As autoridades indonésias ordenaram o desenvolvimento do desenvolvimento de um projeto turístico associado ao presidente dos EUA, Donald Trump, para gerenciar questões de água e ambiental, disse o funcionário na sexta -feira.

Um projeto de 3000 hectares (11,6 quilômetros quadrados) é o filho do parceiro de negócios, bilionário e político da Indonésia, de Trump, Hary Tanoesedibjo, que participou da inauguração de Trump em Washington no mês passado.

Sua conexão com Trump começou em 2014, quando sua empresa de MNC do grupo procurou operadores para o operador de tapete “Six Star”, um que será construído na ilha turística de Bali e a outra perto de Jacarta.

Em troca de redução de receita, a Organização Trump gerencia hotéis, campos de golfe e clubes rurais que custariam cerca de US $ 700 milhões para construir a multinacional. Os projetos compõem o núcleo de um desenvolvimento maior que a empresa planeja.

Em uma entrevista à Associated Presho a partir de janeiro de 2017, Tanosedibjo, mais conhecido como Tanoe, disse que o desenvolvimento de 3000 hectares da cidade de Lido duraria mais de uma década e custaria até US $ 3 bilhões, dos quais Trump Real Estate custaria mais de US $ 300 milhões.

A empresa promove o projeto há anos. Em 2023, então, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, deu um status especial da zona econômica, fornecendo terras multinacionais de incentivos fiscais e indulgência com permissão.

A “comunidade Trump” generalizada foi construída desde 2014. Nesse bolso, a ilha povoada mais extensa da Indonésia, com uma nova vantagem de pedágio, localizada em Gunung Geda Pangang, a cerca de 60 quilômetros ao sul da capital, Jacarta , e abriga o campo de golfe de New Trump, que começou a oferecer membros no ano passado.

Embora o desenvolvimento privado, Lido City corresponda às ambições do governo indonésio de criar mais destinos turísticos que ele espera ser tão popular quanto Bali.

Faz parte dos planos mais amplos, incluindo um enorme parque temático, que alarmou os conservadores que temem que o desenvolvimento supere os habitats de alguns dos tipos mais monstruosos de arquipélago.

O Ministério do Meio Ambiente no comunicado dizia que o mau gerenciamento de água da chuva no resort causou sedimentação no lago Lido, tornando -o mais superficial e reduzindo pela metade o tamanho de um corpo de água em 12 hectares (30 hectares).

“O não conformidade entre planos ambientais e implementação física é uma preocupação séria em um esforço para preservar os recursos naturais”, disse Arddyanto Nugurho, diretor do Ministério do Meio Ambiente, Supervisão e Leis.

Ele disse que sua equipe ainda está aguardando os resultados dos testes de laboratório para determinar outras etapas no processo de implementação da lei ambiental.

“Nós nos dedicamos à preservação do meio ambiente e tomaremos medidas sólidas contra uma violação que afeta o ecossistema e a comunidade vizinha”, disse Nugroho.

Relatórios da mídia local mostraram um sinal de comitê de que o projeto em “supervisão” foi instalado a partir de Lady Lido Lake Lake.

Gunung Geda Pangrango é uma das últimas florestas tropicais da Virgem em Java, onde apenas 2% das florestas originais permanecem. Ele nutre a variedade ofuscante de flora e fauna: mais de 2.000 tipos de samambaias, musgo e plantas de flores e 250 espécies de aves.

As espécies ameaçadas de extinção incluem o lento lento de Loris-Jedin tóxico de primazia mundana Javan Leaf, Javan Leopard, cuja população total tem menos de 250, e Javan Hawk-Eagle e Gibbon de prata pública.

O parque possui um centro de reabilitação para gibões de prata que são resgatados pelas lojas ilegais da vida selvagem. Os Gibbons, conhecidos por praticar a monogamia ao longo da vida e seus rostos extremamente pequenos e intensos, são inferiores a 4.000 na natureza.

O presidente Land MNC, Ristono, negou que o projeto de sua empresa tenha causado sedimentação em Lake Lido, dizendo que ele também veio de outros projetos, escritórios, apartamentos e edifícios no meio ambiente, incluindo o escritório do governo e o acordo na comunidade.

Ele disse que sua empresa imobiliária seguiu os critérios e as pré -condições relacionadas à análise do impacto ambiental, conhecido como Amdal.

“Desde 2013, sempre tentamos superar o problema do lago raso, isso ocorre porque 50% da área do lago em nossa área de desenvolvimento”, disse Rustotto à Compa News Outlet, acrescentando que numerosos esforços continuarão a acontecer que o problema de Lago raso, incluindo os planos do garfo, prevalece.

Os ecologistas receberam o movimento do governo como um sinal de que é sério na resolução do fracasso da gestão do projeto em considerar o impacto ambiental próximo à terra marcada como uma zona econômica especial.

O presidente executivo da Conservasi Indonésia, Mezani Irmadhiany, disse que a área de Lido é um dos rios mais importantes do Rijeka Cimandiri e parte da paisagem do Parque Nacional Gunung Gunung Geda Pangrango, não apenas para os inabitantes de Java West Java, mas também para os moradores de Jacarta.

“Os contornos da inclinação servem como uma área significativa dos níveis de água, e a área planejada para o projeto está em terras críticas”, disse Imadhiany. “Chegou a hora do setor de negócios priorizar os princípios ambientais que têm impacto ambiental direto e comunidade, bem como os negócios de longo prazo, antes e durante o desenvolvimento”.

