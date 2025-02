A iniciativa AI do Xbox com o Museom é uma tentativa de ler folhas de chá, e não na sala

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Hoje cedo, os Chefes da Divisão do Microsoft Xbox descobriram o Muse, um modelo generativo de IA que pretende criar visuais e jogando para jogos.

O modelo, que está vestido no jogo multiplayer mais esquecido da teoria ninja, não é um salto chocante para a divisão Xbox da Microsoft. A empresa como um todo, do diretor executivo da Saty Nadella Down, aceitou de todo o coração a IA generativa em todas as suas iniciativas. Foi apenas uma questão de tempo até que a divisão Xbox não precise seguir isso.

Mas isso ocorre após um estudo recente de desenvolvedores para desenvolvedores de desenvolvimento de 1500 desenvolvedores no relatório industrial de que 30% dos desenvolvedores têm uma opinião negativa sobre a IA generativa. Pode -se argumentar se a IA generativa está aqui para ficar ou não, parece que os desenvolvedores jogando jogos têm todas as reações inimigas à IA generativa que substitui idéias.

Mas mesmo a Microsoft não está sozinha nisso. Capca falou recentemente sobre o uso de uma IA generativa para o estágio de idéia do jogo, alegando que milhares de pequenas decisões que entram em jogos podem automatizar para abolir o jogo do desenvolvimento e do lançamento de jogos e a permeabilidade para se concentrar na criatividade disso. Esta é a razão pela qual um modelo como Muse, que absorveu centenas de horas de jogo criado pelas pessoas, ainda precisa de pessoas para criar essas idéias para fazer qualquer coisa.

Também faz a pergunta: a Microsoft deve se preocupar com o que os desenvolvedores fazem no momento? Como detentor da plataforma e provavelmente o maior editor de terceiros do setor, resolvendo o design moderno e a tentativa de até mesmo capacôs para torná-lo mais barato e mais eficaz, provavelmente da maior importância para eles nos próximos anos. Como exemplo, o mais recente projeto da Fable do Xbox Games Studio iniciou o trabalho de 2018 e, desde a redação, ainda não há data anunciada.

A IA generativa o repararia ou mais rápido? Desconhecido. Mas os jogos duram mais e mais, e apenas tanto tempo podem ser possíveis para o chefe do Xbox, Phil Spencer.

Para parte da “preservação” do Xbox, é uma parte essencial de seu argumento para Muse. Na declaração inicial, Fatima Kardar, vice -presidente corporativa a jogar IA na Microsoft, alegou que o Muse poderia disponibilizar jogos mais antigos para um público moderno sem muito trabalho, independentemente do avanço no hardware. Sob a explicação de Kardar, isso teria a oportunidade de gastar em restos mortais e em engenharia de compatibilidade. Mas nada do Xbox se mostrou em conexão com o Muse hoje.

Sair publicamente com uma pressão de marketing tão boa sobre o Muse, parece que o Xbox está tentando servir a dois mestres de acionistas e futuristas. Tudo bem e bem, mas é importante lembrar que o Muse teve que usar centenas de horas de jogo criadas por pessoas em Cambridge, que o público na maioria das vezes não conectou. Se todos os elementos desta equação não estiverem felizes, o que o produto final pode ser chamado, exceto o compromisso?