 67% dos americanos disseram achar que a faculdade está indo na “direção errada”, em comparação com apenas 31% que acham que está indo na direção certa.

E houve outros relatórios sugerindo que menos pessoas acreditam que a faculdade vale o dinheiro gasto; a incerteza de um emprego que poderia surgir após a formatura e o fardo dos empréstimos estudantis, que supostamente causam o declínio das matrículas na faculdade.

No entanto, os dados do NSCRC que mostram uma tendência positiva desmentem essa narrativa, mostrando que mais estudantes estão a frequentar a faculdade, o que poderá aliviar as preocupações sobre o futuro do ensino pós-secundário. Isto acontece num momento em que espera-se que a economia crie mais empregos eles exigem ensino superior e esperamos que o aumento nas matrículas nas faculdades signifique que mais pessoas estarão dispostas a aceitar esses empregos.

