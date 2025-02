A história é convertida a cada vez melhor do que as táticas de vendas

Neste episódio Marketing de podcast com fitasEu entrevistei David Garfinkel, especialista em cópia e autor Com uma história convincente. David é considerado uma das melhores autoridades em comunicação convincente, contar histórias em marketing e marketing de resposta direta. Sua experiência está em ajudar empresas, comerciantes e empreendedores a fazer mensagens convincentes que começam a converter clientes de vendas e engajamento por meio de histórias eficazes.

Durante nossa conversa, David compartilhou por que a narrativa de vendas é uma abordagem muito mais eficaz do que as táticas tradicionais de vendas. Em vez de confiar em uma venda difícil, as empresas podem usar quadros narrativos para criar confiança, relacionamentos e relacionamentos emocionais com seu público. Ele também apresentou o conceito “The Dollar Story”, explicando que o direito de contar histórias pode aumentar o envolvimento do público e finalmente levar a mais conversão.

As idéias de David Garfinkel sobre as narrativas convincentes de comunicação e vendas aprimoram por que as empresas devem se concentrar em fazer as táticas narrativas certas, não depender de métodos de vendas desatualizados. Ao integrar narrativas convincentes em estratégias de marketing, as empresas podem melhorar o envolvimento do público, criar relacionamentos mais fortes e lançar o crescimento dos negócios por meio de histórias autênticas.

Aceitação chave:

A priravatação ganha táticas de vendas – As pessoas estão mais associadas a narrativas convincentes do que a jogos de vendas agressivos.

– As pessoas estão mais associadas a narrativas convincentes do que a jogos de vendas agressivos. A narração desencadeia a conversão – O uso de uma cópia de marketing com um forte quadro narrativo pode eliminar objeções e aproximar as probabilidades das vendas.

– O uso de uma cópia de marketing com um forte quadro narrativo pode eliminar objeções e aproximar as probabilidades das vendas. Empatia de marketing são coisas – Histórias que ecoam com a dor dos clientes ajudam a construir a confiança e a narrativa de negócios fortalece a lealdade à marca.

– Histórias que ecoam com a dor dos clientes ajudam a construir a confiança e a narrativa de negócios fortalece a lealdade à marca. O caso de narrativa do estudo de caso cria credibilidade -O sucesso de desconforros no mundo real através dos estudos de Studion estudos convence os clientes em potencial e remove as dúvidas.

-O sucesso de desconforros no mundo real através dos estudos de Studion estudos convence os clientes em potencial e remove as dúvidas. Estratégias de marketing devem desenvolver -A produção deve ser alterada da venda de escolas antigas para técnicas de persuasão que fazem com que os clientes se sintam compreensíveis e apreciados.

Capítulos:

(00:09) Apresentando David Garfinkel

Apresentando David Garfinkel (00:54) Os quadros da história

Os quadros da história (03:11) Quais são as histórias de persuasão?

Quais são as histórias de persuasão? (05:22) Como fazer uma história de conversa

Como fazer uma história de conversa (06:48) Mesclagem de histórias e CTA

Mesclagem de histórias e CTA (09:09) Usando histórias para atrair atenção

Usando histórias para atrair atenção (12:39) Erros na narrativa

Erros na narrativa (13:28) Aprendendo com seus livros favoritos

Aprendendo com seus livros favoritos (15:30) Ai em contar histórias

Ai em contar histórias (18:51) Existe uma fórmula para contar histórias?

