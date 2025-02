A iluminação do hub de IA mostra que os mercados de aplicativos de IA são as seguintes mudanças de negócios nos jogos

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

O último problema de quilometragem na IA generativa refere -se à capacidade da empresa de implementar aplicativos de produção.

Para muitas empresas, a resposta está nos mercados, que empresas e desenvolvedores podem revisar os aplicativos semelhantes da Apple App Store e baixar novos programas em seus telefones. Provedores como Aws Look e Abrace seu rosto Eles começaram a construir mercados, oferecendo aplicativos prontos -de parceiros que os clientes podem integrar ao seu pacote.

O mais recente participante do mercado de IA é espaço IluminaçãoUma empresa administrada pela Python Library Pytorch Library com um código aberto. Hoje, a IA Hub, o mercado e os modelos e aplicações de IA.

A iluminação do diretor executivo William Falcon disse à VentureBeat em uma entrevista exclusiva que a IA Hub permite que as empresas encontrem um aplicativo que desejam sem todas as outras plataformas.

A Falcon observou que as empresas anteriores precisavam encontrar provedores de hardware que também pudessem iniciar o host modelo. O próximo passo foi encontrar uma maneira de definir esse modelo e se transformar em algo útil.

“Mas você precisa desses modelos para fazer alguma coisa, e é uma questão da última milhagem, é o fim do qual as empresas usam e a maioria delas é de empresas independentes que oferecem o aplicativo”, disse ele. “Eles compraram todas essas ferramentas, fizeram várias experiências e depois não conseguiram implementá -las ou realmente levá -las a essa última milha”.

A Falcon acrescentou que a IA Hub “elimina a necessidade de plataformas especializadas”. As empresas podem encontrar qualquer tipo de aplicativo de IA que desejarem em um só lugar. Isso ajuda as organizações presas na fase do protótipo mais rapidamente a implementar.

Ai Hub como App Store

A IA Hub hospeda mais de 50 APIs ao iniciar, com uma mistura de modelo e aplicação de fundação. Ele hospeda muitos modelos populares, incluindo Deepseek-R1.

As empresas podem acessar a IA Hub -ui encontrar aplicativos construídos usando o PRODUTO PRINCIPAL DE LAVILIZADO -O, AI Studio Lightning ou outros desenvolvedores. Eles podem lançá -los no Cloud Lightning ou em uma empresa privada. As organizações podem conectar suas instâncias da AWS ou do Google Cloud e reter dados na nuvem privada virtual de sua empresa. A Falcon disse que ofereceu controle sobre a implantação de negócios.

A IA Hub Lightning pode funcionar com a maioria dos provedores de serviços em nuvem. Embora o host do modelo de código aberto, Falcon tenha dito que os hosts que os hosts não eram código aberto, o que significa que os usuários não podem alterar seu código.

A iluminação oferecerá a IA Hub gratuitamente para clientes atuais, com 15 empréstimos mensais para iniciar os aplicativos. Eles oferecerão diferentes níveis de preços para empresas que desejam se conectar com suas nuvens particulares.

O Falcon disse que o AI Hub acelera o arranjo dos aplicativos de IA na organização, porque tudo o que você precisa está na plataforma.

“Finalmente, como plataforma, o que oferecemos às empresas é iteração e velocidade”, disse ele. “Vou lhe dar um exemplo: temos um grande cliente das empresas farmacêuticas da Fortune 100. Dentro de alguns dias desde que a Deepseek saiu, eles o tiveram em produção, eles já foram executados”.

Mais mercados de IA

O AI Hub da Lightning não é o primeiro mercado de aplicativos de IA, mas sua partida indica a rapidez com que o espaço para a IA corporativo passou de iniciar um chatgpt, lançado pelo generativo AI que floresce na tecnologia corporativa. Os mercados de API ainda estão oferecendo aplicativos de tom SaaS para empresas, e mais e mais empresas estão começando a acessar aplicativos em unidades de IA como a App Store da Apple para facilitar a implementação.

AWS, por exemplo, anunciado AwS Bakock Market Para modelos de fundação especializados e Compre com AWS – que contém serviços da AWS Partners – durante o Re: Inventing em dezembro.

Abraço de rosto, por sua vez, lançado Se separarA Diretoria de aplicativos de IA que permite aos desenvolvedores pesquisar e experimentar novos aplicativos, para obter disponibilidade geral. Diretor Executivo de Abraço de Face Clement Postado em x Essas premissas “se tornaram silenciosamente a maior loja de aplicativos de IA, com 400.000 aplicativos totais, 2.000 novos aplicativos criados todos os dias, visitando 2,5 milhões de vezes por semana!” Ele acrescentou que o lançamento de espaços mostra que “o futuro da IA ​​será distribuído”.

Até a loja Openi -i GPT no ChatGPT funciona tecnicamente como um mercado que as pessoas tentarão GPTs personalizadas.

Falcon observou que a maioria das tecnologias está sendo oferecida no mercado, especialmente para alcançar muitos clientes em potencial. De fato, este não é a primeira vez que o Lightning lançou o mercado de IA. O Lightning AI Studio, anunciado pela primeira vez em dezembro de 2023, permite que as empresas criem plataformas de IA usando modelos pré -construídos.

“Toda tecnologia termina aqui”, disse Falcon. “Através da evolução de qualquer tecnologia, você acabará em algo assim. O iPhone é um bom exemplo. Você passou de soluções de ponto para calculadoras. Luzes e cadernos. Algo como uma folga fez a mesma coisa que teve um aplicativo Para enviar arquivos ou fotos antes, mas agora não é para a IA, porque ainda é meio novo.