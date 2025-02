A gripe matou 16.000 pessoas nesta temporada. Estes são estados com as piores epidemias

A gripe matou 16.000 pessoas nesta temporada. Estes são estados com as...

Atualmente, a América está experimentando sua pior temporada de gripe desde 2009, De acordo com dados dos centros de controle e prevenção da doença (CDC). De fato, o CDC diz que há tantos casos que esta temporada agora é classificada como uma “grande seriedade” para todas as faixas etárias. É a primeira vez que a temporada de gripe ganha essa marca da temporada 2017-18.

Ainda assim, alguns países são melhores que outros. Aqui está o que você precisa saber sobre a temporada atual de 2024-25 e onde as epidemias são as piores.

16 000 mortos da gripe até agora

A temporada de gripes 2024-25 tem um impacto significativo na saúde e no poço de americanos. De acordo com o último relatório sobre a vigilância da gripe do CDC para a semana que termina em 8 de fevereiro de 2025, a gripe nesta temporada fez:

29 milhões de doenças

370.000 hospitalizações

16.000 mortes

EM Relatório do CDC Ele também revela que, durante a última semana, 31,6% das pessoas testadas retornaram positivamente à gripe e 50.382 pessoas foram hospitalizadas devido a doenças apenas na última semana.

A gripe era historicamente perigosa para os idosos, mas infelizmente, nesta temporada, a doença também atinge fortemente os bebês e as crianças. O CDC diz que apenas na semana passada houve 11 mortes pediátricas associadas à gripe, que é o número total de mortes pediátricas para a temporada aos 68 anos.

“Com base nas informações disponíveis nesta semana, esta temporada agora é classificada como a temporada geral da seriedade e para todas as faixas etárias (crianças, adultos, idosos) pela primeira vez desde 2017-2018”, diz o CDC.

Quais estados adivinham o pior?

Embora as doenças respiratórias pareçam funcionar aproximadamente em todo o país, alguns países têm pior que outros. CDC -vi Mapa do diretório de abordagens ativas Classificando doenças respiratórias em cinco categorias: muito alto, alto, moderado, baixo e mínimo.

36 Distrito estadual e Columbia estão atualmente listados na categoria “muito alta”, incluindo: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missipippi, Missouri, Nebraska, Novi Hampshire York, North Carolina, Ohio, Oklahoma , Oregon, Rhode Island, Carolina do Sul, Tennessee, Texas, Virgínia, Washington e Wisconsin.

Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missipippi, Missouri, Nebraska, Novi Hampshire York, North Carolina, Ohio, Oklahoma , Oregon, Rhode Island, Carolina do Sul, Tennessee, Texas, Virgínia, Washington e Wisconsin. Nove estados classificados na categoria “alta”: Arizona, Delaware, Flórida, Minnesota, Nevada, Pensilvânia, Dakota do Sul, Virgínia Ocidental e Wyoming.

Arizona, Delaware, Flórida, Minnesota, Nevada, Pensilvânia, Dakota do Sul, Virgínia Ocidental e Wyoming. Dois países classificados na categoria “moderada”: Dakota do Norte e Utah.

Dakota do Norte e Utah. Um estado é classificado na categoria “baixa”: Alasca.

Alasca. E os dois países são classificados na categoria “mínima”: Havaí e Montana.

Gravação de tela via CDC: Uma semana termina em 8 de fevereiro de 2025

Como posso me proteger da gripe?

É impossível proteger totalmente da gripe. No entanto, o CDC diz que a melhor maneira de se proteger é obter uma vacina contra a gripe.

“Todos os 6 meses ou mais devem obter uma vacina contra gripe a cada temporada, especialmente pessoas que têm um risco maior”, agência Notas.

Outras etapas que você pode tomar para reduzir sua probabilidade de ganhar gripe, evitando aqueles que estão cansados ​​de doenças e lavar as mãos. Você pode verificar a lista completa das recomendações do CDC aqui.

Fonte