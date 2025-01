À medida que a confirmação de RFK Jr. se aproxima, os defensores da saúde ficam divididos. Aqui está o porquê

Quando o presidente Donald Trump escolheu Robert F. Kennedy Jr. para se tornar o principal funcionário de saúde do país, a sua administração herdou uma extensa lista de ideias para “Tornar a América Saudável Novamente”, desde a proibição de anúncios televisivos de medicamentos até ao levantamento das restrições ao leite cru.

Embora essas propostas pouco ortodoxas – e as opiniões desacreditadas de Kennedy sobre as vacinas – tenham dominado as manchetes recentes, uma série de ideias mais familiares despertaram interesse no Capitólio e em todos os EUA: merenda escolar mais saudável, proibição de certos aditivos alimentares e repressão aos produtos ultraprocessados. alimentos. à obesidade e ao diabetes.

Durante décadas, grupos de saúde pública pediram medidas semelhantes, pressionaram líderes federais e lançaram campanhas públicas sobre os riscos da dieta americana carregada de sal, açúcar e gordura.

Enquanto Kennedy enfrenta audiências de confirmação no Senado na quarta e quinta-feira, os defensores da saúde encontram-se numa posição embaraçosa: expressam apoio cauteloso a algumas das ideias de Kennedy enquanto alertam para consequências desastrosas para outras.

“Se existe uma oportunidade para melhorar a saúde pública, é preciso aproveitá-la”, disse o Dr. Peter Lurie, ex-funcionário da FDA que agora dirige o Centro para Ciência de Interesse Público, sem fins lucrativos. “Então você não pode ignorar um cara em tudo porque você se opõe a ele em algumas coisas.”

Como muitos especialistas, Lurie diz que o histórico de vacinas de Kennedy deveria desqualificá-lo para se tornar secretário de saúde. E ele está profundamente cético quanto à possibilidade de Kennedy concretizar suas idéias sobre alimentação e nutrição.

A confirmação de Kennedy não é certa no Senado, onde se espera que ele enfrente um duro escrutínio tanto dos republicanos como dos democratas nos comités de Saúde e Finanças da Câmara. Kennedy minimizou a sua longa história no movimento antivacinas, mas os especialistas dizem que os legisladores deveriam concentrar-se nisso.

“O elefante na sala é a política de vacinas”, disse o dr. Tom Frieden, ex-diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças de Barack Obama. “Na medicina dizemos: ‘Acima de tudo, não faça mal.’ Certamente não estou convencido de que RFK Jr. não causaria muitos danos à nossa política de vacinas e aos nossos filhos.”

Ainda assim, tais preocupações não impediram alguns democratas de encontrar interesses comuns.

O ex-congressista de Ohio, Tim Ryan, escreveu um artigo de opinião no mês passado intitulado: “Ei, democratas: deveríamos trabalhar com RFK Jr. para consertar o sistema alimentar da América”.

O senador Cory Booker, um vegano, disse aos repórteres que ele e Kennedy estão “falando do mesmo livro” quando se trata de reforma nutricional.

O escritório de Booker não respondeu a um pedido de comentário.

Trump e Kennedy são uma aliança improvável

A improvável aliança de Trump com Kennedy, um democrata vitalício até 2023, reflecte um segmento diversificado de americanos cada vez mais preocupados com os produtos químicos nos seus alimentos e água e desconfiados dos profissionais médicos, dos funcionários do governo e dos grandes fabricantes de alimentos e medicamentos.

Os apoiantes da longa campanha presidencial de Kennedy incluíam pais da Califórnia preocupados com os corantes alimentares nos cereais e trabalhadores de fábricas do Centro-Oeste indignados com as exigências de uma vacina contra a COVID-19.

Mas o conflito entre a abordagem anti-regulatória de Trump e a postura anti-corporativa de Kennedy tem deixado muitos observadores cépticos quanto à possibilidade de grande parte da chamada agenda MAHA algum dia acontecer.

A exigência de alimentos mais saudáveis ​​na merenda escolar, por exemplo, tem sido contestada há muito tempo pelas empresas alimentícias e agrícolas que apoiaram esmagadoramente Trump nas últimas eleições, doando para sua campanha por uma margem de quase 4 para 1 sobre Kamala Harris, de acordo com dados compilados por Abra segredos. org.

Durante o primeiro mandato de Trump, os nomeados políticos enfraqueceram as diretrizes de alimentação escolar introduzidas como parte da campanha “Let’s Move” de Michelle Obama. As regras exigiam que as escolas oferecessem mais frutas e vegetais.

Fazer grandes mudanças no programa federal envolve a coordenação entre o Departamento de Agricultura, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos e dezenas de programas estaduais de educação.

“Eles não têm uma política consistente para fazer com que isso aconteça”, disse o Dr. Georges Benjamin, da Associação Americana de Saúde Pública. “Há muitos anos que as pessoas falam em melhorar a qualidade da alimentação escolar, mas é preciso muito dinheiro e colaboração para o fazer a nível nacional”.

Mesmo objectivos aparentemente menores, como a proibição de aditivos alimentares potencialmente prejudiciais, exigiriam novos regulamentos e pessoal na FDA – que Kennedy prometeu “esclarecer”.

Os alimentos americanos contêm centenas de ingredientes que não são permitidos na Europa porque as empresas americanas não são obrigadas a obter a aprovação da FDA antes de os introduzirem. As empresas podem autocertificar que novas cores ou produtos químicos são “geralmente reconhecidos como seguros”.

Os esforços para reformar o sistema de décadas foram rejeitados em tribunal e derrotados no Congresso, apoiados por lobistas da indústria.

Ideias aparentemente populares, como desencorajar alimentos ultraprocessados, também podem revelar-se insustentáveis.

“Não creio que a maioria dos americanos saiba que quando se fala em alimentos ultraprocessados, se refere a sorvetes, jantares congelados, fast food”, disse Benjamin. “Estamos realmente falando em mudar toda a experiência alimentar americana?”

Especialistas esperam o melhor, mas se preparam para o pior

Se Kennedy for impedido de reformar o sistema alimentar do país, ainda terá muitas outras ideias para prosseguir.

“O que temos é um monte de coisas boas que dificilmente acontecerão em comparação com um monte de coisas ruins que são muito prejudiciais, mas muito factíveis”, disse Lurie.

Kennedy ameaçou demitir centenas de funcionários dos Institutos Nacionais de Saúde e reduzir as regulamentações da FDA sobre uma série de tratamentos não comprovados, incluindo células-tronco, psicodélicos e tratamentos desacreditados da era COVID, como a ivermectina.

Mesmo mudanças aparentemente pequenas nas vacinas podem ter consequências prejudiciais, dizem os especialistas.

Kennedy poderia dissolver os actuais comités federais de vacinas e dotá-los de conselheiros hostis às vacinas. Atualmente, as seguradoras devem pagar para que as crianças recebam as vacinas recomendadas por estes especialistas. Mas esse requisito expiraria se os nomeados por Kennedy se recusassem a apoiar a vacinação e os calendários de vacinação actualizados.

Por enquanto, Larry Gostin, da Universidade de Georgetown, diz que ele e outros defensores esperam o melhor, mas se preparam para o pior.

“Se ele apresentar ideias boas e viáveis, serei o primeiro a aplaudir e ajudá-los a ter sucesso”, disse Gostin, o advogado da área de saúde. “Estou muito cético quanto a isso.”

