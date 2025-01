A Kia está fazendo recall de mais de 80.000 carros nos EUA. Aqui está o porquê

A montadora Kia America está fazendo recall de mais de 80.000 veículos devido à fiação do piso sob o banco do passageiro, que pode ser danificada e impedir que os airbags e os cintos de segurança sejam acionados corretamente.

A fiação danificada também pode causar o acionamento involuntário de um airbag de cortina lateral, de acordo com documentos arquivados na Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário.

A amostra abrange 80.255 veículos NIRO EV, híbridos plug-in (PHEV) e híbridos 2023-2025.

Para remediar a situação, os revendedores inspecionarão, substituirão e moverão o conjunto de fiação do piso, conforme necessário, gratuitamente. Além disso, os revendedores instalarão tampas de fiação. Os proprietários serão notificados por cartas enviadas em março.

O recall segue-se ao de novembro, quando Hyundai e Kia fizeram recall de mais de 208 mil veículos elétricos para consertar um transistor na unidade de controle de carga que poderia estar danificado e parar de carregar a bateria de 12 volts. Isto, por sua vez, pode causar perda de potência de propulsão, aumentando o risco de acidente.

