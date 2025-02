A Laton Ventures de Türkiye aumenta US $ 50 milhões para investir em jogos globais e aplicativos de inicialização

A Laton Ventures, um jogo e aplicativos focados no capital de risco fundado por Görkem Türk, fechou seu primeiro fundo com US $ 50 milhões.

O fundo de capital de risco de Istambul é o maior fundo de jogo e focado em aplicativos em Türkiye, que se tornou um dos importantes centros globais da indústria de jogos, disse Türk em comunicado.

Laton Ventures Ele investirá globalmente em startups para jogar antes de sementes e sementes, enquanto apoiava empresas que não jogavam aplicativos. Em abril, quando ele anunciou o fundo, ele levantou US $ 35 milhões.

Descrito por seu modelo discricionário de apoio operacional prático, ele experimentou um crescimento significativo e atrai quase metade das empresas que investiu em seu primeiro ano.

Durante seu primeiro ano, a Laton Ventures investiu cinco investimentos antes de sementes e sementes em empresas em Türkiye, Estados Unidos e Europa. Duas dessas empresas atingiram um ponto de virada significativo, levantando as rodadas significativas da série A.

Um deles, a Grand Games, que é uma empresa turca de jogos para celular, chegou ao círculo de financiamento dos US $ 30 milhões na série no recorde de nove meses após o seu início. Outra empresa de portfólio que também ergueu um círculo da série e não é descoberta.

A Laton Ventures classificou entre os 10 dos melhores fundos mais ativos para jogar VC para jogar e sementes. O portfólio Laton inclui um conjunto diversificado de empresas, desde estudos de primeira classe para jogos móveis a plataformas inovadoras para jogos sociais.

A empresa investiu cinco investimentos até agora. Três desses fundadores estão em Türkiye ou as empresas fundaram fundadores turcos. Três pessoas trabalham em período integral para o fundo para o fundo e cinco empregos.

A Laton Ventures suporta mais de 40 jogos/tecnologias de saída e veteranos na indústria, compreendendo mais de 10 países. Entre eles estão os fundadores ou ex -gerentes de empresas famosas como Peak, Gram, Loop e Huuuge. Os investidores de fundos também incluem grandes corporações, como Supercell, um criador de jogos de sucesso como Clash of Clans e Tibas Ventures, o braço do capital de risco İş Banası, o maior banco privado privado privado privado. Além disso, o fundo é apoiado por investidores institucionais e escritórios familiares de diferentes partes do mundo.

O parceiro fundador Türk disse em comunicado: “Acreditamos em equipes talentosas com visão excepcional, desenvolvendo jogos, aplicativos e plataformas inovadores para o entretenimento da próxima geração. Somos apaixonados pela plataforma móvel e sua evolução futura, guiados pelos ventos traseiros da IA ​​e pela integração de elementos sociais. “

Türk disse: “Estamos orgulhosos das realizações de nossas empresas de portfólio e progresso alcançado em nosso primeiro ano, o que é evidenciado pelo poder de nossa estratégia de investimento focada. Nos sentimos privilegiados e entusiasmados com o apoio dos melhores fundadores nos ecossistemas dos jogos e com o aplicativo em Türkiye e no mundo. “

Antes do estabelecimento de Laton, Türk era o gerente da indústria e as startups no Google, onde liderou a consulta de parceria e o crescimento com os startaps, startups e parceiros do ecossistema. Türk também desempenhou papéis diferentes em empresas como P&G e Value Partners Management Consulting durante sua carreira.

Questionado sobre o que a empresa investiria, Türk disse: “Embora sejamos a categoria ou plataforma de agnóstico, estamos apaixonadamente relacionados à plataforma móvel e à sua futura evolução, guiada pelos ventos traseiros da IA ​​e pela integração de elementos sociais. Vamos nos concentrar em categorias com uma base muito grande, o público nos jogos móveis.

Ele disse que Laton não investiria em modelos de negócios Web3 associados a criptomoedas para este fundo específico.