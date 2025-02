A IA tem mais inteligência emocional do que muitas pessoas. Aqui está o que os gerentes humanos podem aprender com isso

As habilidades humanas pertencem a três caixas principais: físico, intelectual e emocional. Destes, os dois últimos são difereistas críticos de talentos em todos economia do conhecimento Empregos.

Quando se trata de habilidades intelectuais, como A capacidade de aprendere século As evidências científicas revelam que essa característica é o preditor mais consistente do cargo de trabalho e sucesso na carreira em todas as profissões. Por que? Porque prevê o quão rápido e bem você pode aprender, entender e resolver problemas, o que é basicamente importante em todos os negócios.

Consequentemente, as habilidades intelectuais obviamente não são suficientes para se sair bem em seus negócios ou carreira. De fato, a maioria dos empregos também exigirá que você entenda, influencie e gerencie a si mesmo e outras pessoas, e essas habilidades intrapessoais e interpessoais geralmente são capsuladas sob o rótulo Inteligência Emocional (Eq).

Como você pode avaliar a inteligência artificial do EQ?

Assim como nas pessoas, o potencial da IA ​​pode ser avaliado pelo sentido de suas habilidades ou habilidades intelectuais e emocionais.

As habilidades intelectuais incluem a capacidade de resolver problemas, recuperar o conhecimento e a tradução da experiência na criação ou criação de novos conteúdos (por exemplo, músicas, piadas, código, música, pinturas e nova estratégia corporativa). Quando as pessoas avaliam o quão inteligente é a IA, elas se concentram principalmente nesses tipos de problemas e definem a IA contra a experiência ou inteligência humana.

As habilidades emocionais, embora menos discutidas, podem ser ainda mais impressionantes.

Embora pareça contracrativo pensar em IA -na possível exibição da EQ, simplesmente examinar qualquer AOL generativa (por exemplo, chatgpt, imóvel e cluda) mostrará que a IA já é melhor do que muitas pessoas em si e em outros, o que irá e outros, que, o que Envolve a capacidade de entender as pessoas e nos ajudar a intensificar nossa própria eq.

4 maneiras de inteligência emocional ai -pode ajudar os gerentes humanos

É assim que a IA pode ajudar os gerentes a melhorar sua capacidade de gerenciar a si mesmos e aos outros, melhorando assim sua gestão e eficiência de liderança e ajudando suas equipes a ser mais felizes e produtivas:

1. Análise de sentimentos reais de tempo na comunicação

Ferramentas da AI pode analisar Tom, sentimento e conteúdo emocional do e -mail, mensagem de bate -papo e reunião de transcrição. Os gerentes podem receber informações sobre se a comunicação encontra empática, assertiva ou rejeição. Como a escolha das palavras tem grande influência Nas estimativas e conclusões de outras pessoas de nossos estados e intenções emocionais, a IA pode decodificar e prever como nossos padrões de comunicação afetam os outros e nos ajudam a se adaptar à nossa mensagem bem, especialmente quando gerenciamos as pessoas. Por exemplo, a IA pode marcar frases excessivamente nítidas ou propor alternativas mais empáticas, ajudando os gerentes a melhorar suas interações, o que os torna mais inteligentes emocionalmente com os outros.

2. Obter o humor e o engajamento dos funcionários

A IA pode analisar o comportamento dos gerentes, como feedback fornecido durante reuniões ou decisões -padrões feitos e fornecer dicas de treinamento personalizadas. Em breve, essas ferramentas serão instaladas na maioria das plataformas de videoconferência, fornecendo feedback real aos gerentes sobre suas equipes ‘ condições emocionais e psicológicasajudando -os a levar a reuniões mais interessantes. As reações de leitura algorítmica aos comentários dos funcionários podem fornecer aos gerentes os gerentes em níveis reais de energia, engajamento, interesse, curiosidade ou tédio. Ai poderia sugerir Exercício de escuta ativa Técnicas se o gerente frequentemente interrompe ou aconselha melhores estratégias de resolução de conflitos com base nos padrões observados.

3. Pedição de papéis e treinamento de EQ virtual

Simulações de realidade virtual (VR) com a IA Drive pode ajudar os gerentes a praticar conversas desafiadoras, como fornecer feedback crítico ou resolver o conflito da equipe, algo A maioria dos gerentes brigam com. Mesmo o uso de plataformas de idiomas grandes simples podem ajudar os gerentes a tratar a IA como seu treinador digital pessoal e placa de som, fazendo perguntas pessoais desagradáveis ​​sobre a melhor forma de lidar com carregadas emocionalmente ou Situações socialmente desafiadoras. Essas ferramentas criam um ambiente seguro para os gerentes desenvolverem empatia e desenvolver habilidades como tensão, ler sinais não verbais e lidar com reações emocionais.

4. Insights sobre diversidade e inclusão

AI pode detectar viés inconsciente Ao tomar decisões, emprego ou dinâmica da equipe com uma análise de padrões ou comportamento históricos. Por exemplo, os gerentes podem usar inadvertidamente a linguagem depreciativa ao conversar com candidatos para status externo ou inferior ou para responder mais rapidamente aos funcionários pertencentes ao mesmo grupo ou tribo. Ao identificar uma área em que o gerente pode inadvertidamente favorecer certos funcionários ou ignorar os outros e pode levá -los a incentivá -los a ser um trabalho inclusive e mais justo, reduzindo o viés, aumentando a justiça e o fortalecimento de sua empatia e habilidades interpessoais.

Esses exemplos mostram que a IA pode ser uma ferramenta valiosa para os gerentes que desejam criar relacionamentos mais fortes, se comunicar de maneira mais eficaz e liderar com empatia. Certamente, muitos gerentes podem sentir que não precisam de Ali de nenhum treinador humano para melhorar sua competência emocional e social, que pode sinalizar um déficit em torno da EQ, uma característica que é crítica para a autoconsciência; E a certeza de que a IA nunca será capaz de substituí -lo porque suas habilidades nunca serão sutis IA indica principalmente arrogância, equívoco e confiança excessiva, todos comuns em indivíduos com EQ mais baixo.

Além disso, é viável pensar que aqueles que já mostram um nível de EQ mais alto afetarão a IA emocional para purificar e atualizar ainda mais suas habilidades sociais e emocionais -uma decisão que também sinalizaria níveis mais altos de QI ou inteligência.

