A Honda lembra 295.000 veículos devido ao risco de falha do motor

A American Honda emitiu um grande recall esta semana para motocicletas.

Na quarta -feira, a empresa recordou 295.000 veículos, incluindo modelos Honda e Acura. EM anúncioA Honda disse que os proprietários de veículos recordados devem atualizar o software de injeção de campo (FI-ECU) devido ao fato de o sistema fazer com que o motor faça espontaneamente.

A Honda explicou: “Devido à programação irregular da FICU, mudanças repentinas no acelerador podem esclarecer a luz do motor para verificar e fazer com que o motor perca a unidade, hesitante e/ou parasse, aumentando o risco de cair ou lesão . A American Honda auto-diagnóstico dessa questão, monitorando as informações da telemática e determinou a necessidade de executar o software de uma parte do fornecedor. “

A empresa também disse que os proprietários dos modelos afetados receberiam uma notificação desta edição nos correios até março. Eles devem levar imediatamente o veículo a um representante autorizado para melhorar o problema gratuitamente.

A empresa citou três modelos que influenciaram o recall na edição. Esses modelos são: 2023-2025 Honda Pilot,,, 2022-2025 Acura MDX Tipo S e 2021-2025 Acura TLX Tipo S. “Os proprietários desses veículos também podem determinar se seus veículos devem melhorar visitando uma visita www.recalls.honda.com ou www.recalls.acura.comou ligando para (888) 234-2138 “, afirma o aviso.

No ano passado, a Honda recordou mais de 750.000 veículos nos Estados Unidos devido a problemas de airbag. Na época, a empresa disse que um sensor defeituoso poderia fazer com que o airbag inflasse, mesmo quando não houver queda.

Na edição desta semana, a Honda disse que, no momento, “não recebeu relatórios confirmados sobre colisão ou ferimentos relacionados a essa questão”.

