Faculdade de Direito de Harvard em Harvard, ele publica um arquivo de mais de 300.000 comícios de dados do governo, a fim de proteger informações públicas vitais em um momento em que o governo do presidente Donald Trump o apaga da Internet.

A iniciativa, publicada na quinta -feira pelo Lawgion Innovation Laboratory, é um dos poucos esforços para resgatar figuras oficiais e conjuntos de dados do governo, enquanto Trump e seus aliados levam um bilionário por destruir um governo federal, milhares de sites fora da rede e em rede e em Alguns casos excluindo agências inteiras da Internet.

Acadêmicos e pesquisadores do campo, incluindo saúde pública, estudos climáticos e sociologia, deixaram depender do governo Trump da informação oficial. No domingo, New York Times Ele relatou que mais de 8.000 sites do governo foram removidos após a transição presidencial.

O Laboratório de Inovação disse em comunicado que até agora conseguiu preservar 311.000 conjuntos de dados de cópias entre 2024 e 2025, no valor de 16 terabytes. Amanda Watson, reitora assistente de bibliotecas e serviços de informação em Harvard, disse que os esforços para salvar sua instituição refere -se a “apoiar nossa crença fundamental de que as informações do governo pertencem ao público”.

O laboratório de inovação não funciona sozinho.

Outros que conversaram para preservar os dados do governo incluem um arquivo da Internet com sede em São Francisco, que foi tomado sistematicamente sistematicamente no final do site do governo, bem como grupos como Iniciativa Ambiental e de Gerenciamento, que salvou o governo interativo desde 2008 Widget para verificar como uma área específica é poluída – uma das muitas ferramentas que o governo de Trump derrubou a rede.

Jack Cushman, que dirige o Laboratório de Inovação, disse que o governo coletou uma quantidade incalculável de dados.

“Isso é tudo”, qual será o clima ou o clima? “Como cultivar culturas?” Que ‘Quantas água está em aqüíferos’ para “do que as pessoas morrem?”

“O governo segue tantas coisas que nos ajudam a entender, planejar e entender o que está acontecendo no mundo. Queríamos garantir que nossos protetores pudessem ter acesso a todas essas informações. “

