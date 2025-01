À medida que as mudanças climáticas corrompem o seguro – e afetam a economia global

O Incêndios devastadores em Los Angeles muito claramente fez uma ameaça: as mudanças climáticas são Sublinhando o sistema de seguro Os proprietários americanos confiam no fato de que se protegerão de um desastre. Este colapso começa a ficar dolorosamente claro como família e comunidade reconectar.

Mas outra ameaça permanece menos reconhecida: esse colapso pode ser uma ameaça à estabilidade dos mercados financeiros muito além da circunferência do incêndio.

Tem sido amplamente aceito há mais de uma década como a humanidade tem Três opções Quando se trata de responder aos riscos climáticos: ajustar, reduzir ou sofrer. Como Especialista em economia e meio ambienteEu sei que um certo grau de sofrimento é inevitável – afinal, as pessoas já aumentaram uma temperatura global média para 1,6 graus Celsiusisto é, 2,9 graus Fahrenheit. É por isso que é tão importante ter mercados de seguros funcionais.

Enquanto as companhias de seguros costumam ser definidas como vilões, quando o sistema funciona bem, as seguradoras desempenham um papel importante Melhoria do bem -estar social. Quando a seguradora determina o prêmio que refletir e comunicar com precisão o risco“O que os economistas chamam de” seguro honesto real ” – que ajuda as pessoas a distribuir efetivamente o risco, tornando cada indivíduo mais seguro e sociedade melhor.

Mas a extensão e a intensidade do incêndio no sul da Califórnia – elas estão parcialmente com mudanças climáticas, incluindo altas temperaturas globais recordes 2023. novamente 2024– Ele colocou um grande problema no foco: em um mundo que é influenciado pelo aumento do risco climático, os modelos de seguros tradicionais não são mais aplicáveis.

Como as mudanças climáticas destruíram o seguro

Historicamente, o sistema de seguros funcionava, confiando em especialistas que estudam os registros de eventos anteriores para avaliar a probabilidade de que o evento coberto pudesse acontecer. Em seguida, eles usam essas informações para determinar quanto eles coletarão um segurado em particular. Isso é chamado de “determinação do preço de risco”.

Quando os americanos tentam emprestar dinheiro para comprar uma casa, eles esperam que os credores hipotecários os façam comprar e manter um certo nível de cobrir o seguro do proprietário, mesmo que decidissem se auto -seguro de perdas adicionais improváveis. Mas graças às mudanças climáticas, os riscos são cada vez mais difíceis de medir e os custos são cada vez mais catastrófico. Parece -me claro que é necessário um novo paradigma.

A Califórnia deu a ela paradigma o início de um paradigma Um acesso justo ao programa de seguroconhecido como a feira. Quando foi criado em 1968, seus autores esperavam que ele fornecesse cobertura de seguro para vários proprietários que não conseguiam obter prateleiras normais porque estavam enfrentando riscos especiais de exposição ao tempo incomum e ao clima local.

Mas a cobertura do programa é limitada a US $ 500.000 por imóveis – o que está significativamente abaixo das perdas que atualmente enfrentam milhares de residentes de Los Angeles. As perdas totais apenas na primeira semana de incêndios florestais são estimadas em exceder US $ 250 bilhões.

Como o seguro pode quebrar a economia

Esse estado de coisas não é apenas perigoso para proprietários e comunidades – pode criar uma ampla instabilidade financeira. E não estou apenas falando sobre isso. Nos últimos anos, banqueiros centrais em casa e no exterior Eles causaram preocupações semelhantes. Então, vamos falar sobre os riscos de infecções financeiras de alta escala.

Quem se lembra Grande recessão 2007-2009 Ele sabe que problemas aparentemente localizados podem nevar.

Nesse caso, o valor de pacotes opacos de derivados imobiliários colapsou com altos valores artificiais e insustentáveis, deixando milhões de hipotecas em todos os EUA “sob água. Essas propriedades não foram mais avaliadas acima das obrigações de hipoteca dos proprietários; portanto, sua melhor escolha era simplesmente se desviar da obrigação de pagar por seus pagamentos mensais.

Os credores foram forçados a executar a execução duma hipoteca, geralmente com enormes perdas, e o colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos criou uma recessão global que influenciou a estabilidade financeira em todo o mundo.

Alertado por essa experiência, a administração de reservas federais dos EUA escreveu 2020 que “as características das mudanças climáticas também podem aumentar a vulnerabilidade do sistema financeiro”. O banco central notou que A incerteza e a discordância dos riscos climáticos podem levar a uma queda repentina no valor da propriedade, deixando as pessoas e as empresas vulneráveis.

Naquela época, o Fed tinha um exemplo concreto de infecções incríveis baseadas em clima – um risco global de grande aumento repentino no aumento do nível do mar global por cerca de 20 anos. Colapso Cobertor de gelo da Antártica Ocidental poderia criar esse evento, e as costas ao redor do mundo não teriam tempo suficiente para se ajustar.

Fed agora tem outro cenário para consideração – um que não é hipotético.

Coloque recentemente os bancos em “Testes de estresse“Avaliar sua vulnerabilidade aos riscos climáticos. Nesses exercícios, Fed pediu aos membros do membro que respondessem Cenários hipotéticos, mas não incríveis de infecções climáticas baseadas o que ameaçaria a estabilidade de todo o sistema.

Agora, vamos ver se os planos surgiram desses testes de resistência para funcionar nas condições de enormes incêndios florestais que também são um centro financeiro, cultural e de entretenimento do mundo em uma área urbana.

Gary W. Yohe Ele é professor de economia e estudos ambientais na Fundação Huffington Universidade Wesleyana.

Este artigo foi publicado por Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

