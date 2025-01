A indústria arquitetônica pode em breve será irreconhecível

Existem apenas algumas verdades absolutas na vida. As duas mortes mais reconhecíveis e, a menos que você seja muito rico ou politicamente conectado, impostos. No entanto, existem vários outros apenas um pequeno grau abaixo; Não é o menos importante que quase todo mundo tenha uma história sobre si ou alguém próximo a eles que querem ser um arquiteto em algum momento de suas vidas.

Em nosso cérebro social coletivo, prevemos que esses indivíduos elevados são pensadores muito criativos e piantes matematicamente que estão constantemente inovando. Aqueles que estudam a história podem até pensar nos grandes mestres da antiguidade, como Imhotep, Vitruvius, Brunelleschi ou outros mestres desconhecidos da Roma, Pérsia, Mesaamenica ou China como os principais exemplos de grande gênio no trabalho. As pessoas podem até se lembrar do novo gênio de Buckminster Fuller, Eer Saarinen ou Frank Lloyd Wright. A realidade moderna de nossa profissão, no entanto, não poderia estar além dessa história percebida, nem mesmo em sua versão mais romântica.

A morte da arquitetura como a conhecemos

Com o aumento da tecnologia, há mudanças radicais que levaram nosso caminho, e a indústria/design de arquitetura/design como a conhecemos (e a conhecemos por gerações) deixará de existir em breve como resultado. Isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, ele tem uma oportunidade muito real de ser uma oportunidade incrível se permitirmos.

Isso não significa que os arquitetos de hoje não sejam muito criativos ou tenham o desejo de inovar. É simplesmente que a indústria (especialmente nos EUA) limitou seriamente e intencionalmente essa criatividade a um erro por várias razões: consistência, lucratividade e responsabilidade são as principais entre elas.

Como qualquer tecnologia, a ascensão da IA ​​representa tantos benefícios potenciais quanto desafios. É tudo em sombra como o usamos e ajustamos (ou não). Aqueles que terão sucesso, eles ficarão presos de maneira passada, contarão seus dias numerados (ou procurarão outras carreiras).

Nossos papéis de “fabricantes” humanos de documentos se transformarão rapidamente em algo muito mais parecido com uma “direção criativa”, porque muitos desenhos são automatizados. Embora alguns certamente precisem permanecer profundamente envolvidos para verificar os desenhos e fornecer toda a direção do conceito (semelhante ao que muitos designers e diretores mais velhos da empresa já fazem) muitas outras posições simplesmente não serão mais necessárias como um trabalho que historicamente levou equipes de pessoas do dia / produção semanal serão alcançadas em minutos.

Isso reduzirá drasticamente os custos de direção e as taxas de cobrança provavelmente se seguirão em breve. Quando isso acontece, empresas de grande escala que historicamente usaram seu número e recursos perderão sua vantagem competitiva e veremos um rápido aumento de micro estudos que lidam com desafios e competitivos em projetos que anteriormente consideraram impossível para todos, exceto o maiores empresas. Isso resultará em um modelo de negócios típico que está na cabeça, que novamente atribuirá seu valor à indústria e se concentrará no lado mais criativo da profissão.

Como é o caso de qualquer mudança radical e rápida, isso é ao mesmo tempo profundamente emocionante e absolutamente assustador.

O futuro da arquitetura

Isso também pode ser uma era de ouro de pesquisa e possibilidades se forem abordadas adequadamente. Ousamos cumprir o desafio?

Por muitas razões, o trabalho da arquitetura está profundamente quebrado há décadas. Freqüentemente, é abuso e consegue fazer o trabalho excessivo “cultura do agitado” para o lucro nominal – em muitos casos, eles simplesmente perpetuaram um mito grandioso do único arquiteto engenhoso.

Como setor, fazemos um trabalho terrível em educar o público, nossos clientes e até a nós mesmos sobre o que os arquitetos realmente fazem. Se não podemos defini -lo e comunicar nosso valor, como podemos esperar que as coisas mudem?

Isso não é um choque para quem presta atenção ao mínimo de atenção. É um longo caminho para queimar tudo e começar de novo. Nós gostamos ou não, a mudança do mar ocorre. As circunstâncias evoluirão nossa evolução e testarão nossa criatividade de maneiras que nunca imaginaram antes – negligenciar novas práticas, potencial e possibilidades. Vamos fazer isso melhor da próxima vez.

“A cultura de nossa profissão está presa em ruína e cabe a nós mudar isso”, disse Evelyn Lee, presidente do Instituto Americano de Arquitetos. Uma vez eu disse a um amigo quando estava prestes a sair sozinho, reconsiderar o futuro da prática e meu lugar nele: “Eu não quero ser um arquiteto. Eu só quero fazer uma arquitetura realmente incrível e há realmente um grande diferença. “

William Dodge é o fundador e diretor do design e co -fundador e artista da gangue de três.

