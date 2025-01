À medida que a mudança climática se moveu da questão científica para o partido

Depois Quatro anos de nós progredindo Sobre os esforços para lidar com as mudanças climáticas sob a liderança de Joe Biden, o retorno de Donald Trump à Casa Branca rapidamente move o excesso na direção oposta.

No primeiro dia de retorno, Trump declarou uma situação extraordinária de energia nacionalSujeito a agências para aproveitar todos os possíveis poderes de emergência para aumentar a produção de petróleo e gás, apesar da produção de petróleo e gás nos EUA Já perto dos valores de registro E o mundo líder. Ele lembrou Os comandos de Biden que retiraram as grandes superfícies do Ártico e da costa dos EUA De óleo de leasing e gás natural. Entre os poucos Outros comandos executivos Visando a política pricática de Biden, Trump também iniciou o processo puxando para fora agora Acordo climático internacional de Paris – repetição de um mover que fez 2017que Biden reverteu.

Nenhum dos movimentos de Trump para Mudança climática lateral Como uma importante questão de política política e externa interna, deve se surpreender.

Durante seu primeiro mandato presidencial, 2017-2021, Trump aboliu um plano de energia pura da era de Obama Para reduzir as emissões de usinas de energia, afirmou falsamente que Turbinas eólicas causam câncere prometeu “terminar a guerra contra o carvão“E melhorar a fonte de energia que polui bastante o meio ambiente. Uma vez afirmou que a mudança climática a fraude que foi perpetuada pela China.

Desde que ele foi eleito em novembro, Trump re -escudia Membros do gabinete QUEM apoiar a indústria de combustível fóssil.

Mas é importante lembrar que, embora Donald Trump canta do compositor do Partido Republicano quando se trata de mudanças climáticas, a música é escrita muito antes de ele aparecer.

Dinheiro, mentiras e lobby

Em 1979, um consenso científico começou a parecer que as mudanças climáticas eram uma ameaça significativa ao meio ambiente, economia e sociedade quando começamos a apreciá -las.

Grupo de Estudo Ad Hoc para Dióxido de Carbono e Clima, encomendado pelo Comitê de Pesquisa Climática do Conselho Nacional de Pesquisa dos EUA, concluído Então, se o dióxido de carbono continuar se acumulando na atmosfera, “não há razão para duvidar que isso resultará em mudanças climáticas”. Desde então, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera cresceu cerca de 25%e As temperaturas subiram com ele.

O relatório também concluiu que as mudanças no uso da terra e da combustão de combustíveis fósseis, que podem estar sujeitos a regulamentação, ficarem atrás das mudanças climáticas e que “a política de espera pode significar esperar até que seja tarde demais”.

Mas Nada disso foi uma surpresa para a indústria de petróleo. Trabalhando atrás do pano de fundo desde a década de 1950, pesquisadores Trabalhar para empresas como Exxon, Shell e Chevron tornaram bem conhecidos de que o amplo uso de seus produtos já está causando mudanças climáticas. Ao harmonizar com o trabalho do grupo de estudo ad hoc no final da década de 1970, as empresas de petróleo começaram a produzir Ótimas doações Candidatos e políticos no nível nacional e estadual consideraram amigáveis ​​aos interesses da indústria.

Resumo de todas as projeções de aquecimento global relatadas pelos cientistas da ExxonMobil em documentos internos e publicações revisadas, de 1977 a 2003, uma mudança de temperatura super -observada (vermelha). Linhas cinzentas completas marcam as projeções do aquecimento global modeladas pelos cientistas da ExxonMobil; As linhas cinzentas intermitentes são projeções de que os cientistas foram compartilhados pela ExxonMobil de outras fontes. Tons de cinza refletem as datas de partida: The Early (1977) é o mais brilhante; O mais recente (2003) é o mais sombrio. (Imagem: Geoffrey Substant/Autor Bondade)

A indústria de petróleo também implementou um Campanha de desinformação Projetado para lançar dúvidas sobre ciência climática e, em muitos casos, de sua própria pesquisa interna. estratégia, rasgado das páginas do Livro da Indústria de Tabacoincluiu “enfatizar a incerteza” para jogar suspeita de ciência e pedir uma ciência “equilibrada” semear confusão.

Essa estratégia ajudou a criação e o apoio financeiro de organizações lobistas, como Instituto de empreendedorismo competitivo e Coalizão Climática Globale ambos tiveram um papel central em espalhando falsidades e lançar suspeitas de consenso científico sobre as mudanças climáticas.

Até 1997, quando 84 países assinaram Protocolo de Kyoto Para restringir as emissões globais de gases de efeito estufa, a indústria de petróleo construiu um aparelho eficaz para desacreditar ativamente a ciência climática e as políticas e ações opostas que poderiam ajudar a diminuir a velocidade das mudanças climáticas. Então, embora o presidente Bill Clinton assinou o contrato em 1998. O Congresso dos Estados Unidos se recusou a ratificá -lo.

Política partidária e psicologia da afiliação

A experiência do protocolo de Kyoto mostrou que as táticas de lobby e desinformação que usam empresas de petróleo seriam desacreditar a ciência do clima em si mesmas para serem muito eficazes. Mas apenas eles não transferiram as mudanças climáticas de uma questão científica para a questão da política do partido. Dois ingredientes adicionais ainda estavam ausentes para completar a transição.

O primeiro deles aconteceu durante a campanha eleitoral de 2000. Naquela época, relatar as principais redes de informações se resumia a divisões de terras em estados vermelhosque estão inclinados para a direita e o estado azul, que está inclinado para a esquerda.

Essa mudança, embora aparentemente inofensiva na época, deixou a política ainda menos preocupada com questões individuais e Mais como um esporte de equipe.

Em vez de pedir às pessoas que construam suas preferências de voto com base em uma ampla gama de perguntas – desde os direitos de aborto e armas à imigração e mudança climática – as vozes podem ser obtidas por remanescentes e fortalecendo os eleitores pelos quais a equipe deve torcer: republicanos ou democratas.

Essa mudança também facilitou a indústria de combustíveis fósseis para manter as mudanças climáticas na agenda da política estadual e federal. As empresas de petróleo poderiam Para direcionar seu dinheiroLobby e desinformação em países controlados por republicanos e países oscilantes, onde isso faria a maior diferença. Não há necessidade de surpreender alguém, por exemplo, que o senador do estado vermelho James Inofe, de Oklahome trouxe as bolas de neve da neve para o chão no Senado em fevereiro de 2015. Para “provar” que o planeta não está se aquecendo.

O ingrediente final tinha tudo a ver com a natureza humana. Além da analogia da rivalidade nos esportes, a vermelhidão do vermelho contra o estado azul tocou as forças psicológicas e sociais que formam nosso senso de pertencimento e identidade.

Pressões sociais sutis, mas fortes dentro de grupos, podem dificultar as pessoas aceitar idéias, evidências e argumentos daqueles fora do grupo. Da mesma forma, essas pressões dentro do grupo levam a tratamento privilegiado Para membros que estão alinhados com a perspectiva do grupo, incluindo a colocação maior confiança naqueles que parecem representar os interesses coletivos do grupo.

As pressões dentro do grupo também criam sentimentos mais fortes pertencente Entre aqueles que se adaptam aos padrões internos do grupo, como quais posições políticas para apoiar. Por outro lado, sentimentos mais poderosos de pertencer a fortalecer ainda mais a norma.

Onde sair daqui?

A oposição ou atividade de apoio relacionada às mudanças climáticas tornou -se parte de uma identidade cultural de milhões de americanos.

No entanto, a duplicação das políticas climáticas que estão alinhadas com nossas preferências políticas só servirá para fortalecer a discórdia.

Seria uma solução mais eficaz deixar a diferença política e investir na construção de coalizões em todo o espectro político. Isso começa com o foco em valores comuns, como preservar a saúde das crianças e da segurança da comunhão. Na trilha incêndios devastadores Na minha própria cidade, Los Angeles, esses valores comuns subiram ao topo de uma agenda política local, independentemente de quem meus vizinhos e eu votamos. É claro para tudo o que as consequências das mudanças climáticas certamente estão aqui e agora.

Desastres naturais em todo os EUA Eles também trouxeram os riscos de mudança climática para muitas pessoas em todo o país. Por sua vez, isso levou a uma ação dupla na luta contra a mudança climática níveis locais e regionaise entre o governo e o setor privado.

O NÓSA coalizão de 24 governadores de ambas as partes que trabalham para melhorar o esforço para desacelerar as mudanças climáticas é um exemplo. Outro exemplo são muitas empresas americanas com um governo -participado no governo A coalizão dos primeiros motoristaspretendia reduzir as emissões de gases de efeito estufa da indústria que provou difícil de descarbonizarcomo aço, transporte e transporte.

Infelizmente, porém, para a ação climática, esses exemplos ainda são uma exceção, não a norma. E isso é um problema, porque o atual desafio climático é muito maior que uma cidade, estado ou mesmo país. Acabou, 2024. o mais quente gravado. Muitas partes do mundo experimentaram ondas de calor extremas e Tempestades.

No entanto, todo movimento deve começar em algum lugar. Continuando a se separar barreiras partidárias que os americanos separados exigirão ainda mais a construção de uma coalizão sobre mudanças climáticas que serão um exemplo de ambicioso, produtividade e visível.

Com o novo governo Trump que está pronto direcionando o progresso recente nas mudanças climáticas enquanto Preparação de ações de implementação que aumentarão as emissões de gases de efeito estufaNão há melhor momento para este trabalho do que o presente.

Joe’s Órfãos é o diretor do Instituto de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Wrigley e professor de psicologia, ciências biológicas e estudos ambientais em USC Dornsife College para literatura, arte e ciência.

Este artigo foi publicado por Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

Fonte