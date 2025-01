A idade no trabalho afeta todos

Se você tem menos de 40 anos, provavelmente ainda não se importou. E tudo bem. Quando eu tinha 20 e 30 anos, nem pensei nisso. Mas há algo em entrar na sexta década, o que torna o estilo antigo da moda obviamente real. E, infelizmente, esse não é apenas o problema de outra pessoa; Esse é o problema de todos.

Recentemente, completei 50 anos, e esse tópico se tornou tão pessoal que percebo que precisamos falar mais sobre isso. E mais importante, devemos agir de acordo.

E Estudo recente Ele descobriu que, no emprego de funcionários em potencial, 56% dos empregadores disseram que a idade em que alguém era “muito velho” para o emprego depende da pessoa. Mas daqueles que citaram uma certa idade, a idade “muito antiga” era de 58 anos. Honestamente, acho generoso. Com base no que ouvi da minha rede, a idade em que se considera “muito velha” está mais próxima de 49. E o currículo agora a exploração de 2024 mostrou que 90% dos trabalhadores Por mais de 40 anos, ele experimentou um distúrbio etário no trabalho. Sim, 90%!

O que diz respeito ao envelhecimento é que as pessoas realmente não percebem até que aconteça com elas. É como perguntar a um garoto de 25 anos: “Qual é o seu plano de pensão?” Eles não pensam em 401 (k); Eles pensam em pagar aluguel ou ação com amigos. Quando eu tinha 25 anos, não me preocupei se o homem de 50 anos se encontrou com um envelhecimento no escritório. Não está no seu radar – até que não seja.

O equilíbrio entre negócios e vida privada está se tornando mais difícil com a idade

Quando você entra nos anos 40 ou 50, a vida é realmente ocupado. Alguns de nós criam filhos ou os encaminham para a faculdade. Outros cuidam de pais velhos. E tudo isso acontece quando muitos de nós estão no auge de nossa carreira, abatindo com mais obrigações do que nunca.

E de repente, sua experiência e experiência – coisas que você construiu tanto – podem fazer de você um alvo. Quando as empresas começam a falar sobre reduzir os custos, adivinhe quem está em maior risco? Funcionários mais velhos e altamente pagos. É uma economia de curto prazo que causa problemas de longo prazo. Trabalhadores experientes são espremidos e forçados a assumir trabalhos de nível inferior, tornando -os “apóstatas mais antigos” no mercado.

É um desgaste desmoralizante e fútil de talento.

Por que as equipes de multigerações respondem

Então, o que podemos fazer sobre isso? Uma das soluções é o desenvolvimento e o apoio de equipes de multigeneração. Por que? Por serem equipes diferentes – incluindo a diversidade de idade – melhor para as empresas. Eles trazem uma mistura de perspectiva, habilidades e experiências de vida que não podem ser repetidas em uma faixa etária. É um equilíbrio maravilhoso: energia e novas idéias de trabalhadores mais jovens combinados com a sabedoria e a resistência dos idosos.

Eu o vi trabalhar em primeira mão. Recentemente, eu estava em um painel industrial com pessoas nos anos 30, 40 e 50. As idéias que compartilhamos foram incríveis porque a perspectiva de todos era única. O público adorava. E as idéias que fornecemos relacionam -se a diferentes faixas etárias que a maioria das marcas deseja alcançar. Por que as empresas não querem replicar essa dinâmica internamente?

O cross -mentoring é uma das melhores maneiras de acontecer no trabalho. As estatísticas confirmam isso: 86% dos diretores executivos dizem que os mentores foram fundamentais para o seu sucesso. Imagine como pode ser poderoso criar oportunidades de orientação entre as gerações em seu local de trabalho. Todo mundo está com lucro.

Precisamos conversar sobre anos sem vergonha e medo

Estávamos condicionados a esconder nossa idade – sim, especialmente nós, mulheres. Não estou falando de Botox (caso contrário, sou completamente para ele). Estou falando sobre a relutância de admitir nossa idade no trabalho – e além – o medo de ser considerado menos capaz ou relevante. Mas esconder nada é resolvido. De fato, estende o problema.

Quando eu estava naquele painel, orgulhosamente me apresentei como representante de uma multidão de 50 ou mais. Fiz isso porque precisamos normalizar a conversa sobre a idade e provar que ela não define nossas habilidades. Ainda somos valiosos, relevantes e ansiosos por contribuições. Quanto mais o abrimos, mais podemos contestar as suposições do Ageist.

Uma coisa que aprendi é que o envelhecimento é prejudicial. Não é apenas um aspecto mais visível que afeta os funcionários mais velhos. Quando me tornei o editor – -Chief da startup da Internet aos 24 anos, as pessoas me subestimaram porque eu era “muito jovem”. Se eu me inscrevesse para uma posição semelhante na minha idade atual, provavelmente seria rotulado como “Obstar”.

Então, vamos realmente parar de parar de avaliar as habilidades das pessoas com base na idade deles. Se o jogador de 25 anos se candidatar ao papel de vice-presidente e tem habilidades, por que não lhe dar uma chance? E se o jogador de 55 anos quer recorrer a um novo papel, por que não apoiar isso também? Todo mundo merece a chance de crescer.

Talvez não seja uma crise de meio -idade – talvez seja apenas uma combustão

Outra parte importante do quebra -cabeça é resolver o problema da combustão. Vamos ser reais: muito que tradicionalmente chamamos de crises de meio -idade é provavelmente apenas exaustão. A queima pode acontecer em qualquer idade, mas depois de passar décadas trabalhando 60 horas por semana, levantando sua família (ou qualquer outra responsabilidade séria), você certamente se sentirá exausto. Então você começa a ansiar ou se esforçar para as mudanças na vida que fazem você se sentir rejuvenescido ou como se estivesse em um novo começo.

A flexibilidade pode fazer uma grande diferença aqui. E não estou falando apenas de flexibilidade de curto prazo, como permitir que sua equipe faça certos dias de casa. Quero dizer flexibilidade abrangente ao longo do tempo. Por exemplo, às vezes é necessário apenas ajustar o papel de alguém para se alinhar melhor com suas forças e necessidades.

Pessoalmente, eu gostava de me vender do começo ao fim. Agora? Não tanto. O que eu amo inclui muita colaboração. Minhas forças e necessidades se desenvolveram, e isso é uma ótima coisa. Agora eu quero colegas mais jovens comigo na sala, trazendo energia e idéias frescas para a mesa. Não se trata de um trabalho menor; Trata -se de fazer as coisas de maneira diferente para permanecer produtivo e eficaz.

Infelizmente, as empresas que priorizam a redução de curto prazo dos custos em relação à estratégia de longo prazo perdem o incrível valor que os trabalhadores experientes trazem.

Se você é um líder, meu conselho é o seguinte: Construa equipes multigeracionais, incentive um diálogo aberto sobre a idade e crie oportunidades de orientação cruzada. Comece a pensar em como tornar seu local de trabalho mais sem tinta para todas as idades. E se você for mais velho, não tenha medo de mostrar sua idade – pegue -os e use -os para inspirar os outros.

